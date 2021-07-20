日本天婦羅變做了台灣甜不辣？　但原來天婦羅也不是日本發明的

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣各行各業皆大受影響。台灣基隆市一名劉姓老婦與李姓孫子相依為命，長年靠着資源回收賺錢過活。日前因老婦發生車禍，年僅15歲的孫子一肩扛起家計，除了接續祖母做資源回收外，還到菜市場賣甜不辣賺錢籌學費。



孝順的孫子在祖母車禍後，在菜市場賣甜不辣扛起家計。甜不辣，是台灣常見的小吃之一。（ig @ nadoka_life）

甜不辣在台灣是相當常見的小吃，這是將魚蝦肉製成漿、捏成長條形、圓餅形下油鍋炸一炸，再淋上獨家調製的醬料，是很多台灣人非常喜愛的平民美食之一，其中又以基隆天婦羅（甜不辣）最為知名。

甜不辣雖然好吃，不過關於其稱呼卻讓很多民眾常常一頭霧水，北部稱「甜不辣」、南部則稱「黑輪」。為何會有這樣的差異，這就要從甜不辣的字源、該食物的起源探索。

甜不辣一詞源自日本料理－天ぷら（てんぷら，Tempura），是一種將海產、蔬菜裹上面粉、再油炸的佳餚。不過天ぷら就連在日本也是屬於外來語，英國牛津字典認為其來自葡萄牙語「Tempero」（調味），但尚無定論。唯一可知天ぷら大約於16世紀傳到日本，是一位葡萄牙天主教傳教士將麪粉油炸食物的西式料理方式帶來。

起初被稱為南蠻料理的長崎天ぷら，在麪糊中加入糖、鹽和清酒，再用豬油油炸製成，因為麪糊本身味道足夠，不似後來的天ぷら需要包蝦子、菜就能吃了。

但是天婦羅的料理方式怎麼看都不像台灣的甜不辣，這就要說到另一個日本料理－薩摩炸魚餅（薩摩揚げ）。所謂的魚餅，主要是將魚肉做成魚漿、再加入調味料、洋葱等蔬菜、其他海鮮，弄成圓餅或是長條狀，再沒有裹面衣的情況下油炸的一種特色料理。說到這裏，有沒有覺得與甜不辣很相似？而且這道菜在日本關西地區（大阪、京都）也被稱作てんぷら。

日本料理隨着日本殖民傳到台灣，甚至發展出將薩摩炸魚餅結合關東煮的料理方式。為了區別油炸的天ぷら與薩摩炸魚餅，台灣多把油炸的寫作天婦羅，而後者寫作甜不辣（不過今日多混用）。但這樣的稱呼，後來也發生南北差異，北部仍叫甜不辣，而南部則用音譯日文關東煮（御田，おでんoden），稱其為黑輪（閩南語，歐練）。

韓劇常見的魚板，其製作方式與日本薩摩炸魚餅、台灣甜不辣相似，但是調味有所不同，外形呈長形波浪狀。（韓國觀光公社）

相似的料理，也出現在同被日本殖民過的韓國，他們也有稱作黑輪的料理오뎅（o-daeng），一樣來自日文關東煮。不過韓國的吃法與台灣不同，他們會將魚漿製作成長片狀，或是魚板串起來，再放入辣味的鮮蟹湯內熬煮，是許多韓國上班族、學生在下班、放學後，會到路邊攤（포장마차）購買的小吃。

今日甜不辣在台灣早已「台化」，除了本來的魚漿製品外，還多了米血糕、貢丸、油豆腐等，與日本的薩摩炸魚餅差異極大。更令人沒想到的是，從一道日常料理背後的歷史，能夠發現到葡萄牙在大航海時代到了日本，並串聯起韓國、台灣過去被日本殖民所受到的影響。