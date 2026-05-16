河源美食9間推介｜釀豆腐/紫金八刀湯/豬腳粉　品嚐道地客家風味

倚天屠龍記裏趙敏有一句振聾發聵的愛情宣言：我偏要勉強。我覺得編輯部找選題也挺反骨的，沒通高鐵的小縣城，沒什麼存在感的城市，我偏要去。



前段時間我去了廣東河源，廣東省東北部的小透明市。逛吃一周後我發出靈魂三問，這麼好玩的城市，在廣東旅遊城市裏竟然排不上號。怎麼會？哪能呢？不應該啊？

先看地圖，河源靠近潮汕，廣深出發高鐵不到1小時，單程通勤的時間都能去河源玩一趟了。偏偏河源的周末人散車慢，不爭不搶。唯一堵車的老城區路段，還是因為美食店聚集，吸引了太多本地老吃家。

河源的水，大有來頭。香港、深圳等4000萬人口的飲用水，都來自河源，農夫山泉的生產基地也設在這裏。

河源有個萬綠湖，被喊作「九寨溝平替」。我去了一看，吼，這不就是我們小浙的千島湖嗎。島嶼星羅棋佈，湖水碧綠，多適合當手機壁紙。

據說每個河源人家裏，都有幾枚祖傳的恐龍蛋。原因無它，一億年前，河源就是「恐龍婦產科醫院」了。白堊紀晚期‌的碳基生物，為什麼喜歡在河源坐月子，我不知道。我只知道，如今河源市恐龍蛋化石博物館裏收藏着6000多枚恐龍蛋，居全球之冠。

如果對山啊、水啊、恐龍啊都不感興趣，我覺得單是為了吃，也該來河源一趟。

河源隸屬於廣東省，又是客家人的地盤，美食雜糅。我寫過不少客家美食城市（贛州、龍南），對客家菜不能列入中國八大菜系這件事深表遺憾。

今天的文，是河源美食攻略。

河源有不少「媽寶美食」的，比如五指毛桃雞，比如紫金八刀湯，走出家門就水土不服了，嬌氣得很。大灣區的朋友也別眼饞江浙滬的湖光山色了（誰懂我們逢年過節就想往大灣區橫衝直撞的牛勁），那麼近那麼美，周末去河源玩呀！

河源美食推薦

1. 偉利餐廳

偉利餐廳是河源老字號餐館，做客家菜。這家店生意好得很，來店吃飯要趕早。我是周中一點去的，留給我的位置只剩下「拼好桌」了。

客家菜嘛，釀豆腐是必點的。客家人南遷後，發明出了餃子的另一種形態。用豆腐取代餃子皮，將肉餡填入其中。原本難入味的豆腐，吸飽了肉餡的湯汁，再經勾芡出鍋，從內到外都活色生香的。這道菜用的是嫩豆腐，更考驗廚子的顛勺的手法。

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客家人也愛用薄荷調味，尤其喜歡把薄荷與牛雜組合在一起。薄荷在客家話中還有個奇怪的稱呼，叫粉塵。

偉利餐廳的粉塵牛三鮮，幾乎是每桌必點。這道菜有在暗中和牙齒較勁，但又不是「死嚼不爛」的口感，牛黃喉脆，牛肚韌，再加上薄荷清爽的風味，越吃越上癮。

另外，我覺得客家人都是米粉腦袋來的，整個河源都是米粉痛城。我在贛州龍南也吃過炒米粉，江西辣席捲口腔，唾液與鼻涕齊飛。相比之下，這家店的炒米粉調味更克制，但同樣鑊氣撲鼻，爽滑彈牙，很推薦。

偉利餐廳

地址：源城區永福西路275號



2. 正宗紫金肉丸八刀湯

眾所周知，以縣名打頭的美食，都有點東西。一方水土，C位出道，擺在枱面上的含金量。紫金是河源下轄的一個縣，出了名的美食就是八刀湯。最地道的八刀湯肯定要去紫金縣吃，但這家店的出品放在河源也不俗。

八刀湯是招牌菜品沒錯，但我首先想推薦這家店的五指毛桃雞，完全是仙品。廣東朋友對五指毛桃肯定不陌生，食藥物質，可用作中藥材，也能拿來煲湯，客家人則用它做焗雞。河源的五指毛桃雞好吃到什麼程度呢？我會暗自扼腕，五指毛桃雞該像椰子雞一樣出名才對。

端鍋出的五指毛桃雞香氣霸道，雞身金黃油亮。大概是因為雞皮脂肪都被焗得七七八八了，吃起來完全不膩，還有五指毛桃特有的椰香和草藥味。

「八位一體」的紫金八刀湯，也絕美。

所謂八刀，就是選土豬的豬心、豬肝、豬肺、豬舌、豬小腸、豬腰、隔山衣、前朝肉八個部位，各切一刀。豬肯定不能是冷凍豬，不然吃起來羶。湯底加入了胡椒粉，辛辣提鮮，喝一碗湯能滋出一腦門汗來。

正宗紫金肉丸八刀湯

地址：源城區河源大道與雙下路交叉口東側



3. 老友記腸粉王

老友記腸粉王是河源早餐店的人氣王。拳頭產品是腸粉，另外也賣豬雜湯、豬雜米粉、蒸米粉等等。一碗湯配一碗腸粉，本地人過早標配。這家店環境也好，入座掃碼點餐，很加分。

不同於廣式腸粉的細膩爽滑，河源腸粉更紮實，有嚼勁。強推炸肉腸粉，炸肉外衣焦脆，淋上甜鹹口的醬汁，很落胃。

老友記腸粉王

地址：源城區緯六東路眾興驢莊旁



4. 楊梅小吃

河源還有不少客家小吃店，出名的有温記小吃、楊梅小吃、街邊旺，小吃品種都大差不差，隨緣選一家就行。在這家店就「敞開錢包」點吧，把菜單滾一邊，可能都用不了一百塊錢人民幣，物價感人。

推薦蘿蔔粄（煎的煮的都不錯）、蘿蔔爽和黑芝麻糊。

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蘿蔔粄內有乾坤，餡料是蘿蔔絲、瘦肉和香菇。黑芝麻糊很老派，一嘗就知道是實打實熬出來的。蘿蔔爽有點像酸嘢，酸辣開胃。後來我找了一家蘿蔔爽專門店，好吃是好吃，但沒這家店做得出色。

還有一道很特別的小吃，叫老鼠粉。粉條短而粗，形似老鼠尾巴，從而得名。（那怎麼不能叫泥鰍粉呢？）老鼠粉沒給我留下太深印象，粉條的口感是彈滑的，但不怎麼入味，有好吃的老鼠粉也歡迎推薦呀。

楊梅小吃

地址：源城區大同路1-4號對面



5. 下角全記豬腳粉

下角全記豬腳粉，也是開了十幾年的老字號了，在老城翔豐商業廣場的巷子裏。店裏只賣三種粉，豬腳拼肉丸、肉丸、豬腳粉。

湯粉嘛，精華都在湯底。店裏架着一口大鍋，米粉過湯撈起，蓋上配料，出餐很快。這家粉店口味偏清淡，小料台有自制的酸菜辣椒葱醬，一等美味。加入小菜後，豬腳粉的風味都華麗升級了。

下角全記豬腳粉

地址：源城區公園東路東北直街路口98號



6. 永亮潮汕綠豆餅

下角全記豬腳粉對面有一家老式糕點鋪，吃完粉可以來這家店採買飯後甜點。

綠豆餅、南瓜餅都是現做的，味道嘛，就是小時候吃的古早糕點，重油重糖，高熱量但好吃。剛出鍋的南瓜餅軟糯香甜，建議當天吃完，第二天返潮餅皮就軟塌了。

永亮潮汕綠豆餅

地址：源城區源下角東北直街81號



7. 娥姨蘿蔔爽

上文說，吃了楊梅小吃的蘿蔔爽後，我又找了一家蘿蔔爽專門店，就是娥姨。

這家店勝在sku多，有芭樂、桃子、青木瓜之類的水果，也有藠頭、薺菜、白蘿蔔等蔬菜。挑好稱重後，老闆會問要不要加芝麻、辣椒，偏甜口的朋友也可以讓老闆加點糖。

這家店倒不是必吃店，買個五塊十塊的過過嘴癮、幫助消化就行。

娥姨蘿蔔爽

地址：源城區老城老公園源城勞動局旁邊



8. 麥奇豐蛋糕

廣東一帶的老式糕點鋪是真的多，麥奇豐是河源網紅店，走之前遊客都要打包一份帶上高鐵。額外提醒一句，麥奇豐周一閉店，不要跑空

個人覺得這家店的天使蛋糕比鮑師傅好吃，有原味和海苔味的，更推薦原味。如圖所見，糕體是扁平的，美乃滋醬能鋪得更均勻，兩端裹的肉鬆不多，一連吃五、六塊也不會膩。

麥奇豐蛋糕

地址：源城區大橋南路33號



9. 屋咖

河源也有自烘焙咖啡店，就是這家屋咖。門口畫了塗鴉，普及世界各大咖啡產區。

河源精品咖啡店其實不多，數量少意味着捲不起來。但進這家店第一眼，看到了冰滴咖啡，能感覺到老闆有在用心做產品。

本來想點手衝，想喝的豆子賣完了，又點了杯拿鐵，我覺得中上水平是有的。每日一咖的朋友可以來這家店打卡。

屋咖

地址：源城區湖濱路12號



其它推薦👇👇👇

正餐：志和飲食店、大水牛牛肚胱

小吃：温記小吃、街邊旺

五指毛桃雞：詹老大五指香雞爪



旅行這件事眾口難調，有人愛清淨，也有人愛往熱鬧的地方跑，還有人喜歡開盲盒，到一個陌生的城市，走到哪算哪。

鄰居潮汕光芒太盛，我來給河源拉拉票呀。無論是美食還是風景，這座城市都有她無可取代之處。

風和日麗的春天，來河源尋根尋味再合適不過了。

交通住宿：

飛機：河源目前沒有機場，離河源最近的機場是惠州平潭機場，距離河源城區大概一個半小時車程。

鐵路：河源市區有2個火車站，河源站和河源東站。高鐵出發，一般是到河源東站，距離城區大概半小時車程。Base廣深的朋友去河源還是方便的，高鐵不到1h直達。

住宿：河源城區打車很方便，推薦住萬隆城附近。



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