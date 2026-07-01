深圳糖水推介｜5間必吃消暑冰品　冬瓜茶鹼粽冰/菠蘿清補涼/冰粥

深圳吃冰地圖。



天氣好熱，好想大口吃冰。天氣又進入高温狀態了，最直接的降暑方式當然是大口大口地吃冰啊~

本期5家適合大口吃冰的店。

1. 超大片芋圓珍珠芋泥冰

在民治小吃街開了2年的「鄭好好燒麻薯冰」，是一間夫妻店，老闆做糖水做了很多年。店裏特色是手作的超大片芋圓，份量很大，價格大多在13-15元（人民幣，下同）間，就是周末去常常排隊，建議避開繁忙時間出行。

推薦：珍珠芋泥仙草芋圓冰&紅豆布丁麻薯冰

珍珠芋泥仙草芋圓冰，冰沙打底，放了仙草、珍珠、兩大球細膩芋泥和特色芋圓。大片芋圓吃起來是糯嘰嘰的口感，整體甜度偏低。

+ 1

還有一碗人氣很高的「紅豆布丁麻薯冰」，手打米麻薯，顆粒感很重，糯糯的紅豆，搭配了一顆duang感十足的大布丁，實在解暑。

鄭好好燒麻薯冰

地址：龍華區民治街道民旺路品客小鎮11棟1樓6號（C20鋪）

時間：12:30-22:30

交通：地鐵5號線，民治站D口



2. 古早冬瓜茶鹼粽冰

開在梅林的順順甜發，主打潮汕甜品，是深圳比較早一批開始賣「潮汕鹼棕冰」的糖水鋪子。本來只做應季，奈何熟客太喜歡，現在成了常駐，也是店裏點單TOP1的選手。

+ 2

鹼棕冰常規版¥18元，plus版¥32元

冬瓜茶做成冰沙打底，讓整碗糖水吃着更有夏日感，自帶清新的甜。店裏還新增了思樂冰機，不停地製作冬瓜茶冰。鹼水粽提前用冷水浸泡再拆葉，自帶獨特香味，吃起來更加軟糯Q彈，自配黑糖珍珠，也可以加上自己喜歡的小料。「冬瓜茶思樂冰」是新品，適合邊走邊喝的糖水啊，裏面放了清心丸&草粿。

順順甜發

地址：福田區上梅林中康路8號雕塑家園汕頭阿成旁

時間：14:00-23:00

交通：地鐵4號線，蓮花北站A1口



3. 東北懷舊清涼冰粥

好利來二十年前賣過冰粥回歸啦！東北小孩的童年回憶，淋了果醬的刨冰的刨冰，小時候天熱到時不想吃飯是時候，就會吃一碗。這次回歸主打復刻經典老配方，還原老味道，實測會偏甜噢。

限定門店售賣，16元/碗，士多啤梨&藍莓兩種口味

有士多啤梨和藍莓兩種口味，底部鋪一層刨冰，各種蜜豆、椰果、西瓜等堆成小山，淋上整勺藍莓醬或士多啤梨醬，再來圈煉乳，吃着酸酸甜甜。這次回歸會以冰粥車的形式出現，只在部分門店有售噢，去之前可電話確認一下。

好利來

深圳7家在售門店：星河COCO Park店｜懷德萬象匯店｜羅湖金光華店｜深圳灣萬象城店｜寶安大仟裏店｜龍崗星河廣場店｜寶安大悦城店

*出發前建議電話確認是否還有



4. 文華花園的潮汕甜湯

老闆是潮州人，做的是從小時候就開始喝的潮汕海石花糖水，店裏有二十多種小料可以搭配，選擇非常豐富。「每天8點多就要來店裏煮小料了，只能下午開門營業。」

+ 4

吃冰自選糖水底，特色是海石花

吃冰選自選甜湯底，鮮奶、水牛奶、冬瓜茶、馬蹄水、蜂蜜水共5種。「糖藕、糖鵪鶉蛋、粉粿都是很潮汕特色的小料。

我們家的桃膠加了皂角米熬，吃着很糯。清心丸、海石花、木薯、芋圓、黑糯米喜歡吃的人都挺多。」兩個人去，推薦順帶點份韭菜豆腐角，又香又酥。

阿玲．手作海石花糖水

地址：羅湖區海富花園富春閣一層8號

時間：14:00-23:00

交通：地鐵2/5號線，黃貝嶺站D口



5. 14種底料，老式菠蘿冰

從潮州饒平開來的老式菠蘿清補涼，在老家做了12年，店名還是叫老電影院沒有變。

點單推薦：菠蘿清補涼&椰子清補涼

招牌是菠蘿清補涼，一碗裏要放14種料，清心丸、珍珠、海石花、蜜餞、各種豆子……搭配細碎的冰沙和甜甜的菠蘿糖水，非常降温。

椰子冰清補涼用了椰奶冰打底，還放了很多椰絲，奶味濃郁，搭一隻腐乳雞翅，就是很潮汕的下午茶了啊。

新豐老電影院清補涼

地址：羅湖區黃貝街道北斗路28號

時間：14:00-24:00

交通：地鐵2/5號線，黃貝嶺站H口



大口吃冰吧！

本期店家清單

1. 鄭好好燒麻薯冰

2. 順順甜發

3. 好利來·冰粥

4. 阿玲·手作海石花糖水

5. 新豐電影院清補涼

