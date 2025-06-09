廈門酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／近車站／人均$174起

廈門酒店推介2025｜近年香港人開始開拓深圳以外的內地旅行，而廈門距離香港只需坐約4小時高鐵，成為港人新旅遊目的地！《香港01》「好食玩飛」整合10間廈門酒店，人均$174起就住到新開幕酒店，有無邊際泳池更包早餐！



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廈門酒店推介【1】廈門航空費爾蒙酒店（Fairmont Xiamen）

廈門航空費爾蒙酒店（Fairmont Xiamen）於2025年4月開幕，坐落於東北部，擁有360度全景鷺島視野。酒店共有414間房，以老荷里活時期搭配閩南傳統元素為主調設計，房間內設有2個全景飄窗、半開放浴室及浴缸、免費迷你吧、用餐去等空間，十分奢華！酒店亦提供3間餐廳與2間酒吧、健身中心、水療中心、室內恆溫泳池等設施。

廈門航空費爾蒙酒店（Fairmont Xiamen）

房價：人均HK$682起（費爾蒙經典大床房）

地址：廈門湖里區東黃路325號

交通：廈門站車程19分鐘

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廈門酒店推介【2】廈門集美喜來大酒店（Sheraton Grand Xiamen Jimei）

廈門集美喜來登大酒店（Sheraton Grand Xiamen Jimei）於2025年3月開幕，坐落於杏林灣畔。酒店共有370間客房和套房，房間均雙人房，配備半開放浴室及浴缸、特大睡床、串流媒體服務等設施，空間寬敞舒適，設計低調奢華。酒店另設室內恆溫游泳池、健身室、餐廳、咖啡室等設施，並提供免費私人停車場。

廈門集美喜來登大酒店（Sheraton Grand Xiamen Jimei）

房價：人均HK$313起（豪華大床房）

地址：廈門集美區濱水路1號

交通：廈門站車程14分鐘

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廈門酒店推介【3】廈門濱海凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Ocean Front Xiamen）

廈門濱海凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Ocean Front Xiamen）於2025年1月開幕，坐落於CC PARK，鄰近太清宮、美術館、植物園等景點。酒店提供196間房，房間設計帶有漁村風格，配備衣帽間、奢華浴室、露台或庭院，更設有海洋主題家庭房！酒店亦設有天台無邊際游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供山地騎行、滑索等戶外體驗。

廈門濱海凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Ocean Front Xiamen）

房價：人均HK$321起（山景大床房）

地址：廈門思明區天泉路36號

交通：廈門站車程14分鐘

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廈門酒店推介【4】廈門海悦山莊酒店·聽蕉園（Seaview Resort Xiamen · tingjiao Villa）

廈門海悦山莊酒店·聽蕉園（Seaview Resort Xiamen · tingjiao Villa）於2024年開幕，酒店佔地70萬呎，依山面海，獨擁雲頂山麓峽谷！酒店僅提供19間客房，房間融入廈門文化元素，配備奢華的雲石浴室及寬敞的起居空間，房間典雅舒適。酒店同時配備兒童遊樂場、2間餐廳、免費停車場等設施，更擁有自家庭院，非常寫意！

廈門海悦山莊酒店·聽蕉園（Seaview Resort Xiamen · tingjiao Villa）

房價：人均HK$807起（豪華大床房；包早餐）

地址：廈門思明區環島南路3999號

交通：廈門站車程15分鐘

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廈門酒店推介【5】嶼海·鄰海海景別墅酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）（Yuhai Linhai Seaview Villa Hotel）

嶼海·鄰海海景別墅酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）（Yuhai Linhai Seaview Villa Hotel）於2024年開業，位於鼓浪嶼沿海，坐擁一線海景！別墅建於上個世紀20年代，目前提供20間客房。房間空間寬敞，提供免費迷你吧、高級床品及洗浴用品，部分房型更有超大露台！酒店另設公共浴池、公共海灘、棋牌室、共用廚房、餐廳等設施，並提供托兒服務。

嶼海·鄰海海景別墅酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）（Yuhai Linhai Seaview Villa Hotel）

房價：人均HK$174起（塵海 | 舒睡大床房；包早餐）

地址：廈門思明區鼓浪嶼街道鹿礁路2號

交通：廈門站車程55分鐘

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廈門酒店推介【6】鼓浪嶼晃巖36酒店（HUANG YAN 36 Hotel）

鼓浪嶼晃巖36酒店（HUANG YAN 36 Hotel）於2024年開幕，位處廈門鼓浪嶼的小島上，鄰近日光岩、中國唱片博物館、廈門海底世界等景點。酒店前身是清末民初華僑邱允衡的故居，僅提供9間客房，房間設計帶有中式古典風味，均配備寬敞露台及戶外浴缸，舒適之餘更非常打卡able！酒店另設2間餐廳、機場及車站接送服務。

鼓浪嶼晃巖36酒店（HUANG YAN 36 Hotel）

房價：人均HK$1,365起（漾光雅居；包早餐）

地址：廈門思明區鼓浪嶼晃巖路36號

交通：廈門站車程71分鐘

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廈門酒店推介【7】廈門七尚酒店（Lohkah Hotel & Spa）

廈門七尚酒店（Lohkah Hotel & Spa）於2018年開幕，坐落於潯江港灣旁邊，環境寧靜。酒店擁有188客房及套房，面積由65平方米起，每間都配備專屬陽台、圓形大浴缸、免費迷你吧，部分房間的床更正對景觀，盡享低調奢華，非常打卡able！酒店亦配備戶外無邊際游泳池、健身室、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

廈門七尚酒店（Lohkah Hotel & Spa）

房價：人均HK$789起（一居室大床房；包早餐、雞尾酒工坊體驗、小童體驗課）

地址：廈門湖里區檳城道277號

交通：廈門站車程36分鐘

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廈門酒店推介【8】廈門W酒店（Ｗ Xiamen）

廈門W酒店（Ｗ Xiamen）於2021年開幕，坐落於廈門時尚的東部商圈，鄰近知名購物中心。酒店共有286間客房，房間融入廈門特色，配備大面積落地玻璃窗、奢華雲石浴室、特大睡床等設施，房間舒適寬敞，部分房型更坐擁海景，設有景觀浴缸！酒店同時配備24小時健身中心、水療中心、室內恆溫游泳池、餐廳、酒吧等設施。

廈門W酒店（Ｗ Xiamen）

房價：人均HK$606起（奇妙大床房；包早餐）

地址：廈門思明區呂嶺路1599號

交通：嶺兜站步行4分鐘

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廈門酒店推介【9】廈門佳逸希爾頓格芮精選酒店（Joyze Hotel Xiamen, Curio Collection by Hilton）

廈門佳逸希爾頓格芮精選酒店（Joyze Hotel Xiamen, Curio Collection by Hilton）於2018年開業，步行可達環島路海邊、白瓷觀止美術館、珍珠灣海灘等景點。酒店擁有215間房，選用高級床品及電器，如Nespresso咖啡機、JBL音響、TOTO全自動馬桶等，部分房間更設有大面積露台！酒店另設無邊際泳池、健身室、洗衣間、間餐廳和酒廊。

廈門佳逸希爾頓格芮精選酒店（Joyze Hotel Xiamen, Curio Collection by Hilton）

房價：人均HK$281起（精選大床房）

地址：廈門思明區曾厝垵龍虎山路6-8號

交通：廈門站車程22分鐘

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廈門酒店推介【10】廈門康萊德酒店（Conrad Xiamen）

廈門康萊德酒店（Conrad Xiamen）於2016年開幕，地處廈門思明區CBD地段，鄰近廈門雙子塔、星空魔幻城、雲上廈門觀光廳、沙坡尾藝術西區等景點。酒店擁有239間客房，寬闊落地窗可以欣賞廈門天際海岸線，非常奢華！酒店另設24小時健身房、室內游泳池、6間餐廳和酒吧等設施。

廈門康萊德酒店（Conrad Xiamen）

房價：人均HK$666起（豪華鷺島景觀大床房；包早餐）

地址：廈門思明區演武西路186號

交通：廈門站車程15分鐘

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