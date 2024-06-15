深圳賞花｜賞荷花不只洪湖公園仙湖植物園 2個人少好去處推薦
撰文：ShenzhenWeekly
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夏日，賞荷正當時。
要説深圳六月的限定花海，那一定少不了荷花。
因為龍舟水以及之前深圳降雨頻繁等各種因素，今年的荷花普遍開得晚了些，基本都是小荷才露尖尖角。
但小編還是發現了一處賞荷新去處，位於深圳寶安區沙井萬景樓古城下的荷花池，層層疊疊的荷葉簇擁着千姿百態的荷花，有的含苞待放，有的嬌豔盛開。
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一旁又有假山和亭台樓榭的襯托，給人一種身處水墨畫中的美感，很適合穿着漢服來上一組古風美照噢~-
沙井萬景樓古城
地點：深圳寶安區中心路19號
交通：深圳地鐵11號線沙井站
tips：建議大家6月中下旬來，觀感會更好
順便也來回顧一下去年的荷花。
深圳賞荷花好去處
洪湖公園
深圳最出名的賞荷寶地，百畝湖塘荷花爭相怒放，十分壯觀，還會舉辦荷花花展，今年也在籌備中，大家敬請期待。
洪湖公園
地點：深圳羅湖區文錦北路2023號
交通：深圳地鐵7號線洪湖站A出口
明湖城市公園
小眾冷門賞荷新去處，沒有如織人流，也沒有老法師的長槍短跑，滿池荷花顯得更內斂幽靜。
明湖公園
地點：深圳光明區塘尾社區光明大道1號
交通：公交E3/E15/E39，明湖公園站下車
仙湖植物園
荷花集中中水生園一角，面積不大，卻在落羽杉的襯托下顯得格外超凡脱俗，有種仙氣飄飄的感覺。
仙湖植物園
地點：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號
交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C3出口
天可算放晴了，希望能早日看到滿塘荷花~
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