深圳賞花｜賞荷花不只洪湖公園仙湖植物園　2個人少好去處推薦

夏日，賞荷正當時。

要説深圳六月的限定花海，那一定少不了荷花。



因為龍舟水以及之前深圳降雨頻繁等各種因素，今年的荷花普遍開得晚了些，基本都是小荷才露尖尖角。

但小編還是發現了一處賞荷新去處，位於深圳寶安區沙井萬景樓古城下的荷花池，層層疊疊的荷葉簇擁着千姿百態的荷花，有的含苞待放，有的嬌豔盛開。

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一旁又有假山和亭台樓榭的襯托，給人一種身處水墨畫中的美感，很適合穿着漢服來上一組古風美照噢~-

沙井萬景樓古城

地點：深圳寶安區中心路19號

交通：深圳地鐵11號線沙井站



tips：建議大家6月中下旬來，觀感會更好



順便也來回顧一下去年的荷花。

深圳賞荷花好去處

洪湖公園

深圳最出名的賞荷寶地，百畝湖塘荷花爭相怒放，十分壯觀，還會舉辦荷花花展，今年也在籌備中，大家敬請期待。

洪湖公園

地點：深圳羅湖區文錦北路2023號

交通：深圳地鐵7號線洪湖站A出口



明湖城市公園

小眾冷門賞荷新去處，沒有如織人流，也沒有老法師的長槍短跑，滿池荷花顯得更內斂幽靜。

明湖公園

地點：深圳光明區塘尾社區光明大道1號

交通：公交E3/E15/E39，明湖公園站下車



仙湖植物園

荷花集中中水生園一角，面積不大，卻在落羽杉的襯托下顯得格外超凡脱俗，有種仙氣飄飄的感覺。

仙湖植物園

地點：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C3出口



天可算放晴了，希望能早日看到滿塘荷花~

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