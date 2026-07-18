汕頭旅遊7景點推介｜打卡《給阿嬤的情書》拍攝地　感受僑批文化

是時候來一趟汕頭了！雖然我之前也常來，但自從看了全素人小成本的方言電影《給阿嬤的情書》之後，真的很感動，既想去看看那些藏在老城區裏的拍攝地，也想對比一下同為批局集散地的廈門和汕頭，在僑批文化方面有什麼不同。



電影的拍攝地分佈在潮汕各地，重要的場景比如老宅、信局等都在汕頭，可惜阿嬤的老宅距離市區較遠，公共交通不是很方便。

還好汕頭城區裏就有幾處拍攝地，而且全都在老城裏，半天左右就能全部逛完！

汕頭旅遊景點推薦

1. 裕豐銀信局（陶芳酒樓舊址）

在《給阿嬤的情書》裏，裕豐銀信局是個很重要的場景，這裏是在泰國做工的潮汕人寫信寄錢回家的一個縮影，當時東南亞各國有不少類似的銀信局，不僅幫忙寄錢回國，還提供代寫信件的服務，電影裏出現的幾個片段，據說都能找到實例。

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這座老建築曾經是民國四大酒樓之一陶芳酒樓，由洋務運動先驅丁日昌的曾侄孫丁子久創設，以美味的魚翅著稱，當年可是遠近聞名的高檔酒樓。如今早已停業，成了居民樓，「裕豐銀信局」的牌子還掛在牆上，目前免費開放給遊客參觀。雖然覺得免費很好，但還是希望能夠認真維護，別浪費了這麼漂亮的建築。

2. 暹南電影院

這應該是電影拍攝時搭建的場景，如今電影大火，看到商機的老闆們就開始認真裝修了，不曉得以後這裏會不會真的有電影院，反正造景還在，估計之後會成為更適合拍照的網紅打卡點。

3. 小公園

SWATOW，是在潮汕話和閩南語裏的汕頭，小公園街區的南洋騎樓建築，是「僑批」的另一種體現形式，汕頭老城的改造計劃並不是一蹴而就，所以在那些光鮮亮麗的沿街建築後面，你還能感受到歲月的痕跡。或許一開始大家都是下南洋做苦力，但華人華僑依靠自己的聰明才智賺到了錢，當上了老闆，就像跑船後的木生一樣衣錦還鄉，榮歸故里。

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潮汕人真的很吃苦耐勞，卻不是太懂經營本地品牌，當我發現香港四洲集團的零食產地是汕頭時略感驚訝，粒粒橙、海苔、粟米棒都是我非常喜愛的。其實很多香港品牌的老闆都是潮汕人，把品牌店開在遊客來汕頭必打卡的景點小公園，確實是宣傳汕頭本地品牌的好方法，說不定下次來還能發現新的驚喜！

4. 僑批文物館

我看《給阿嬤的情書》時最有感觸的就是僑批，汕頭和廈門一樣，港口碼頭都有很多匯兑所，也有許多水客從東南亞各國把這些寄託了思念的信件和生活費帶回國給到家人。這種「在國外掙錢寄回家花」的模式持續了很長時間，而匯兑所也一直開到了上個世紀七十年代才完全被銀行替代，每一封僑批都有自己的故事，也都帶着華人華僑對故土和家人的眷戀。

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由於電影大火，不少遊客都慕名過來參觀，館內展陳和廈門更重內容的模式不同，他們更重視僑批傳遞的過程。在國外打拼的苦力賺了錢就去匯兑所讓人代寫僑批並把外匯換成國內能用的錢，水客集中把錢款帶回國，跋山涉水送到家人的手上，整個過程有不少環節，所有經手人都必須講究信義，否則一不小心就會被截胡，怪不得在僑批盛行的地方，人們都格外團結，在規則無法完全被執行的年代，人與人的「情義」更為重要。

5. 汕頭郵政總局大樓

之前覺得郵政開咖啡店有點逆天，沒想到汕頭的郵政總局大樓現在已經成了網紅景點，借阿嬤的東風，把僑批（情書）融入郵政的歷史中去，畢竟當時交通不便，不是每個人都能自己去城裏的匯兑所取僑批，在鄉下拉扯幾個孩子長大的阿嬤（淑柔）當時每天都在期待郵差帶來的僑批，因為裏面有海外親人的消息。

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一封封平安批，寄託了幾代人的念想，現在隨着快遞業的發展，郵政EMS的速度比不過各種「次日達」和跑腿，價格和其他快遞比又沒有競爭力，電商也一直沒能做起來，只能在歷史文化方面着力，但文創產品設計一般，賣的價格又貴，或許我們偶爾會為情懷付款，可這樣下去真的能長久嗎？

6. 汕頭開埠文化陳列館

汕頭開埠文化陳列館是不少遊客開始逛汕頭老城的起點，先了解故事再去逛那些老街舊巷會更有感觸。陳列館所在的建築始建於1907年，曾是日本台灣銀行汕頭支行，可能有些人不懂開埠的意思，還以為就是開放港口做生意，其實根據當年那些喪權辱國的條約，是把港口和海關的權利和收益都拱手交給列強，讓他們在祖國的各大港口城市為所欲為。

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無論是因生活所迫奔走他鄉的「番客」，還是不甘被列強欺壓，勇於反抗的「大佬」，都從不同的角度詮釋了潮汕人的堅韌、隱忍和聰明才智。不過當我看到經濟特區發展的展廳時，還是有種「一手好牌打得稀爛」的感覺，汕頭明明有那麼多愛鄉土的華人華僑大老闆，經過40多年的緩慢發展，別說深圳，連本省的珠海都比不過，略感遺憾。

7. 西堤公園

為了打卡電影拍攝地來汕頭，發現僑批的身影無處不在，西堤公園原來是僑批主題公園，僑批記憶之流真的相當震撼，3000多封僑批在水下異常清晰。

而廣場上的汕頭舊地圖上，標註着當年老城區數十家批局的位置。夕陽西下，遙望遠處的礐石大橋，想象從前番客們就是在這裏登上去往異鄉的船隻，思念自此開始。

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