深圳南山粵菜人氣王　必點水鴨冬瓜盅降火解暑　陳皮燒鵝香甜多汁

老廣最喜歡的粵菜都在這家店了。



廣東人最愛的老火靚湯 每煲煲足3小時

曉芙荔，深圳必吃榜「芙蓉樓」的全新品牌，是高新園新晉的粵菜人氣王，老火靚湯、瓦缸燒臘、鑊氣粵菜是店裏的三大招牌。

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他家的老火靚湯是招牌中的招牌。每天店還沒開，就能看到一個個湯煲在門口的爐上一字排開，往外冒着嫋嫋熱氣，咕嘟咕嘟煲足3小時才能上桌。

十幾款靚湯，每日隨機煲4款

建議提前預訂

曉芙荔的靚湯只用鼎湖山泉水煲，一共有十幾款湯，每天會隨機煲其中4款，如果有想特別想喝的一款，最好是提前預定。

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煲煲都用足湯料，靈芝、陳皮、花膠、薏米、豬踭……都是廣東人熟悉的食材，喝起來也是熟悉地道的味道。

1. 夏日新品：水鴨冬瓜盅

冬瓜、水鴨、瑤柱、薏米、茨實

夏天一到，曉芙荔便順應時節，推出了「水鴨冬瓜盅」，悶熱的天氣，就好這清甜一口。用到的冬瓜都是經過精心挑選的，重量要在28-35斤左右，瓜型飽滿勻稱，洗淨之後直接對半劈開，去瓤、改花刀，一個冬瓜出兩盅。

將水鴨、瑤柱、薏米、茨實統統放入冬瓜裏，慢慢煲上3小時，待湯料釋出的肉香、鮮香和冬瓜的清甜交融，悶熱的天氣裏來上一口，降火又解暑。

2. 夏日新品：四季清潤枇杷湯

枇杷、雪梨乾、枇杷花、雞腳、筒骨

雖是夏季上新的湯品，但這一煲無論什麼時候喝都很合時宜。既有枇杷、雪梨乾、枇杷花帶來甜潤的水果風味，又有龍骨、筒骨、雞腳一同慢熬後淡淡的肉香與膠質感，果香鮮甜，入口滋潤。

3. 夏日新品：地膽頭煲鴿子

地膽頭、鴿子、陳皮

相比起前面兩款新品，地膽頭煲鴿子更有家常味道。選用鴿子搭配地膽頭、陳皮等湯料。初入口時感覺風味平淡，但後調會有慢慢的回甘，沒有複雜的層次，只覺醇厚。如果感覺最近濕氣比較重，喝這款正合適。

4. 石橄欖瑤柱煲蠍子

石橄欖、瑤柱、蠍子

上過TVB綜藝的「石橄欖瑤柱煲蠍子」，用到了廣東人最愛的石橄欖，搭配瑤柱與蠍子，和豬肘、瘦肉慢火細煲，入口時帶着鮮香與回甘，整體層次豐富而温潤。

5. 蠔豉節瓜煲章魚

蠔豉、節瓜、章魚乾、豬肉

將幹章魚、蠔豉、節瓜、豬肉一同放入煲中，文火慢煲3小時，至湯色變得清潤微白。湯水一入口，先是醇厚鹹鮮的海味，所幸有節瓜平衡了這份濃郁。先喝湯，再慢慢吃料，章魚肉軟糯，蠔豉香氣綿長，越嚼越香。

6. 赤小豆粉葛煲鯪魚

鮮鯪魚、赤小豆、粉葛

鮮鯪魚搭配粉葛、赤小豆，煲出一煲奶白濃郁的魚湯，是廣東家庭裏常見的一道滋潤靚湯，香氣醇厚，入口潤燥。

必點瓦缸燒臘系列 每日分批出爐

除了老火靚湯，瓦缸燒臘也是吸引不少回頭客的招牌菜。

一進門就能看見明檔裏的大瓦缸，用果木燒起的火燃得不急不緩，缸內掛着各種燒鵝、乳鴿、叉燒，烤得油光發亮，任煙氣將其燻出獨特的果木香。

1. 瓦缸玻璃陳皮燒鵝

250度瓦缸爐，烤50分鐘

提前風乾了一晚的燒鵝，在送入大瓦缸前先均勻抹上獨門醬料，再慢慢烤足50分鐘，烤得鵝皮香脆如玻璃，色澤金紅，伴隨着果木的甜香。烤至過程中，鵝肉又在熱氣中回潤到肉裏，吃起來肉汁飽滿，香氣濃郁。

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解鎖新吃法：+10元，加一份伊麵

點完燒鵝，不妨順便解鎖新的吃法，加10元（人民幣人民幣，下同）即可加多份伊麵。伊麵先用燒鵝汁均勻撈拌後再上桌，搭配燒鵝一起吃，風味更濃。

2. 秘製陳皮脆皮乳鴿

只用18天妙齡乳鴿，先烤後炸

選用18天的妙齡乳鴿，用獨家陳皮滷水醃製入味、風乾至皮韌肉緊，才送入瓦缸高温烤制。出爐後，放入油鍋炸至皮色金亮酥脆，咬下時還會「咔滋」作響。內裏的鴿肉依然細嫩多汁，陳皮的清香在齒間緩緩散開。

3. 老香黃黑叉燒

精選五花土豬肉×老香黃

他家叉燒用的是精選五花土豬肉，用潮汕十年老香黃代替麥芽糖作為主要的甜味來源，入口甜而不膩，還有老香黃獨特的回甘。掛在瓦缸裏用炭火烘烤，外層醬汁濃郁，表皮微脆，肉質則嫩滑多汁，鹹甜平衡得恰到好處。

鑊氣十足的招牌粵菜 試試這幾道

1. 佛山傳統懷舊菜：佛山大頂苦瓜刺身

夏日炎炎，除了清熱解暑的湯品之外，曉芙荔也上新了幾道適合夏日食用新菜。佛山，是廣府粵菜的發源地之一，本次上新的菜品便是給大家呈現來自佛山的正宗手工技藝粵菜。

清涼降火的苦瓜刺身，用到佛山的特產——大頂苦瓜，這個品種的苦瓜本身有着清甜回甘、不苦澀的特點，用來做刺身最為合適。處理乾淨後，將苦瓜切成薄片加入鹽，祛除澀味。苦瓜飛水後直接過冷橋，口感變得極為清脆，簡單調味後便可放入冰盤，是一道適合夏天的消暑小菜。

2. 佛山傳統懷舊菜：禾稈蓋珍珠

這是一道非常耗時的佛山非遺手工菜。選用精選五花肉，加上特調芋泥、去皮綠豆，再以稻草禾稈草紮好，用秘製醬料進行燉扣時，禾稈也會散發清香。待五花肉足夠鬆軟，再收汁上桌。

外表看不出，入口才能品出其中豐富的層次，這道菜的名字也是由此而來。

3. 佛山傳統懷舊菜：哈喇膏燜黑毛節瓜

這道菜用到的都是順德當地的食材。

哈喇，屬於河蟹的一種。這道菜只取膏的部分，一點點匯成哈喇膏，用來燜節瓜味道特別鮮。節瓜的選擇也有講究，選用個頭更結實的黑毛節瓜，吃起來口感更厚實，也更為清甜。

4. 網紅紫蘇蜜椒羅氏蝦

想吃口味重些的，試試這道網紅紫蘇蜜椒羅氏蝦。選用大隻飽滿的羅氏蝦，先過油鎖住蝦肉的鮮甜，再加入秘製醬汁猛火翻炒入味。

蝦殼微脆，蝦肉緊實多汁，回味無窮。

5. 松露醬蜆仔肉炒飯

松露醬蜆仔肉炒飯，鮮嫩蜆仔肉佐以黑松露醬提香。米飯金黃松香，蜆仔鮮甜。

6. 陳皮冰鎮咕嚕肉

桌桌必點的陳皮冰鎮咕嚕肉，銅鍋上桌，煙霧繚繞，整體造型很是吸睛。咕嚕肉入口先是冰爽酸甜，尾調是陳皮的淡淡清香，解膩又開胃。

僅此一家 開在南山高新園

「曉芙荔：廣府煲湯：瓦缸燒臘」開在南山高新園，是附近上班族們的聚餐新去處。店裏環境雅緻，還有多間包房，無論是商務宴請，還是朋友小聚，都能在這裏找到恰到好處的氛圍。

靚湯要慢慢煲，唔好急～

曉芙荔．廣府煲湯．瓦缸燒臘

點評網人均：¥104/人

地址：南山區粵海街道高新區社區科技南八路51號高新花園南區1棟三單元L117-L212-L213

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

交通：地鐵9號線高新南站C口，步行110m

預訂電話：18126260769

