梅州旅遊｜客家美食必吃醃麵三及第湯　景點打卡松口古鎮/千佛塔

我是今年冬天多次「發配嶺南」的咔咔。之前在寫潮州古城覓食攻略的時候，就有朋友推薦說潮汕旁邊的梅州也很好吃，殊不知我真去了！



梅州其實和潮汕很不一樣的，梅州是客家文化的大本營，雖然地理位置很近，但是文化底色差異很大。有足夠時間的朋友可以把梅州和潮汕串聯起來，從揭陽出發高鐵最快27分鐘就能到達梅州，是粵東最適合一起玩的「文化雙壁」。

所謂「逢山必有客，無客不住山」，梅州全境多山，是典型的山區市。梅州身處粵東群山腹地在粵東，不僅有圍龍屋和客家山歌，其中的特色美食更是有流傳千年的歷史。

今天就和我一起鑽進梅城的老城街巷，去感受一下很不一樣的梅州。

代代相傳的客家本味

我是真愛上了這次梅州的客家味！沒有什麼花裏胡哨的噱頭，但是醃麵的香、釀菜的鮮、鹽焗的醇，又樸實又勾人。

1. 春香早餐店

春香早餐店就在梅興路和仲元西路附近，還是蠻好找的。這就是一家典型的本地街坊早餐店，環境比較樸素，早餐高峰期人氣還是很旺的，大概率需要拼桌，好在翻枱比較快。

4元（人民幣，下同）的醃麵和6元的三及第湯是店裏的王牌組合，性價比非常高。醃麵是梅州客家早餐的標誌性早餐，筋道的鹼水麵拌現煉豬油、秘製醬油，再鋪炸香的洋葱碎/蒜酥，鹹香彈韌不油膩。

醃麵的黃金搭檔就是三及第湯（舊時為避諱「落第」諧音，將「落地」的豬內臟改稱「及第」）。春香早餐店的三及第湯選用了新鮮豬肝、嫩滑瘦肉、脆彈粉腸切得均勻，與枸杞葉一同入鍋汆燙，湯色清亮卻鮮得醇厚。

春香早餐店

地址：梅江區梅興路110號

營業時間：06:00-13:00



2. 塗記華妹肉丸（老街店）

大家逛梅州江北老街的時候，其實可以留心兩旁的老店鋪，其實有很多地道的味道。這家塗記華妹肉丸店就在騎樓底層，貌似已經有60年的歷史了，雖然在景區老街上，但是整體氛圍還挺local的。

牛筋丸是蒸的，豬肉丸是煮的，都不錯。如果偏愛硬核口感，就試試手工牛筋丸，和潮汕牛筋丸不同，客家牛筋丸更重肉質本味，老闆每天現買牛腱肉，用木槌手工捶打至肉漿起膠，才能做出這種脆彈有膠質的口感。

塗記華妹肉丸（老街店）

地址：梅江區仲元西路122號

營業時間：05:00-20:00



3. 梅州好吃醃麵

梅州老街附近還有一家「梅州好吃醃麵（達興全豬湯）」，就在市政府附近，貌似是本地人從小吃到大的一家醃麵店，從早開到凌晨。

這家也是經典的醃麵加湯。麵條裹着蒜香和豬油香，爽滑有嚼勁，每一口都能感受到鹼水帶來的獨特筋道。不過這家的全豬湯是五及第湯，裏面的料更多更全，雖然很多豬雜，但是不腥，搭配鮮嫩的枸杞葉，湯鮮味美，不太油膩。

梅州好吃醃麵

地址：梅江區江南新中路中段

營業時間：07:30-次日02:00



4. 藍羽魚頭煮粉

如果不愛吃豬雜，早餐也可以選擇吃魚頭粉。這家藍羽魚頭煮粉是開了蠻久的老店，主打奶白鮮濃的魚頭湯加上爽滑米粉。位置也在梅州老街附近，門店不大、裝修樸實。魚頭湯每天用新鮮草魚魚頭，先煎後熬煮，味道真的濃郁鮮嫩，沒有什麼腥味。

這碗湯粉雖然只要十幾元，但是配料非常全，包括了魚頭、炸魚塊、手工魚丸、白蘿蔔和枸杞葉，層層疊疊的，份量很紮實。米粉也很入味，一口粉一口湯，超級適合冬天。

不愛喝湯、偏愛重口乾香的，來藍羽直接衝魚散粉。魚散粉類似於炒粉幹，但是用碎魚肉一起炒的，非常神奇的是魚散粉會加酒糟，所以有股酒香，剛好中和了魚鮮的膩感。

藍羽魚頭煮粉

梅江區文保路36-2號

營業時間：07:00-13:30，17:00-20:30



5. 金山牛雜店

請認準招牌有牛頭這家金山牛雜店，是相對經典的牛雜店，主打的就是紅曲冷吃牛雜。

用紅曲米細火慢熬，顏色偏紅，是梅州特色做法，和廣式熱牛雜完全不同。蘸的辣醬是那種類似泰式甜辣醬的甜口醬，牛雜上面撒了花生粉。不過我不太吃得慣幹牛雜，屬於說不上好不好吃，但是挺有當地特色的。

金山牛雜店

地址：梅江區道前路9/10號

營業時間：09:00-23:00



6. 温記大排檔

温記大排檔是梅州老牌本地大排檔，主打客家鑊氣小炒和鮮魚靚粥，是本地人私藏的大排檔。它沒有外賣也沒網紅裝修，但是吃飯時間和夜宵時段總能坐滿，拼桌是常有的事，人均八九十元，分量紮實，性價比還不錯的。

我在這裏點了一些，基本不會踩雷，其中推薦top1是涼拌醃牛肉（有點偏酸辣的，但是廣東的辣你懂的）。牛肉切得薄、醃得夠味，口感滑嫩不柴，酸辣開胃，配粥、配飯、下酒都合適。

手工餃子也是一絕，自家擀的皮薄得透光，肉餡飽滿彈牙，咬開還會爆汁，是很多人必點的主食。

客家小炒更是鑊氣十足，炒牛百葉、酸菜肥腸、椒鹽魷魚、爆炒粉腸等都很推薦，是我在梅州最愛的一家餐廳。

温記大排檔

地址：梅江區梅塘東路與富奇路交叉路口東30米

營業時間：11:30-13:00，17:00-22:00（如果遇上旺季還會延到凌晨1點）



7. 順心排檔

如果住在老街附近，想吃夜宵的話我推薦順心排檔，核心地段，交通便利，主打的也是客家家常菜和小炒。就在一個老宅裏面，只在晚餐和夜宵營業，大家不要跑空了。

他們家的醃牛肉其實也很有名，不過多了不少的湯品的。我嚐了一下這家的魚頭湯，挺不錯的，每碗都有魚頭魚骨，湯色奶白、醇厚不腥。

順心排檔

地址：梅江區新中路40號

營業時間：17:30-次日02:30



客家文化深度體驗

雖然我更推薦大家把梅州單純當成美食目的地，但如果想要感受客家文化其實也行，慢慢逛也不錯。

1. 客天下客家小鎮

梅州機場或者梅州西站都離客天下客家小鎮比較近。這是梅州最商業的一個景區，但我個人覺得全天的門票其實不便宜的，夜場票性價比會比較高一點（還能看到晚上的表演）。

客天下客家小鎮是梅州最商業的一個景區。彙集圍龍屋、土樓、石杆旗、抱鼓石等客家建築元素，百米客家遷徙圖、泥雕藝術長廊直觀呈現客家歷史。（嬉遊旅行指南提供）

彙集圍龍屋、土樓、石杆旗、抱鼓石等客家建築元素，百米客家遷徙圖、泥雕藝術長廊直觀呈現客家歷史。簡單來說這裏更像一個能爬山的「客家主題」公園，不愛爬山的朋友也避雷哦～

客天下客家小鎮

地址：梅州市梅江區三角鎮東升村聖山南路

門票：75元(全天)、28.5元(夜晚)



2. 千佛塔

千佛塔是我最喜歡的梅州市區景點（我果然還是愛寺廟啊），免費開放的，比較有特色的是千佛塔寺是廣東少有的女眾道場，寺內修行者全部都是比丘尼。

千佛塔寺的核心魅力，藏在那座跨越千年的「塔中塔」裏。如今這座高36米的九層花崗石塔，將南漢古鐵塔妥善包裹在首層，形成了罕見的「塔中塔」奇觀，塔頂還託着一座七層的小石塔。

千佛塔寺的開放時間為每日八點到十七點，想要深度感受這裏的氛圍，不妨避開人流高峰的上午時段，選一個靜謐的午後到訪。

千佛塔

地址：梅江區金山街道東岩蓮花山頂千佛塔寺內（女眾道場）

門票：免費



3. 中國客家博物館

如果想要更加深度了解客家文化也不用去客家小鎮，其實去客家博物館就行了，是國內首家全面展示客家民系文化的綜合性博物館。

主館採用客家圍龍屋「一進三廳兩廂一圍」佈局，融合現代建築元素，本身就是客家建築藝術的生動展示。館藏精品豐富，有唐青釉雙系罐、清同治聖旨匾、林風眠畫作等珍貴文物，其中南漢千佛鐵塔殘件與客家匾額最具代表性。

中國客家博物館

地址：梅江區東山大道2號

門票：免費（建議提前預約哦）

營業時間：周二至周五9:00-17:00



4. 江北老街

江北古街並非單條街道，而是梅江區江北片區凌風路、中山路、油羅街等組成的歷史文化街區，是梅州千年古城的核心地帶。

這裏以「兩橫五縱」騎樓群為骨架，融合客家與南洋建築風格，樓底的店面有老字號也有新潮小店。代表建築是凌風西路南門考院前的梅州學宮，也是梅江區博物館的所在地，可以現場掃碼預約。

江北老街

門票：免費

營業時間：全天開放



4. 松口古鎮

松口古鎮是我個人蠻喜歡的一個古鎮，人文歷史更加深厚，商業化也相對低，整體上還是比較有煙火氣的。

松口是嶺南四大古鎮之一、客家人下南洋第一站，曾是廣東內河第二大港，甚至之前就有「自古松口不認州」的說法。古鎮仍有不少原住民居住，老裁縫鋪、草藥攤、竹器店沿街排開，是「活着的華僑記憶庫」。但是整個景點偏人文，而且部分騎樓年久失修，牆面斑駁，設施相對簡陋。

松口古鎮

門票：免費

營業時間：全天開放（但離市區較遠）



梅州算得上是我很喜歡的一座城市了，要我用幾個詞來形容的話就是：質樸、厚重又充滿煙火氣。如果你是梅州人或者你曾經去過梅州，不妨在評論區分享你的私藏店鋪吧～

出行貼士：

交通：梅州有機場「梅州梅縣機場」，目前有廣州、北京、貴陽、湛江四個城市可以直飛。也可以選擇飛「潮汕國際機場」，航班會多很多，揭陽高鐵過去很近。

高鐵站選擇「梅州西站」、普速列車站是「梅州站」。

住宿：梅州的好酒店不多，建議住在百花洲附近，去哪裏都比較方便。像華住會旗下酒店、亞朵酒店都是不錯的選擇。



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