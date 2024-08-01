惠州溫泉酒店10間推介｜度假村／新開幕／水上樂園／人均$111起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

惠州溫泉酒店推介2024！想浸溫泉不一定要搭飛機去台灣或日本，去惠州一樣可以浸到天然溫泉！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間溫泉酒店，部分設有私人風呂及水上樂園，更有酒店提供網紅拍照服務！

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惠州溫泉酒店推介【1】惠州雙月灣日出·鹽晶酒店

惠州雙月灣日出·鹽晶酒店於2023年全新開幕，坐落於日出東山海度假區，鄰近海灘。酒店提供397間房，最多可供4人入住。房間均擁有獨立陽台、乾濕分離浴室、免費迷你吧等，部分房型設有戶外海景浴缸，設施一應俱全。酒店亦提供多種餐廳選擇、溫泉、水上樂園、專屬海灘區、兒童遊樂場、礁石酒吧、礁石廊橋等設施及活動，而且超打卡able！

惠州雙月灣日出·鹽晶酒店
房價：人均HK$529起（精選正海景雙床房；包日出輕旅拍、七星伴月湯浴體驗券及牛頭嶺景區入場券）
地址：惠州惠東港口東山海地段日出東山海岸度假園2號樓
交通：惠東南站車程40分鐘
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惠州溫泉酒店推介【2】惠東棠夏度假酒店（巽寮灣金融街海世界店）

惠東棠夏度假酒店（巽寮灣金融街海世界店）位於金融街·巽寮灣濱海旅居小鎮中心，樓下便是11公里的白色沙灘，而且鄰近卡丁車遊樂場、水上樂園等景點！酒店於2023年開幕，擁有300間客房及套房，最大的房間可供5人入住。酒店設有溫泉、游泳池、電影院、書吧、小童樂園、中西餐廳等，更會因應需要提供不同體驗及水上活動！

惠東棠夏度假酒店（巽寮灣金融街海世界店）
房價：人均HK$112起（翠園聽濤-園景雙床房）
地址：惠州惠東巽寮灣金融街海世界3棟
交通：惠東南站車程38分鐘
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惠州溫泉酒店推介【3】惠州惠東雙月灣檀悦豪生度假酒店

惠州惠東雙月灣檀悦豪生度假酒店位於雙月灣，緊鄰的海龜自然保護區，可以步行前往水上樂園。酒店以「水滴」為主要元素設計，四周被綠林及海洋圍繞，房間均設有露台，可以盡情欣賞海天一色，部分房間更設有戶外風呂！酒店亦擁有室外無邊際泳池、專屬海灘區、兒童遊樂場、水上樂園等，更設有17個大自然海泉泡池！

惠州惠東雙月灣檀悦豪生度假酒店
房價：人均HK$339起（檀悦雅緻海景雙床房；包水上樂園門票）
地址：惠州惠東稔平半島雙月灣濱海旅遊度假區
交通：惠東南站車程49分鐘
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惠州溫泉酒店推介【4】惠州雙月灣泰麗雲頂度假酒店

惠州雙月灣泰麗雲頂度假酒店於2022年開業，位於惠州雙月灣，鄰近人氣網紅打卡景點一滴水圖書館。酒店提供389間客房及套房，均坐擁一線海景，且採用智能房間控制系統，非常方便！酒店設有多個打卡熱點，擁有山溪温泉、3個室外泳池、專屬海灘區、兒童遊樂場及水上樂園等設施，更提供旅拍服務，可以在酒店360°全方位瞰海之餘更可以盡情拍照！

惠州雙月灣泰麗雲頂度假酒店
房價：人均HK$385起（拾貝時光正海景雙床房；包旅拍、一滴水圖書館入場券、打卡懸崖藝術館、親子電玩室遊戲幣、水上樂園門票、打卡懸崖藝術館、沙灘網紅鞦韆）
地址：惠州惠東南門海旅遊區環島公路雙月灣雲頂海岸4號樓
交通：惠東南站車程46分鐘
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惠州溫泉酒店推介【5】惠州巽寮灣星河山海半島星度假酒店

惠州巽寮灣星河山海半島星度假酒店於2021年開幕，坐落在惠東巽寮灣度假區內，有豐富的自然資源，是個避世好地方！酒店所有客房均帶獨立溫泉，坐擁山川、球場或園景，部分房間另設景觀浴缸，非常寫意！酒店設有超大户外草坪、星空酒吧、小童俱樂部、KTV、球類活動室、室內游泳池及水上樂園等休閑度假設施，更擁有15個天然戶外風呂及6個熱療能量房！

惠州巽寮灣星河山海半島星度假酒店
房價：人均HK$366起（靜雅大床房／私人溫泉；包球類活動體驗）
地址：惠州惠東巽寮灣旅遊度假區體育路一號
交通：惠東南站車程37分鐘
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惠州溫泉酒店推介【6】富力•惠林莊園

富力•惠林莊園位於惠州市橫瀝鎮，鄰近歡樂灣親子樂園、水果採摘園、黃沙洞景區及惠林溫泉。酒店以日式傳統高端温泉度假村風格設計，房間採用現代日式設計，均為平層別墅，配備私人溫泉、戶外平台、免費迷你吧等。酒店亦附設黃沙洞稀缺性 92℃高温源脈氡泉、室外游泳池、兒童遊樂場、健身室等設施。

富力•惠林莊園
房價：人均HK$888起（香道·花園家庭大套房／私人溫泉；包早餐）
地址：惠州惠城區橫瀝鎮温泉大道1號
交通：博羅北站車程42分鐘
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惠州溫泉酒店推介【7】惠州中海湯泉酒店

惠州中海湯泉酒店坐落於惠城區小金口，坐擁「一泉一湖兩水五山」的獨特自然景觀！酒店建築走傳統中式設計，可以在酒店租借古裝盡情打卡！房間方面則分為自然簡約風格或中式風格，部分房間設有景觀浴缸或庭園溫泉。酒店亦擁有室外游泳池、溫泉、健身室等設施，房價更包含DIY陶藝體驗及龍珠湖遊船體驗，想體驗中式行程絕對不能錯過！

惠州中海湯泉酒店
房價：人均HK$377起（曉山居雙床房；包早餐、租借古裝拍攝、DIY陶藝體驗、温泉門票、龍珠湖遊船體驗）
地址：惠州惠城區惠州大道298號
交通：惠州北站車埕12分鐘
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惠州溫泉酒店推介【8】惠東君廷度假酒店海天閣

惠東君廷度假酒店海天閣於2020年開業，坐落於惠州雙月灣畔，鄰近檀悦都喜天麗水上樂園。酒店提供250間客房及套房，最大的房間可供多達8人入住！每間房都設有露台，盡享南海景色，且設有浴缸及小廚房。酒店除了有室外游泳池、專屬海灘區、水上樂園、兒童俱樂部及溫泉外，更有網紅打卡雲端玻璃棧道，站在玻璃棧道上彷彿整個人懸在半空，腳下是泳池及沙灘，且坐擁無敵海景！

惠東君廷度假酒店海天閣
房價：人均HK$332起（觀海海景雙床房）
地址：惠東平海鎮東頭公路29號享海度假公館8號樓
交通：惠東南站車程46分鐘
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惠州溫泉酒店推介【9】惠州碧桂園潤楊溪谷温泉酒店

惠州碧桂園潤楊溪谷温泉酒店於2017年開業，坐落於惠陽，擁有大規模的天然温泉池羣，室外擁有過百個温泉泡池！酒店所有房間及別墅亦均配備私人戶外溫泉、休憩大露台、私人浴室等。酒店除了設有多個溫泉外，亦提供山間露天泳池、健身房、SPA、中西餐廳、兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

惠州碧桂園潤楊溪谷温泉酒店
房價：人均HK$365起（溪谷山居雙床房／私人溫泉；包早餐）
地址：惠州惠陽區緊鄰高速出口沙田鎮田頭村路段
交通：惠陽站車程22分鐘
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惠州溫泉酒店推介【10】惠州慢享欖園·野奢滑梯泳池度假民宿

惠州慢享欖園·野奢滑梯泳池度假民宿與2023年開幕，位於有廣東十大茶鄉美譽的博羅縣。酒店以茶文化為主題，提供採茶製茶體驗、下午茶、特色服裝租借等茶文化活動，亦提供無邊際泳池、溫泉、小童游泳池等休閒娛樂設施。酒店僅提供11間房，全部房間均設有觀景浴缸、免費迷你吧、超過180度景觀窗、音響等，超級打卡able！

惠州慢享欖園·野奢滑梯泳池度假民宿
房價：人均HK$550起（180度觀景浴缸大床房；包下午茶、特色服裝免費使用、採茶製茶體驗、摸魚捉蝦親子活動、雙人冷泉1小時體驗、KTV和桌球室1小時體驗、露天電影、户外跳傘體驗200元優惠券）
地址：惠州博羅柏塘鎮高橋村中心園小組1號
交通：博羅北站車程43分鐘
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