汕頭酒店15間推介｜近高鐵站/無邊際泳池/特大房間/人均$153起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

汕頭酒店推介2026！汕頭是個非常適合深度遊的城市，老城區保存了1930年代的街道風貌，龍湖區則有許多現代購物中心。《香港01》「好食玩飛」整合15間開幕不足5年的汕頭酒店，部分設有泳池、水上樂園或專屬海灘區，更有酒店提供免費高鐵站接送服務，人均只需$153起！

汕頭酒店推介【1】南澳島海濱長廊雲居酒店（shan tou Nanao Island Waterfront Promenade RENJOY HOTEL）

南澳島海濱長廊雲居酒店（shan tou Nanao Island Waterfront Promenade RENJOY HOTEL）位於南澳縣，鄰近南澳島生態旅遊區。酒店於2026年開幕，擁有128間客房。房間配有咖啡機、免費迷你吧、智能房間控制系統等，大部分房型更坐擁海景且設有露台！酒店同時附設露天游泳池、健身房、洗衣房、餐廳等，並提供球類及水上活動體驗。

南澳島海濱長廊雲居酒店（shan tou Nanao Island Waterfront Promenade RENJOY HOTEL）
房價：人均HK$314起（海景大床房）
地址：汕頭市南澳縣後宅鎮海濱路57號觀景軒3幢一層
交通：汕頭站車程42分鐘
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汕頭酒店推介【2】南澳·厚灣度假酒店（Nan'ao Houwan Resort Hotel）

南澳·厚灣度假酒店（Nan'ao Houwan Resort Hotel）坐落於有「中國版濟州島」之稱的南澳上。酒店於2026年全新開幕，共有15間客房。房間分布在A棟及B棟，A棟提供180度或 270度的一線海景大床房，部分房型配備落地窗觀景浴缸；B棟則以套房房型為主，部分配有露台及戶外按摩泡池。酒店另設無邊際落日泳池、洗衣間、餐廳等設施。

南澳·厚灣度假酒店（Nan'ao Houwan Resort Hotel）
房價：人均HK$606起（A棟208林晚·輕奢海景大床房）
地址：汕頭市南澳縣後宅鎮639國道中國石化加油站 (亨翔站) 西北800米
交通：汕頭站車程47分鐘
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汕頭酒店推介【3】汕頭東方世紀酒店（Shantou Oriental Century Hotel）

汕頭東方世紀酒店（Shantou Oriental Century Hotel）於2025年全新開幕，屹立於汕頭東海岸新津商務區，鄰近汕頭方特歡樂世界。酒店共有413間客房，房間以東方生活哲學風格設計，空間寬敞舒適，配有免費迷你吧、內海灣園景觀窗等，部分房型另設浴缸。酒店同時提供室外無邊際游泳池、健身室、兒童遊樂場、洗衣間、餐廳及免費停車場。

汕頭東方世紀酒店（Shantou Oriental Century Hotel）
房價：人均HK$414起（內海灣園景雙床房；包1份早餐）
地址：汕頭龍湖區津灣西三街8號
交通：汕頭站車程19分鐘
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汕頭酒店推介【4】懷棠府邸酒店（WHYTIME HOTEL）

懷棠府邸酒店（WHYTIME HOTEL）於2025年全新開幕，鄰近著名的歷史文化街區「小公園」。酒店融合南洋復古與中式庭院風格，擁有33間客房，房間智慧客控系統，部分房型配有浴缸及私人庭園，空間奢華舒適。酒店另提供洗衣間、兒童遊樂場、餐廳及免費停車場。

懷棠府邸酒店（WHYTIME HOTEL）
房價：人均HK$235起（標準大床房）
地址：汕頭金平區懷安街37號
交通：汕頭站車程37分鐘
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汕頭酒店推介【5】汕頭新一城黃河路逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shantou New Town Plaza Huanghe Road）

汕頭新一城黃河路逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shantou New Town Plaza Huanghe Road）是凱悅酒店集團旗下品牌，坐落於汕頭城央CBD區域。酒店於2025年全新開幕，擁有142間客房，房間配有私享咖啡機、迷你吧、智能設備及智能控制系統，景觀開揚舒適。酒店同時設有健身室、洗衣間、餐廳及免費停車場。

汕頭新一城黃河路逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shantou New Town Plaza Huanghe Road）
房價：人均HK$207起（高級大床房）
地址：汕頭龍湖區科技中路2號
交通：汕頭站車程22分鐘
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汕頭酒店推介【6】汕頭白天鵝酒店（White Swan Hotel Shantou）

汕頭白天鵝酒店（White Swan Hotel Shantou）於2024年9月開業，坐落在體育中心旁邊，距離汕頭站車程約19分鐘。酒店共有281間海景客房，房間設計融入潮汕文化風格，配備半開放式浴室、浴缸、串流媒體服務等設施。酒店同時配備室外無邊泳池、健身室、酒吧及餐廳，並提供免費私人停車場，非常方便！

汕頭白天鵝酒店（White Swan Hotel Shantou）
房價：人均HK$315起（海景雙床房）
地址：汕頭澄海區東海岸新城塔崗圍片區學海路2號
交通：汕頭站車程19分鐘
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汕頭酒店推介【7】汕頭潮宏基城際酒店（IntercityHotel Shantou CHJ）

汕頭潮宏基城際酒店（IntercityHotel Shantou CHJ）於2024年開幕，坐落於南濱，鄰近臻寶博物館、海濱長廊、潮博美術館等景點。酒店擁有136間客房，房間配備智能感應控制系統、絲漣床墊、開放式洗手台等設施。酒店另配備大堂吧、中餐廳、健身室、洗衣間等設施，並提供免費私人停車場。

汕頭潮宏基城際酒店（IntercityHotel Shantou CHJ）
房價：人均HK$222起（城際大床房）
地址：汕頭濠江區南濱路潮宏基大廈南樓
交通：汕頭站車程17分鐘
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汕頭酒店推介【8】汕頭花園賓館

汕頭花園賓館於2024年開幕，15分鐘車程內可抵達半日美術館、汕頭歐美文化小鎮、汕頭動物園、觀海長廊等景點，地理位置優越。酒店擁有多種客房及套房，最大的房型可容納4人入住，適合家庭及朋友出遊入住。酒店另設健身室、棋牌室、KTV、餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

汕頭花園賓館（汕頭高鐵站珠江美食街店）（SHANTOU GARDEN HOTEL）
房價：人均HK$210起（高級大床房）
地址：汕頭龍湖區衡山路68號
交通：汕頭站車程16分鐘
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汕頭酒店推介【9】汕頭高鐵站希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shantou Railway Station）

汕頭高鐵站希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shantou Railway Station）於2024年開業，位於龍湖黃金地段，鄰近萬象城、半日美術館、東海岸公園、高鐵站等，交通便利。酒店提供175間客房，房間空間寬敞，採用智能房間控制系統、串流媒體服務等，可容納多達3人入住。酒店同時配備健身室、餐廳、酒吧等設施，房價亦包含免費私人停車場及免費早餐，CP值很高！

汕頭高鐵站希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shantou Railway Station）
房價：人均HK$196起（舒適大床房；包早餐）
地址：汕頭龍湖區黃河路45號
交通：汕頭站車程15分鐘
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汕頭酒店推介【10】頤和·永平酒店（Yong Ping Hotel）

頤和·永平酒店（Yong Ping Hotel）是2024年新開幕的四星級豪華酒店。酒店坐落在金平區，鄰近汕頭開埠文化陳列館、汕頭老城、汕頭小公園，附近環境古色古香。酒店環境融合中西文化，房間帶有歐式宮廷風格，配備特大睡床、奢華浴室、免費迷你吧等設施，部分房型亦提供景觀陽台、會客廳及浴缸。酒店同時配備餐廳、免費公共停車場等設施。

頤和·永平酒店（Yong Ping Hotel）
房價：人均HK$175起（舒適大床房）
地址：汕頭金平區永平路17號
交通：汕頭站車程31分鐘
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汕頭酒店推介【11】汕頭萬象城逸居酒店（Yiju Hotel（Shantou MixC Store））

汕頭萬象城逸居酒店（Yiju Hotel（Shantou MixC Store））於2024年開幕，鄰近汕頭站、萬象城、珠江路美食街等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店共有96間特色客房，房間配備影院式智能語音客控、騰訊vip影院、投影儀、免費迷你吧等，可以晚上看著電影休息！酒店備有餐廳、洗衣房、健身房、小童俱樂部、空中花園、免費私人停車場等設施，並提供機器人服務，私隱度十分高。

汕頭萬象城逸居酒店（Yiju Hotel（Shantou MixC Store））
房價：人均HK$153起（逸居智能大床房）
地址：汕頭龍湖區天山路28號
交通：汕頭站車程8分鐘
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汕頭酒店推介【12】汕頭DIOTEL皇后酒店（Shantou DIOTEL Queen Hotel）

汕頭DIOTEL皇后酒店（Shantou DIOTEL Queen Hotel）於2024年10月正式開幕，坐落於汕頭小公園內，鄰近中山紀念亭、汕頭老城、百貨大樓等景點。酒店僅提供20間客房，房間設有免費迷你吧及小食、乾濕分離浴室、大面積景觀窗，部分房型另設奢華景觀浴缸﹒酒店房價包含早餐、下午茶、漆扇製作體驗及免費高鐵站接送，非常方便而且性價比高，更可以體驗當地文化！

汕頭DIOTEL皇后酒店（Shantou DIOTEL Queen Hotel）
房價：人均HK$784起（和雅大床；包早餐、下午茶、高鐵站接送、漆扇製作體驗）
地址：汕頭金平區安平路13號
交通：汕頭站車程21分鐘
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汕頭酒店推介【13】汕頭DIOTEL潮酒店（DIOTEL Hotel）

汕頭DIOTEL潮酒店（DIOTEL Hotel）於2022年開幕，附近有時尚商業街區及本地潮流美食街，周邊配套設施齊全，距離汕頭站車程亦只需8分鐘，交通尚算方便。酒店提供140間竹文化主題客房，房間以綠色為主調，採用中式設計，設備齊全，部分房型配備檜木風呂。酒店同時配備健身室、KTV、餐廳、免費公共停車場等設施，房價亦包含DIY潮汕紅桃粿手作體驗。

汕頭DIOTEL潮酒店（DIOTEL Hotel）
房價：人均HK$233起（潮雅·春風竹裏（潮雅大床房）；包DIY潮汕紅桃粿手作體驗）
地址：汕頭龍湖區珠江路32號
交通：汕頭站車程8分鐘
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汕頭酒店推介【14】汕頭國廈萬豪酒店（Shantou Marriott Hotel）

汕頭國廈萬豪酒店（Shantou Marriott Hotel）坐落汕頭珠港新城，距離汕頭站僅7分鐘車程，交通方便。酒店於2023年開幕，擁有315間客房，房間全部位於高層，坐擁汕頭內海灣畔景色，且配備特長睡床及浴缸，舒適感十足。酒店亦設有健身房、室內恆溫游泳池、4間餐廳、免費公共停車場等設施。

汕頭國廈萬豪酒店（Shantou Marriott Hotel）
房價：人均HK$358起（豪華城景雙床房）
地址：汕頭龍湖區珠城路28號國瑞會展中心1幢6-7、28-38層01號房全套、2701號之01房、2幢401房全套
交通：汕頭站車程7分鐘
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汕頭酒店推介【15】汕頭中海潮悦酒店（Shantou Zhonghai Chaoyue Hotel）

汕頭中海潮悦酒店（Shantou Zhonghai Chaoyue Hotel）於2023年開幕，坐落在國家4A旅遊區汕頭市中海龍虎灘旅遊區內，坐擁專屬海灘區及水上樂園，是以媽祖文化為特色的濱海園林低密度假酒店。酒店僅有43間客房，房間均設有戶外平台及免費迷你吧，設計奢華、空間寬敞。酒店同時配備兒童遊樂場、足浴、球類活動室、圖書館、餐廳等設施，並提供免費停車場及車站接送服務。

汕頭中海潮悦酒店（Shantou Zhonghai Chaoyue Hotel）
房價：人均HK$501起（悦心居；包早餐）
地址：汕頭濠江區中信大道中海水上樂園北門西北約120米
交通：汕頭南站車程8分鐘
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