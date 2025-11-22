福田美食｜梅林Top1甜品糖水鋪　信合堂純水牛奶雙皮奶日限150碗

今天去吃藏在梅林Apark創意園的純手作糖水小店。



1. 必點厚皮雙皮奶：5小時做一批

信合堂·水牛奶糖水鋪，剛開不久就登上了點評網「梅林甜品打卡人氣榜第1」，憑藉的就是這一碗每天新鮮手作的「厚奶皮雙皮奶」，老闆說每天要做120-150碗，吃過的朋友都會變成回頭客。

順德直送水牛奶，83℃每日熬煮

他們家的雙皮奶用純水牛奶製作，水牛奶加熱至83℃後，加入蛋清、蛋黃、冰糖攪拌，再將奶漿倒入容器蒸制。

出爐後表面會凝結成一層厚厚的奶皮，再冷藏4小時左右，便是一碗絲滑綿密的水牛奶雙皮奶了。第一次來直接點「原味雙皮奶」，勺子輕輕舀起來，後奶皮還能微微拉絲，入口即化，奶香濃郁，14元/碗（人民幣，下同）。

2. 古法原盅龜苓膏：每天現熬

古法熬煮的「原盅龜苓膏」，也是他們家的招牌，因為工序複雜，每天一大早就要來熬煮龜苓湯，因為新鮮的龜殼需要熬煮至少5個小時才能出味，所以老闆笑稱每天最害怕做的就是龜苓膏。

11種食材，慢火熬煮5小時

每天新鮮熬煮的歸龜苓湯，需要加入龜殼、黑靈芝、茯苓、石斛、菊花、金銀花、羅漢果、熟地、甘草、金錢草、夏枯草11種食材。龜殼敲碎後和其他食材一同入鍋熬煮5小時，湯汁出為後加入仙草乾，一邊煮一邊按壓，成漿後入盅靜置15分鐘左右就可成型。

經典吃法，煉奶龜苓膏

最經典的吃法是加煉奶，龜殼獨特的甘苦，加入煉奶後變得柔和，吃起來淡淡的回甘。融入菊花、金銀花、夏枯草、羅漢果這些食材，是夏日降火必備，19元/碗。

3. 手工豆花：從黃豆到豆花，全部都自己做

傳統的手工豆花，這裏也能吃到，新鮮黃豆泡發好之後研磨成豆漿，濾渣後煮沸，降温後衝漿就成型了。柔嫩的豆花入口很絲滑，豆香在口中迴盪。

人氣款，豆花大滿貫

人氣很高的「豆花大滿貫」，加入了芋泥球、芋圓、紅豆和珍珠，一口吃到5種口感，吃完真的大滿足，22元/碗。

4. 老廣傳統糖水小食，這裏都能吃到

A. 綠涼粉大滿貫，25元/碗

每天新鮮涼粉草熬原漿，冰鎮入口Q彈爽滑，淡淡回甘。

B. 楊枝甘露，19元/碗

經典糖水款之一，擺盤紮實飽滿，大塊新鮮芒果肉搭配清爽西柚。

楊枝甘露，經典糖水款之一，擺盤紮實飽滿，大塊新鮮芒果肉搭配清爽西柚

C. 紅豆沙&綠豆沙，9元/碗

廣式糖水必點，紅豆軟糯綿密，綠豆清甜消暑。

D. 多芒小丸子，21元/碗

童年糖水的回憶，軟糯的小丸子和甜軟的芒果是絕配。

多芒小丸子，童年糖水的回憶，軟糯的小丸子和甜軟的芒果是絕配

E. 海底椰清補涼，25元/碗

大片海底椰清涼甘甜，搭配西米、芒果、小丸子，解暑生津。

海底椰清補涼，大片海底椰清涼甘甜，搭配西米、芒果、小丸子，解暑生津

F. 擂沙湯圓丨鹽酥雞丨炸鮮奶丨港式葱油拌麵

再點兩份小吃，下午茶一直hea到晚上。

開在梅林的糖水鋪，住在這願意天天去

店鋪開在下梅林Apark創意園內，空間不大但很挺舒適的，走進園區就能看到醒目的店招，每到下午時分就開始有街坊來喝糖水。

馬賽克復古地磚，在港片場景吃糖水

復古的馬賽克地磚和牆面，復刻了老糖水鋪的調調，鏡面交叉營造的空間感，像是港片裏出現的場景。

營業至23:30，深夜也能吃的糖水鋪

糖水鋪每天12:30開檔，直到深夜23:30，下午出來放空，或者晚飯後散步經過，都可以來喝完糖水。

信合堂·水牛奶糖水鋪

點評網人均：21元

地址：深圳市福田區梅華路148號Apark創意園

營業時間：12:30-23:30

電話：18503041854

交通：深圳地鐵9號線下梅林站A出口步行100米

