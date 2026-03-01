揭陽旅遊｜打卡國保級城隍廟看潮汕木雕　美食必吃全鵝宴/生魚粥

Hello啊！我是帶你打卡潮汕的咔咔～大家在談起潮汕的時候，多半會提到汕頭的海濱風光和騎樓風情，或是潮州古城的千年煙火。相比之下，旁邊的揭陽倒是成了潮汕三市中最小眾的存在。



其實認真看地圖，論體量，揭陽是潮汕地區面積最大的城市，幾乎有潮州加汕頭那麼大了。只是這裏沒有密集的網紅打卡點、宣傳曝光也相對薄弱，感覺更適合喜歡清淨、喜歡民俗的遊客們。

+ 3

想玩潮汕但不想人擠人，揭陽應該是最佳的選擇。

說起來，揭陽下轄區也是各有千秋的，揭東主打山水田園生態休閒；普寧兼具玉都風采與英歌舞魅力；揭西坐擁潮客交融的山水奇觀；惠來濱海漁港風光獨特。但我今天只能帶大家走進揭陽城區，其他的等到下次再有機會解鎖吧！

揭陽潮汕國際機場是潮汕地區三市唯一的機場。如果你來這裏坐飛機，那麼只要30min車程，就可以解鎖這座潮汕老城。

老城citywalk

揭陽榕城的老城區，是這座城最有味道的老底子，也是我心頭的偏愛。我仔細研究了一下，老城區集中了很多人文點，而且距離也不遠，很適合安排一趟揭陽citywalk。

路線推薦：古榕武廟-進賢門-揭陽學宮-城隍廟/雷神廟-雙峰寺-中山騎樓街區-西湖公園



我估摸着完整走下來要2-3個小時，再加上一路的逛吃逛喝，可以很愉快地玩上小半天。但我去的時候揭陽老城裏面有不少在修繕施工的部分，特別是中山騎樓街區那塊。

揭陽古城吸引人之處在於它的原汁原味——沒有過度商業化，保留着真實的市井生活與歷史肌理。如果你喜歡慢節奏、有歷史感的旅行，喜歡探索老城故事、品嚐地道小吃，這裏會很適合你；若追求現代化商業體驗，可能會覺得不夠熱鬧。

1. 古榕武廟（關帝廟）

古榕武廟與揭陽學宮一文一武，都是揭陽最早入選的國寶單位。這座藏在天福路的市井煙火裏的關帝廟，有着460多年的歷史。三進院落的木雕藻井堪稱一絕，八卦形雕鏤層層疊疊，梁枋斗拱上刻滿戲文故事，各種常見的木雕題材都能看到。

進了古榕武廟，一定要記得抬頭看看，這裏有全國罕見的八卦形木雕藻井。連天花板都修得這麼內卷，也難怪古建築愛好者喜歡得不行。

2. 進賢門

這個是揭陽古城的地標性建築，國內少見的城門、城樓、亭台三合一形制。石築城門連通着揭陽學宮，因為經過它就到了學宮，所以進賢門也有進賢士的意思。據說以前官員上任都要從進賢門走過以取好意頭。如今依舊是老城最鮮明的「臉面」。

3. 揭陽學宮（孔廟）

揭陽學宮位列嶺南三大孔廟之一，也是全國現存第二大的府縣級孔廟（僅次於曲阜哦）。門前的學宮廣場是開放式市民空間。

揭陽學宮還有雙重身份，既是千年文脈之地，也是紅色教育基地。可參觀周恩來辦公舊址、東征史料展，感受革命歷史，蠻適合帶着孩子研學的。不過有點可惜的是，我去的時候揭陽學宮也在修繕，所以我只能大致轉一圈就出來了。

4. 城隍廟/雷神廟

揭陽城隍廟建築群包含了城隍廟和雷神廟，緊鄰的兩座寺廟，中間又個小門相通。它是目前現存廣東歷史最悠久、規模最大、保存最完好的城隍廟古建築，還是廣東目前唯一的「國保」級城隍廟。

城隍廟完全就是是潮汕傳統工藝的集大成者，你抬頭就能看到嵌瓷、木雕、石雕，非常非常精緻。

正月裏這邊會非常熱鬧，比如正月初三的接神儀式、正月初四的伯府大人夫人出遊等等，但是最厲害的還是正月廿三的伯府大人出巡，這一習俗已傳承600多年，說是「潮汕營老爺天花板之一」也是不為過的。而且這個時間寒假也過去了，酒店價格也回落了。

5. 雙峰寺

雙峰寺是揭陽規模最大的寺院，與潮州開元寺、潮陽靈山寺並稱「潮郡三大名剎」，「雙峰晚鐘」是揭陽八景之一。

雙峰寺建寺可以追溯到宋朝，不過現在的雙峰寺都是新建的了。中軸線上依次是山門、前廳、大雄寶殿和泰佛殿，給喧囂的老城添了幾分寧靜，寺裏的素食館還可以嘗一下呢。

6. 中山騎樓街區

中山騎樓街放在整個廣東也是非常有名的，外表看上去略顯破敗，甚至還有點亂搭亂建野蠻生長的樣子。

不過，我去時候中山騎樓街目前正在修繕（大概11月中旬的時候），當時主幹道現在的店鋪貌似都沒有營業了，當時聽說是保春節爭元旦。

揭陽美食推薦

揭陽真的特別適合覓食，就連本地人都說：你可以說揭陽不好玩，但是不能說揭陽不好吃！我這次吃了幾家店，都挺不錯的，推薦給大家。

1. 糖廠坡牛肉粿

即使我已經在潮州和汕頭兩地吃了不少粿，還是會覺得揭陽人在吃粿這件事上非常執着且有創造力。除了常見的牛肉粿條、粿汁、無米粿之外，還有鵝湯粿條、麥粿、捆粿、腐乳炒粿、魚膠粿、鯊魚粿，這些非常有揭陽特色的做法。

推薦早餐很難，本地人也就是直接就近吃飯的，但是這家糖廠牛肉粿坡還是脱穎而出了。牛肉切得厚實，全是橫紋，燙到剛熟的臨界點，入口即化，還帶着淡淡的奶香味，這是他家最絕的地方。

但是這家離揭陽古城有點距離，且每天7點左右營業，開門賣完就關門，為了吃到它是需要早起的。不想早起的朋友或者跑太遠的朋友可以選擇就近的早餐店吃，一般都不會踩雷的。

糖廠坡牛肉粿

營業時間：07:00-09:00（一般結束會更早）

地址：揭陽揭東區金溪北一巷8號



2. 西湖老牌杏仁茶

這個在本地人好出名的，也是有名的早餐地標了，現在搬到西湖公園大門對面了，空間更加寬敞舒適。老闆就在門口現熬現煮，杏仁香混着油條熱氣飄滿整條街。

他們家最有名的就是杏仁茶加蛋和黑芝麻，濃醇杏仁香裏帶着微微回甘，打入雞蛋攪勻後更顯滑潤，比較綿密順滑的口感。按照本地人的吃法就是配上一根大油條，然後泡進杏仁茶裏面，甜鹹交織，很奇怪但是很上癮的味道。

西湖老牌杏仁茶

營業時間：06:00-13:00

地址：揭陽榕城區望江北路古道冰室旁（西湖公園東南門斜對面）



3. 鎮前街腐乳雞翅（榕城分店）

這家鎮前街腐乳雞翅是鎮前街老店的正宗分店，點面會比老店更規整一些。操作枱就在門口，老闆現點現炸，金黃雞翅在油鍋裏滋滋作響，腐乳香氣混着肉香路過就忍不住停下腳步。

招牌腐乳雞翅是必點的，整雞翅個頭大分量足，裹薄粉後入六成熱花生油炸8分鐘，外皮金黃酥脆，咬開掉渣卻不硬。撕開瞬間肉汁湧出，肉質不柴，但是建議趁熱吃。

鎮前街腐乳雞翅（榕城分店）

營業時間：11:00-19:30

地址：揭陽榕城區東一路東側榕碧商都一層地稅對面



4. 賢興甜湯

揭陽甜品界的頂流之一了，是紮根學宮旁30餘年的老字號。店面樸實無華，普通木桌配塑料椅，沒有花哨裝修，看起來就很local。

招牌椰汁海石花最是經典，晶瑩的海石花裹着清甜椰漿，口感脆嫩似果凍；馬蹄爽蘆薈加了銀耳與馬蹄絲，清甜解膩。但是整體來說，沒有到很驚喜的程度，性價比還是可以的，感覺很適合逛古城的時候嘗一嘗，但是沒必要特意來找。

賢興甜湯

營業時間：15:00-次日2:00

地址：揭陽榕城區揭陽學宮西門旁



5. 思味鵝莊·全鵝宴火鍋

大家都知道潮汕的牛肉火鍋很好吃，但是老饕都懂，潮汕的全鵝宴火鍋也是非常厲害的。這家全鵝火鍋性價比還挺高的，口碑也不錯，距離機場差不過10分鐘車程，非常適合成為下飛機的第一餐哦～

這裏就是非常有老廣風格的農莊，接地氣的環境，就建在小河邊，風景還蠻好的。食材也是非常新鮮，前面種菜後面養鵝，都是現宰現切新鮮鵝肉。店裏的團購套餐誠意十足，2-3人餐不到150元就能解鎖核心菜品。以獅頭鵝骨慢熬老滷為湯底，搭配「一鵝多吃」，其中最值得吃的就是鵝肉、鵝肝、鵝肉丸。

思味鵝莊·全鵝宴火鍋

營業時間：10:00-13:30，16:00-21:00

地址：揭陽榕城區砲台鎮大洋路大洋村大洋路口向村內（離機場還蠻近的）



6. 新合興牛肉火鍋

如果想要在揭陽撈出吃牛肉火鍋的話，我推薦一家店——新合興牛肉火鍋，我盲選的，但是吃完覺得性價比高、肉品新鮮。

進門可見明檔切肉台，師傅手起刀落間，新鮮牛肉的紋理清晰可見，煙火氣十足。

作為潮汕牛肉火鍋的忠實愛好者，牛肉火鍋的核心密碼在於「鮮」，這家牛肉火鍋店每日從屠宰場直供，立盤不倒的品質肉眼可見。吊龍和牛肉丸最推薦，吊龍肥瘦交織，嚼勁十足且汁水充盈；牛肉丸彈力十足，能感覺到彈牙的韌勁。

除了經典牛肉，特色配菜同樣出彩，特別是普寧炸豆乾，金黃酥脆、內裏軟嫩。

新合興牛肉火鍋

營業時間：09:00-21:30

地址：揭陽榕城區望江北路青松大廈對面

其他牛肉火鍋推薦：盧記牛肉店、白塔喜弟牛肉店、兄弟牛肉、偉記牛肉店



7. 東興生魚粥

揭陽也是一座夜宵城市，不少粿條白粥小攤子都開到很遲，哪怕凌晨一兩點，昏黃的燈泡亮着，依舊人聲鼎沸。在揭陽吃夜宵，我很推薦海鮮粥。

東興生魚粥是很有名的「必吃榜餐廳」，店鋪沒有什麼裝修，走潮汕傳統館子的務實路線。

因為粥都是生米熬煮的，所以基本要等上半小時左右。作為小店的靈魂，生魚粥的精髓在於「鮮」與「熬」，用肉質鮮美、少刺的黑魚，每日現殺現片。

招牌生魚粥上桌時砂鍋仍保持滾燙（別碰到了），粥體偏綿密順滑，奶白湯色中帶着魚肉的鮮甜。我覺得生魚片其實切的有點厚了，但是好在沒咋影響口味，吸飽粥汁後，入口還是很細嫩的。如果人多的話也可以直接選雙拼或者魚蝦蟹粥，應該也很鮮。

東興生魚粥

營業時間：11:30-14:00，17:30-次日2:00

地址：揭陽榕城區望江北路區政府對面



揭陽真的是被低估的美食寶地，我這次簡單在城區覓食了一下，有機會還想去揭陽下轄的市縣去。

出行貼士

交通：揭陽潮汕國際機場就在揭陽，從機場打車到榕城區只要30min就行。如果是坐高鐵來，揭陽站到榕城區也是30min就能搞定。

住宿：揭陽可選的酒店不是很多，當地的酒店可以選揭陽榕江大酒店、華住會旗下的酒店等。



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】