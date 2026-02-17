福田美食｜深圳最火雞煲　用清遠雞+新疆青皮無花果熬製湯清味甜

林鮮記開到深業上城了。



從1家蛇口街邊小店到全深圳開出6家店，每家都排隊，最長等位2小時，被稱為「深圳最火雞煲」。不到半年，福田2公里內，連開3家，太寵福田人了~

招牌無花果雞煲，深圳最火的雞煲大排檔

2023年，林鮮記雞煲的第一家店，在蛇口老街開張，成為很多嗜雞老饕的聚集地，每天排隊至少2小時以上。最近林鮮記開到了深業上城，又是福田CBD，2公里開了3家店，福田朋友又有口福了。

山林走地雞，現拆現賣

林鮮記的雞煲選用的都是山林走地清遠雞，每碟都是現切現賣，這樣能保證雞肉的鮮度，拆骨的雞肉涮起來也更過癮。

在店門口的檔口就能看到忙碌的師傅砍雞剔骨，新鮮裝盤送到桌上。

新疆青皮無花果，湯頭清甜的秘密

涮煮雞肉的無花果湯底，選用新疆青皮無花果熬煮，青皮無花果果肉更加細膩，甜而不膩，帶有一股獨特的清香。

湯底選用大骨和老雞肉一起熬煮，湯汁甜潤可口，出鍋鋪上一層無花果，湯喝起來更有水果的香氣和甜味，配上雞肉和涮菜，會帶來一絲甜味。

先喝湯，雞肉燙20秒即熟

拆骨片好的雞肉只需放入鍋中涮燙20秒就可撈出，雞皮變得Q彈緊實，雞肉則嫩滑爽口，配上蘸料吃趁熱吃，滿口肉香四溢，雞有雞味。3種蘸料除了有經典的醬油和薑蓉，還有店裏秘製的豆醬蘸料，超有潮汕特色。

第2招牌：石橄欖湯底

還有一鍋石橄欖雞煲，選用產自潮汕的橄欖。搭配店家秘製的香料和雞湯熬煮，上桌再放入剔出肉的雞架熬煮，湯底鮮上加鮮，喝起來清香甘醇，回味還有橄欖的香氣和微甜。

不止雞肉，還有幾十款涮菜

必點：現開5+乳山生蠔、黑虎蝦滑、天然竹笙菌、現炸腐竹👇👇👇

林鮮記，被嚴重低估的潮汕小吃系列

都知道林鮮記很會做雞煲，但他家的「潮汕小吃」也很能打，多款潮汕特色的小吃，各具特色。

1. 鹹蛋黃脆皮肥腸：超級爆款，到店必點

林鮮記的小吃頭牌，到店必點。精選的新鮮肥腸，去腥後灌入一排整顆的鹹蛋黃，再下鍋炸制香脆。肥腸處理得非常乾淨，配上鹹蛋黃，入口沙沙的還會流油，蘸上秘製醬汁，吃起來一點都不膩。

2. 紫菜海鮮炒飯：滿滿鑊氣，雞煲靈魂搭子

吃無花果雞煲的黃金搭檔，是這碟「紫菜海鮮炒飯」，加入頭水紫菜猛火炒，超有鑊氣，每粒米飯都是海苔香。海鮮的加入，使得炒飯吃起來非常鮮，米飯粒粒分明，還能吃到魷魚圈和Q彈的蝦仁。

濕炒海鮮粿條：潮汕特色主食

作為潮汕特色的經典的小吃，肯定要吃粿條。他家的炒粿條，先大火爆炒滿滿鍋氣，再加入肉條和各種海鮮一同炒制，粿條充分吸收海鮮的鮮味。出鍋掛滿濃郁的番茄汁，浸入粿條的縫隙，清爽不膩口。

林鮮記爆款小吃系列👇👇👇

金牌蒜香骨：金黃酥脆的面衣，滿口蒜香，停不下來

傳統燒乳鴿：色澤紅潤，外皮脆薄均勻，內裏汁水豐腴

脆皮蝦餅：炸得脆香的春捲皮外殼，咬開是蝦肉的Q彈

炸普寧豆乾：豆乾配上薄荷蘸上料汁一起吃，口感清爽

撈汁涼拌花甲：鮮鹹入味，酸辣爽口，很合適當做下酒菜



更舒適的門店，開在深業上城商場內

開一家火一家的林鮮記，是點評網各榜單TOP的常客，人氣很高，很多人說「他家得翹班來才能吃上」。

+ 3

逛完蓮花山/筆架山，去深業上城吃雞煲

這次林鮮記在福田的第3家店，開在公園裏的Mall「深業上城」，以後逛完小鎮、公園就來吃雞煲啦。

林鮮記雞煲（深業上城店）

人均：100元人民幣/人（點評網）

地址：福田區深業上城南區1樓149號鋪（迪卡儂對面）

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站-E口

營業時間：11:00-22:00

電話：19068033472



林鮮記其他門店地址

蛇口店：南山區-蛇口街道蛇口新街215號

白石洲店：南山區-沙河街道博耐傢俱石洲中路160-14號

萬象前海店：南山區-桂灣四路萬象前海購物中心3樓308號

卓悦中心西區店：福田區-福華路348號卓悦中心西區B2層

卓悦中心北區店：福田區-崗廈二路卓悦中心北區B1層

寶安大仟裏店：寶安區-新湖路與海城路交匯處寶安大仟裏B1層



「無花果，也別想逃出廣東。」