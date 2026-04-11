潮州美食推介｜15家在地餐廳懶人包：牛肉火鍋/生醃/砂鍋粥/滷鵝

Hello啊！我是愛吃的咔咔！前段時間我飛了一趟潮汕，畢竟饞蟲已無法被我壓制了，急需一頓正宗的牛肉火鍋撫慰我躁動的食慾。



對於吃貨來說，潮汕不能叫普通的旅遊目的地，而是刻在美食地圖上的朝聖地。

我老是說自己的是「廣東胃」，其中最重要的還是被潮汕美食征服的執念——吊龍涮8秒裹滿沙茶醬，香得人直跺腳；清晨巷口的粿條湯，足夠喚醒一整天；還有那實在上癮的生醃，不腥不膩，越吃越停不下來！

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我之前去過汕頭，隨着這趟我終於去了心心念唸的潮州和揭陽，剛好把我自己的潮汕美食地圖慢慢補全了。

今天的主角是潮州，一座我覺得有些「古早味」的城市。大家去古城那邊隨便轉一圈，腳步根本不由自己控制，巷子裏飄來的香味總能勾着你往深處走。因為很多遊客朋友來潮州重頭戲就是古城，所以這次我給大家去探一探古城裏面或者附近那些隱藏的或者久負盛名的美食，相對比較適合第一次來的遊客。

潮州美食推薦

1. 阿榮砂鍋粥

這是一家在潮州古城開了30年的老店了，現在已經是能開好幾家分店的「排隊王」了，永護路店和鎮海樓古城店都很具有代表性，但是10點之後的夜宵只能去永護路店。

這家砂鍋粥確實很火，但我是工作日下午去的，完全沒有等位。因為過於大名鼎鼎，我對這家的期待還是非常高的，總結來說味道確實不錯，性價比也還可以。如果排隊短的話，還是非常值得去嘗試一下的。

砂鍋粥的核心就在於「生米小火現熬，海鮮現撈現殺」，所以上菜其實蠻慢的，每一鍋粥都需要耐心等待。鍋底有小小鍋、小鍋等選擇，對於像我這樣的一個人來吃也是比較友好的。

店內的頭牌是鮮蝦拼螃蟹砂鍋粥，選用了鮮活海蝦和膏蟹，熬煮後粥底吸收了海鮮的精華，鮮甜濃郁。搭配香酥小油條和鹹蛋黃是創新吃法，碳水快樂拉滿。建議大家選清淡的口味，因為我覺得粥偏鹹（但是每個人口味不太一樣）。

阿榮砂鍋粥

地址：湘橋區昌黎路與文星路交叉口（儒學宮對面,鎮海樓旁）

人均：70元（人民幣，下同）/人



2. 劉卜滷鵝（古城店）

劉卜其實在杭州都開了分店了，但是我很想去嚐嚐本地會不會更好吃一點，所以特意去找了這家店。古城店的門面在西馬路的騎樓群中格外醒目，有零零星星的人在排隊。

窗口是明檔的，透過玻璃能清晰看到師傅們現點現斬滷鵝的利落動作，金黃油亮的獅頭鵝掛在架子上，滷香撲鼻而來。

店內TOP1必點是他們家粉肝，堪稱滷鵝界的「雪糕」。粉肝細膩的粉質感，輕輕一咬入口即化，脂香與滷香交織，沒什麼腥味，味道還是很不錯的。價格約80元一份，分量還可以。

如果和我一樣選擇困難的朋友，其實可以選擇滷味拼盤。可自由搭配鵝肉、鵝翅、鵝掌、鵝胗、鵝脖、鵝頭、鵝血等部位，一次解鎖多種美味。比較喜歡鵝肉和鵝翅，鵝肉質緊實不柴，滷香深入骨髓；鵝翅在保留膠質感的同時兼具脆彈和軟糯。

然後給大家避個雷，我覺得它們家的味道偏甜，如果不喜歡甜口的，可以考慮其他家。比如阿雄、湘記，或者直接去菜場熟食檔口看看，說不定會有意外之喜。

劉卜滷鵝

地址：湘橋區西馬路70號首層一號

人均：100元/人



3. 圓夢老跡牛肉

其實古城隨處可見牛肉火鍋，即使招牌巨大看起來像是遊客專供店的「官塘兄弟火鍋」感覺也不錯。我本來也想挑一家local一點的店鋪，但是我潮州的朋友說：基本上潮州的牛肉火鍋都不差的，主要看牛肉新不新鮮。

我選擇了一家在古城裏還挺有名的牛肉火鍋——圓夢老跡牛肉（「老跡」在潮州話裏貌似就是「老地方」的意思），就在那個府學舊地內，緊鄰上水門城樓。整個店鋪的裝修比較簡單，門口有透明玻璃窗，能清晰看到師傅現切牛肉的全過程。

這家真的蠻驚喜的，湯色清亮，飄着淡淡的肉香，裏面的苦瓜和白蘿蔔燉得軟爛，吸滿了骨湯鮮汁，可以先喝兩碗原湯打底。

牛肉是現切現上的硬標準，我最喜歡吊龍和五花趾。吊龍肥瘦相間，入口嫩到爆汁；五花趾的筋腱脆彈，嚼起來「咯吱咯吱」超有勁兒；手打牛筋丸更是絕了，Q彈十足咬開瞬間鮮汁四濺。

如果想要吃到更加本地一點的，可以選擇打車去官塘鎮、沙溪鎮吃，這兩個鎮都有牛肉屠宰場。其中官塘鎮的阿生、武記都很不錯，武記後面還是養牛的，基本上都是現場宰的，非常新鮮。

圓夢老跡牛肉

地址：湘橋區上水門街23號（府學舊地內，潮州食街）

人均：80元



4. 楓春白粥

想吃夜宵生醃的朋友不要錯過楓春白粥，著名的夜宵標杆，雖然這家不在古城裏面但是離得不遠。他家的特色就是「白粥現熬、海鮮現撈現醃」。其實我是到潮州才知道，生醃算得上是近些年產物，本地人們主要吃的涼拌菜其實叫「酒料」。

這家本地人和遊客都挺多的，所以是排隊王，大家需要合理安排時間哦～

本店採用「選菜+桌號點餐」模式，冷盤直接自取，開放式櫃枱擺滿上百種雜鹹、生醃、滷味，新鮮度一目瞭然，熱菜則是喊桌號現點現做的。

白粥是潮汕人愛的「糜」，生米用猛火煮開再轉中火慢熬40分鐘，粒粒分明又裹着柔滑米漿，入口清甜温潤，關鍵還能免費無限續加，暖胃又管飽！另外的頭牌必須是生醃蝦+膏蟹雙拼，鮮活海蝦醃得入味，肉質彈牙帶着蒜香與酒香，鮮而不腥；膏蟹膏腴飽滿，鹹香回甘。

小提醒：部分生醃調味偏鹹（比如薄殼、血蛤），配白粥剛好中和，腸胃敏感的朋友建議淺嘗輒止，真的容易拉肚子的。

楓春白粥

地址：湘橋區楓春南路228號騰瑞柏嘉名庭10號樓1樓13-14號

人均：80元



5. 圓蛋酒料（開元路店）

店鋪就在開元路美宜佳隔壁，緊鄰牌坊街和開元寺，逛完景點步行幾分鐘就能到。店面很小隻有幾張桌子，建議大家打包帶走，回酒店民宿配上小酒，簡直完美。

明碼標價清晰，豐儉由人，海鮮生醃從幾十到上百元不等，滷味按斤稱，人均70元左右，多人拼單能嚐遍更多口味，性價比很可。沒有花裏胡哨的包裝，靠的就是實打實的新鮮食材和地道手藝，完全就是下酒神器。

生醃蝦、生醃膏蟹是招牌。鮮活海蝦醃得透透的，蝦肉吸飽了蒜香。橙紅的蟹膏被醬汁浸潤得晶瑩剔透，綿密細膩，抿一口就在嘴裏化開；蟹肉雪白飽滿，絲絲縷縷裹着醬汁，鮮中帶甜，越吃越上癮。

圓蛋酒料

地址：湘橋區開元路美宜佳隔壁

人均：80元



6. 西門鱔魚粿條

這家在潮州古城附近的的鱔魚粿條店，營業到次日3點，想吃夜宵也很不錯。我工作日下午去的，完全沒等位，今年上了必吃榜，反正我覺得還可以。

這家店的核心就是現點現殺、猛火快炒，明檔裏師傅處理鮮活鱔魚的過程看得明明白白。

招牌鱔魚炒粿條是必點，猛火炒出的鑊氣直接香到鼻息，鱔片脆嫩飽滿沒腥味，本地厚實的粿條裹滿醬汁，又勁道又吸味，配着蒜末吃超香。（但是會有點油，大家自行避雷）要是不愛吃油潤口的，建議選鱔魚湯粿條，湯底鮮醇、寡淡，喝着更解膩。

西門鱔魚粿條

地址：湘橋區新橋東路新泰裏2號首層門市

人均：35元



7. 老四麥粿

一個很小很小的店鋪，下午兩點多才營業，人均5-8元，性價比超高。逛古城時買一個邊走邊吃，妥妥的「碳水快樂」！

招牌芋泥麥粿一定要點，滾燙的芋泥綿密細膩，甜而不膩；綠豆餡麥粿清甜爽口，餡料給得超實在。建議趁熱吃，外酥裏糯的口感最絕，涼了會影響酥脆度。

老四麥粿

地址：湘橋區義安路與鐵巷交叉口西南40米

人均：5元



8. 永記小食店

西馬路必吃TOP5，附近還有一家很有名的吳進平小食店。店裏就是個簡單的路邊攤位，沒有堂食座位，買了就能邊走邊逛古城。姨手腳麻利，態度還特別好，所有小吃都是明碼標價，最貴的也才10塊錢。

招牌鹹蛋黃卷一定要趁熱吃，剛炸好的外殼金黃酥脆，咬下去「咔嚓」一聲超爽，裏面的鹹蛋黃流心沙沙糯糯，甜鹹交織着油香，一點都不膩人。芋粿也很出彩，煎到兩面金黃，咬開全是芋頭的香味。

永記小食店

地址：湘橋區西馬路315號（財記牛肉丸西側第三家）

人均：15元



9. 順順糯米鋪

我很喜歡的糯唧唧的小吃，所以我還挺喜歡這個的。單個糯米餈分量超足，甜度適中老少皆宜。

他們家的每一份糯米餈都得等現點現包，頭牌必須是整塊芒果糯米餈，含了飽滿的新鮮芒果肉。咬下去果肉爆汁，糯米皮軟糯帶淡淡的奶香味，甜而不膩

金枕榴蓮糯米餈更是榴蓮控福音，13塊錢一大勺真實榴蓮果肉，綿密香甜超濃郁。芋泥鹹蛋黃和芋泥肉鬆海苔款也很驚豔，芋泥綿密細膩，搭配鹹蛋黃的沙感或肉鬆海苔的鹹香，層次超豐富，完全不齁甜。

順順糯米鋪

地址：湘橋區義安路與鐵巷交叉口西南40米

人均：10元



10. 順伯反沙屋

反沙其實是潮汕地區極具特色的製作工藝，就是將炸熟的食材與熬至特定濃度的糖漿翻炒，冷卻後糖漿會凝結成一層雪白松散的沙粒狀糖霜包裹在食材表面，因此得名「反沙」。順伯就是其中最火的一家，算得上是老網紅了，古城裏有好幾家分店，大家隨便選一家嚐嚐就行。

我建議大家直接選個全家福，一次解鎖四種經典口味（番薯+芋頭+鹹蛋黃+油柑）。不算驚喜但可以體驗，剛出爐的反沙物裹着雪白糖霜，甜鹹交織，但吃到後面就是有點油和膩。

11. 厝角頭甜品

這家甜品是我走着走着渴了，隨便進的，靠近古城步行街，還挺好找的。這家價格不算低，但是味道也挺不錯的。

老式椰奶海石花是潮汕特色，海石花凍得晶瑩剔透，帶着天然的海洋氣息，加了西瓜、菠蘿、芋圓和椰果，淋上冰鎮椰奶，入口冰涼滑嫩。

厝角頭甜品

地址：湘橋區太平街道太平路古樹廟街11號

人均：30元



12. 西新市場

想感受最真實的潮州生活，就一定要早起逛一次西新市場，潮州煙火氣的縮影，這裏沒有網紅濾鏡，只有實打實的新鮮食材和地道手藝。

雙拼豆漿、豬腳圈、腸粉和小蛋糕的組合，15塊錢就能搞定一頓豐富的早餐，性價比高到離譜。市場裏沒有固定座位，大家都是邊走邊吃。

玉記豬腳圈：外皮炸得金黃酥脆，掰開餡料超足，芋頭絲、胡蘿蔔絲和肉沫混合的香氣直鑽鼻腔，一口下去外酥裏糯、鹹香不膩。

阿明腸粉/阿光腸粉：都是本地人常去的老店，腸粉皮薄如紙，米香十足，很好吃！

陳記現磨豆漿：每天現磨現賣，無添加糖，濃郁順滑，紫薯淮山雙拼顏值高又好喝，是本地人早餐標配。

西西油餅店：在豬腳圈附近，油餅配豆漿，碳水+蛋白質，早餐吃這個超頂飽。



比如你想買牛肉丸，可以在這裏買，一般選擇50元以上的丸子都是實打實的。

西新市場

地址：湘橋區西華新樂園1層



我一直覺得潮汕是不需要對着攻略逐點打卡的地方，很多美食說不定就藏在一些「不期而遇」。我也只是給大家一個參考，懶人朋友們倒是可以直接跟着吃吃看。

如果你也去過潮州或者就是潮州人，也可以分享一下你的私藏店鋪哦～

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