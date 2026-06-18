福田車公廟美食12間推介｜炭爐雞煲/鐵板燒/潮汕牛肉火鍋　附地址

福田車公廟美食地圖。



去街頭巷尾，探訪寶藏小店，去泰然六路，打卡神店一條街。本期整理12家車公廟美食。

這次我們看到的車公廟，跟以前不一樣：餐廳可外擺、道路更寬、停車更方便。這裏不僅有城市的快，更有深圳人放鬆的樣子。

在車公廟反覆會去吃的寶藏小店

1. 深圳排名第1的炭爐雞煲：洪大廚雞煲

深圳排名第1的炭爐雞煲，洪大廚，還沒進店，就聞到香味了。

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雞煲系列+宵夜小炒

頭牌石橄欖雞煲，石橄欖和嫩滑的鮮雞一起在砂鍋裏文火慢熬，湯底清亮又透着草本的清香。先喝一碗頭湯，再吃一口雞肉，暖意瞬間散開。重口味愛好者必點香辣雞煲，再配上一碟油光亮的炒米粉，太適合約上三五好友，邊吹水邊吃飯了。

洪大廚雞煲

地址：泰然八路18號安華工業區10棟1層103號

營業時間：11:30-次日06:30



2. 泰式街頭路邊攤：Lapower泰式熱炒小館

藏在車公廟泰然公寓樓下，高飽和度的店招門頭，還有鮮豔的泰文字，就像把曼谷夜市路邊攤搬到了家門口。

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主打泰式街頭打拋×超冰泰奶

必點打拋豬肉飯，肉碎和香料鑊氣爆炒，鹹鮮微辣超級送飯。冬陰功和咖喱雞也很濃郁。再搭配一杯泰式奶茶，都是那種地道的東南亞街頭味。

Lapower泰式熱炒小館

地址：沙頭街道天安社區泰然四路92號泰然公寓106棟110

營業時間：11:00-14:00,17:00-21:00



3. 雲南菌子雞鍋專門店：牧香雲

牧香雲把雲南的山野搬到了桌前，菌子、湯底、米線，每一道菜都透着食材本身的鮮甜。TIPS：店裏工作人員包含一些聽力障礙的夥伴。

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進店必點，黑松露羊肚菌燉雞

第一次來，就點黑松露羊肚菌燉雞，羊肚菌吸飽了土雞湯的精華，一口咬下去滿口鮮汁。再點上一份菌菇拼盤入湯，才算圓滿。傣味香茅草烤魚外皮烤得焦香酥脆，內裏魚肉細嫩。主食留給地標涼米線，酸辣開胃。

牧香雲

地址：泰然七路博今商務廣場三層01號商鋪

營業時間：11:00-22:00



4. 深圳少見的川味Bistro：Huo得．川式Bistro．烤物

車公廟的夜晚，如果想找個既能微醺又好吃的地方，就去這家店。把川味的火辣和Bistro的精緻結合，坐在這裏，能感受到車公廟也是悠閒愜意的。

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主打「川味漂亮飯」

四川臘腸北非蛋，鹹鮮微辣的川味臘腸埋在濃郁的番茄醬汁裏，層次豐富。還有臘腸麻麻辣辣扁面、燒烤類，都是必點。選一杯調酒或者精釀酒水，配上熱辣的川味烤物，瞬間解壓。

Huo得．川式Bistro．烤物

地址：安徽大廈創展中心101號

營業時間：11:30-次日02:00



5. 猛火爆炒，巨盤江湖菜：丁叮小排檔

在車公廟開了5年的丁叮小排檔，愛吃辣的不要錯過這家店，推開門就是一股熱浪混着濃郁的椒香味。

現點現做，搪瓷盤上桌

招牌大紅盤尖椒雞，超大一盤端上來，雞肉被炸得幹香入味，每一塊都裹滿了辣味，越吃越過癮。火爆三脆、傳統毛血旺也是必點。菜量很大，記得約上幾個朋友來，沒有過多花哨，鑊氣和送飯，就是這家店的精髓。

丁叮小排檔

地址：泰然六路213棟31號

營業時間：10:00-14:00,17:00-24:00



6. 貴陽街頭鐵板燒：黔派．貴州牛肉鐵板燒

在車公廟想找一口正宗的貴州味道，黔派就是那個能瞬間穿越回貴陽街頭的地方。

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深圳老牌貴州餐廳

第一次來可以試試貴陽鐵板燒，食材在鐵板上滋滋作響，焦香微脆、鮮辣入味，配上洋芋更好吃。主食必點泡椒牛肉米粉，湯頭酸辣鮮濃，一口開胃。

黔派．貴州牛肉鐵板燒

地址：泰然四路泰然工貿園211棟117號

營業時間：11:00-23:30



7. 湖南肥腸煲配湖南熱炒：羅大廚肥腸煲

在車公廟想吃地道湘菜，羅大廚肥腸煲就是排隊也要吃的存在。在這條路上開了十幾年，去年剛擴寬了店面。

車公廟湘菜TOP2

進店必點招牌肥腸煲，肥腸處理的乾淨，大火煸炒後再經過慢火煨煮，口感軟糯中帶着一點韌勁。光是這一個煲，就能幹掉三碗白米飯。小炒黃牛肉、乾鍋魚籽魚泡、乾鍋黃骨魚，都是實打實的送飯硬菜。

羅大廚肥腸煲

地址：泰然四路泰然工貿園211棟115號

營業時間：10:30-次日03:00



泰然六路，深圳的排隊一條街

1. 深圳烤肥牛老字號：張姐烤肥牛

泰然六路聚集了各色排隊神店，可謂是福田「排隊最兇的一條街」了。今天第一家店，就是「張姐烤肥牛」。說起烤肥牛，張姐一定是深圳的「老字號」，這家店沒什麼架子，推門進去就是熱氣騰騰的肉香味和爽朗的招呼聲。在張姐這兒，不用拘着，大口吃肉、大口喝酒才是正經事。

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泰然六路烤肉人氣王

招牌肥牛是每桌必點的靈魂，切得薄厚適中的肥牛往烤盤上一鋪，一定要配上他家秘製的酸菜一起烤。酸菜吸飽了肥牛溢出的牛油，一口肉裹上一口酸菜，酸爽解膩。別忘了最後來一盤個大肥美的生蠔壓軸。

張姐烤肥牛

地址：泰然七路與泰然六路交叉口正西方向46米左右

營業時間：11:00-14:00,17:00-次日02:00



2. 深圳必吃榜東北菜開鐵鍋燉了：念東北鐵鍋燉

在車公廟想找點豪邁的，那必須得是東北鐵鍋燉。大鐵鍋往桌上一支，灶火一點，熱乎勁兒瞬間上來了。

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在東北就要吃鐵鍋燉大鵝

大鵝肉質緊實紮實，在大鍋裏慢火咕嘟咕嘟地燉到酥爛入味，最靈魂的莫過於鍋邊貼的那一圈粟米餅，蘸着大鵝的濃湯吃。等鍋開的功夫，記得先整上一份麻醬拉皮。

念東北鐵鍋燉

地址：沙頭街道泰然六路11-1

營業時間：11:00-14:00,17:00-22:30



3. 深圳潮汕牛肉老字號：潮泰牛肉火鍋

開了34年的潮泰，在車公廟也吃了很多年。牛肉每天上午、下午分批到店，明檔現切，不同部位的牛肉還會標註涮煮時間。

進店必點頂鮮肥牛，只涮9秒

進店別猶豫，就點頂鮮肥牛，這和普通的鮮肥牛完全不是一個檔次。肉質掛盤不掉，下鍋幾秒即熟，入口滿是奶香。這裏的五花趾比別家更爽脆、更彈牙，每一口都能嚼出牛肉特有的筋道感。

潮泰牛肉火鍋

地址：泰然六路和泰然七路交界

營業時間：11:00-23:00



4. 深圳排名第1的江西菜：歐記大排檔．江西景德菜

「歐記大排檔」把江西景德菜帶到了全國各地，去年把店開來深圳，依舊佔據江西菜排名第1。

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全透明廚房，盤盤猛火爆炒

明檔廚房可以看到師傅熱火朝天的製作過程，每道猛火爆炒的招牌菜，都是地道江西辣。招牌菜辣勁十足，送飯又刺激，無論是聚餐還是宵夜小酌，都很合適。

歐記大排檔．江西景德菜

地址：泰然六路26號

營業時間：11:00-14:00,16:30-次日02:00



5. 車公廟燒烤烤串熱門榜TOP1：俗器.貴州大牌檔

貴州夜晚的市井感，來自街邊大排檔的煙火氣，這種粗糲的喧囂，也被原封不動地復刻到深圳，老闆是土生土長的貴陽人，在福田開了家貴州大排檔。

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貴州炭火烤雞，桌桌必點

貴州炭火烤雞，幾乎桌桌必點，放到配有黔式秘製蘸料的籮筐上吃。現烤的雞肉，金黃誘人，入口焦香Q彈，自帶煙燻炭火氣息，搭配秘製的蘸醬，以毛辣果、小米辣、青檸等食材調配，讓跑山雞多了幾分清新自然氣息，酸爽非常。

俗器.貴州大牌檔

地址：泰然六路26號

營業時間：17:00-次日3:00



這就是車公廟

專屬塗鴉牆，車公廟的文化符號

車公廟位於深圳福田區核心地帶，是深圳最早發展的商務與居住片區之一。如果你常來車公廟，一定會注意到這面塗鴉牆。色彩大膽、風格多元，將城市記憶、年輕態度與街頭藝術融為一體，為鋼筋水泥注入鮮活生命力。

4線交匯，深圳最繁忙的地鐵站之一

車公廟地鐵站是深圳最繁忙的地鐵樞紐之一，四條地鐵線路在此交匯，連接福田、南山、羅湖等核心城區。每天城市流轉、人流攢動，這裏是很多人每天通勤和落腳都要抵達的地方。

這裏有深圳的快節奏，也有悠閒的慢生活

這裏既承載着深圳標誌性的快節奏，也保留着難得的慢生活氣息。白天，人流穿梭、步履匆匆，寫字樓裏的高效運轉詮釋着城市速度；夜晚與周末，街頭小店、咖啡館與美食煙火悄然鋪開，讓人放慢腳步。在忙與閒之間，工作與生活自然切換。

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道路更寬敞，可以外擺，統一配備外擺棚

如果將城市温度與人間煙火氣具象化，那就不得不提到，車公廟的晚上，是外擺文化最繁榮的地方。一到傍晚，放眼泰然六路的排隊王，每家幾乎都放出了外擺，分流了排隊的壓力，也讓晚上的深圳更加寫意，這裏有深圳人放鬆的地方。

車公廟美食地圖

*以上排序不代表排名

