2026澳門必比登美食TOP10｜從葡國菜吃到老字號粥麵　附地址時間

澳門行程常在富麗堂皇的娛樂城與古樸的世遺街巷間快速切換，餐廳安排也不能只看名氣，還要看路線、時間與預算。多數旅人停留時間有限，奢華的名廚料理適合留給重要晚餐，但在逛景點、跑行程之間，也需要幾間能銜接路線、預算壓力沒那麼高，又能吃到澳門特色的餐廳。



在租金與物價高昂、頂級酒店餐飲密集的澳門，能在激烈的競爭中維持價格親民與品質穩定，並被列入必比登推介，本身就極不容易。這次《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近三年的網路聲量，從2026澳門必比登推介店家中，為你整理出討論度最高的TOP 10。

文中也同步附上營業時間與地址，方便你精準安排行程。接下來，就讓我們來看看哪些餐廳最受網友關注吧！

澳門必比登美食TOP 10👇👇👇

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No.10 海灣餐廳（氹仔）

作為澳門最具代表性的老牌葡國菜之一，海灣餐廳的氹仔分店坐落在極為熱鬧的地堡街，鄰近充滿歷史感的官也街與舊城區。翻開菜單，從濃郁的非洲雞、經典馬介休球，到鑊氣十足的炒蜆與焗飯，道道都是融合在地風味的澳門土生葡菜，分量札實，非常適合三五好友齊聚分食。對於初次造訪澳門、想一探傳統葡國菜魅力的旅人而言，這裡避開了五星酒店的高昂消費，用熱騰騰的經典桌菜，演繹出這座城市東西交融的飲食靈魂。

海灣餐廳（氹仔）

網路聲量：308筆

營業時間：11:00至15:00、18:00至21:30

地址：氹仔地堡街53－67號泉福新邨第二期第四座偉展閣地下S、T、U及V座



No.9 O Castiço

藏在施督憲正街上的O Castiço，散發著溫馨的家庭式小館風情。由葡萄牙主廚親自掌廚，主打樸實道地的家常葡國菜，像是外皮香脆的烤乳豬、料多實在的葡式燉菜和香氣撲鼻的燴鴨飯。

不過想造訪可得提早規劃，店內空間滿打滿算只有五張桌子，去過的網友便極力提醒：「性價比很高，但一定要訂位才好去」。也因為口味做得道地，連中午時段都能看到許多葡萄牙人專程前來，完全印證了饕客眼中「絕對正宗、原汁原味」的評價。在店裡用餐就像去老朋友家作客一樣溫馨自在，非常適合想體驗澳門巷弄日常的旅人。

No.9 O Castiço

網路聲量：329筆

營業時間：11:00至23:00

地址：澳門氹仔施督憲正街65號



No.8 鸞鳴

如果去澳門已經吃膩了葡國菜或粥麵，2026年新入榜必比登的鸞鳴（Nok Song）絕對能幫你換換口味。這家店走的是直球對決的道地泰式路線，新鮮香草和香料下得毫不手軟。像是紅咖哩豬頸肉，濃郁醬汁裡特別加了少見的脆椰芯，口感層次做得很足。不過最奇妙的是，雖然主打泰菜，網路上討論度最高的反而是甜點，現點現做的芒果舒芙蕾卷口感綿密、果香十足，幾乎是每桌饕客心照不宣的必點壓軸。

No.8 鸞鳴

網路聲量：396筆

營業時間：12:30至15:00、18:30至23:00（週一休息）

地址：澳門羅理基博士大馬路319號206號境豐豪庭地下



No.7 印象派

位在商辦與飯店林立的皇朝區，印象派（Justindia）主打在澳門相對少見的南北印度風味。翻開菜單，從濃郁的印度咖哩、現烤烤餅、層次分明的香料飯，到分量十足的塔利套餐（Thali）一應俱全，對偏好重口味或蔬食的旅人來說相當合胃口。細緻的調味與烹調手法打破了許多人對香料料理的刻板印象，也讓親自造訪過的饕客大力讚賞：「澳門非常精緻印度菜，超級推薦」。這家店的存在，也讓澳門的必比登名單在傳統中葡料理之外，多了一抹讓人耳目一新的異國色彩。

No.7 印象派

網路聲量：469筆

營業時間：11:30至23:30

地址：澳門布魯塞爾街59號AK座



No.6 澳門旅遊大學教學餐廳

坐落在望廈山校區的澳門旅遊大學教學餐廳，背景非常有趣！該空間不單單是一間餐廳，同時也是學校的餐飲實習處，由專業餐飲團隊帶著學生共同經營。它不僅連續多年榜上有名，更獲得了肯定餐廳環保與永續實踐的「米其林綠星」殊榮。

餐點主打傳統的澳門土生葡菜與西式料理，雖然現場的料理與服務多由實習學生負責，但從餐點水準到一絲不苟的桌邊細節，都能感受到滿滿的熱忱與講究。若想避開一般觀光區的喧囂，嘗試非典型的用餐體驗，那這間餐廳絕對值得專程造訪。

No.6 澳門旅遊大學教學餐廳

網路聲量：504筆

營業時間：12:00至15:00、18:30至22:00（週日及澳門國定假日公休）

地址：澳門望廈炮台斜坡



+ 6

No.5 六棉酒家

如果想在澳門體驗道地的粵式飲茶，坐落在氹仔杭州街的六棉酒家是很經典的去處。跟路氹金光大道上那些奢華的酒店餐廳不一樣，這間店散發著街坊熟客走進去喝茶、吃點心的生活感。

它的魅力不只是特定某一兩道招牌菜，而是整體的酒家菜氛圍。特別是午市點心很受老饕推薦，從蝦餃、燒賣到古法製作的倫教白糖糕，每口都能吃到老派粵菜的真功夫。要是晚上過來，也可以改點鑊氣十足的粵式熱炒或海鮮，吃吃看老酒家到了晚餐時段的另一種在地風貌。

No.5 六棉酒家

網路聲量：644筆

營業時間：11:00至15:00、17:30至23:00

地址：澳門杭州街60號



No.4 船屋

緊鄰媽閣廟、位於河邊新街的船屋，是許多葡國菜老饕的口袋名單。這家店的店名靈感來自早年融合東西方設計的「老閘船」，店內裝潢帶著滿滿的海港帆船風情，用餐氣氛熱鬧又很有異國情調。在許多饕客心目中，這裡的口味相當正宗，整體表現甚至比木偶、小飛象等知名葡國餐廳更加出色。以前它只是被收錄為「米其林入選餐廳」，今年則更進一步被評為「必比登推介」。

這裡的料理堅持以傳統炭爐烹調，除了外酥內軟的炸馬介休球與香氣十足的豬肉炒蜆，招牌的燴海鮮飯更讓網友大讚：「葡式燴海鮮飯太讓人驚艷了！配料豐富，有螃蟹、青口和蝦子。米飯也很厲害，每一粒都吸飽了海鮮的精華醬汁，口感濃郁鮮甜」。除了餐點深具實力，多年來維持不變的親切人情味也鎖住不少回頭客，正如老顧客的感性留言：「10年前來慶祝結婚紀念日，10年後來澳門還是想再來船屋慶祝。一樣美味、一樣親切」。如果行程剛好排在澳門半島南端，不妨把這間充滿海港老靈魂的老字號排進去。

No.4 船屋

網路聲量：682筆

營業時間：12:30至15:00、18:30至23:00（週二休息）

地址：澳門下環河邊新街289號



No.3 祥記

該店餐點分量雖然精緻，但品質與手藝相當扎實，有饕客分享自己的必點組合：「整體份量不多，但麵跟湯都很鮮甜，雲吞不管是煮的還是炸的都很好吃，炸魚丸也很特別，乾麵+雲吞湯+炸雲吞魚丸雙拼必點」。除了招牌撈麵，這裡的雲吞也深受好評，如網友所說：「麵很好吃，餛飩小顆但裡面的蝦非常新鮮香甜，餛飩湯喝得出鮮蝦味。店家自製的辣椒油很香，吃辣一定要試看看」。

這種數十年如一日的堅持，不僅讓不少常客直呼：「只要有安排珠海或澳門行程、是我必來的店」，也讓人感受到老店獨有的人情味：「幾十年來味道一樣，人情味也是，老闆和老闆娘是舊派的澳門人，只有老澳門人才有那份悠閒感」。為了讓饕客能把美味帶回家，店家現場另有販售頂級蝦籽及秘製辣椒油。

No.3 祥記

網路聲量：922筆

營業時間：11:30至21:00

地址：澳門新馬路福隆新街68號地舖



No.2 六記粥麵（沙梨頭）

談到澳門的傳統粥麵，沙梨頭六記是極具代表性的老字號，自2011年起就獲得米其林推薦。和同樣以麵食聞名、主打蝦籽撈麵的祥記相比，六記的品項更完整，從粥、麵到炸物都有人討論。雖然它的位置稍微偏離了大三巴等核心觀光區，但憑藉著扎實的在地口碑，依然在網路聲量中高居第二。

該店的特色在於多款招牌品項皆具高水準，有饕客分享：「一早下飛機第一餐直衝，必點招牌蝦籽竹昇麵和水蟹粥，還有這輩子吃過最好吃的乾炒牛河，一定要早來 不然會等很久」，也有人大讚這裡的「粥、麵（竹昇麵）雙絕，好喜歡港澳這種熬到軟糊的粥品，牛肉鮮滑加上皮蛋一整個過癮」。不只是主角出色，細節也毫不馬虎，更有網友提到：「點了每個餐點都很美味，連枱面上的辣椒油，也很香，把餐點推到更高層次」。這裡從中午便開始營業並一路開到深夜，除了適合前來享用午餐，更是許多澳門在地人日常很愛的宵夜首選，是品嚐道地街坊風味的經典選擇。

No.2 六記粥麵（沙梨頭）

網路聲量：1,205筆

營業時間：12:30至23:00

地址：澳門沙梨頭仁慕巷1號D



No.1 鼎泰豐（新濠天地）

勇奪本次澳門必比登聲量排行榜冠軍的，則是大家無比熟悉的「鼎泰豐」！創始店位於台灣的鼎泰豐，目前在澳門設有兩家分店（新濠天地與新濠影匯），但只有作為進軍澳門首店的新濠天地分店榮獲米其林必比登推介。該店坐落在路氹五星酒店一級戰區的「新濠天地蘇濠」，寬敞的大型店面與鄰近哈根達斯冰淇淋店的優勢，使其成為公認的家庭聚餐好去處，更有家長留言大讚：「這家店對孩子很友好，還為孩子們準備了有趣的活動（例如著色、圍裙等等）」。此外，這裡絕佳的地理位置也非常適合看完《水舞間》表演後順道前去用餐，憑看秀門票還能享有專屬的餐飲折扣。

不過，作為聲量第一名的熱門餐廳，網友對於口味與性價比的論戰也相對激烈。部分品嚐過台灣本店的旅客認為兩地水準落差在合理範圍，如留言所說：「跟台灣相比味道不一樣，但是不會差太多，畢竟取用的食材不同，所以還在可接受範圍內。」；但也有另一派聲音認為路氹的高物價並未帶來相對應的精緻度，坦言：「看水舞間前選了這家有名的鼎泰豐，在澳門這個地段，價格高本是預期之內。但品質實在普通，份量也偏少，連招牌小籠包都比以前小了一圈，完全沒吃出驚艷感。性價比不足，以後不會再選。」儘管網路評價見仁見智，但其出色的地理位置、親子友善空間與極高的品牌知名度，依然讓它成為家庭客在路氹飯店區最安心、也最容易被排進行程的首選。

No.1 鼎泰豐（新濠天地）

網路聲量：1,505筆

營業時間：12:00至22:00

地址：澳門路氹連貫公路新濠天地2樓蘇濠



分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年7月1日至2026年6月30日。

澳門必比登美食TOP10網路聲量排行榜（網路溫度計授權使用）

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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