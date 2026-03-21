惠州旅遊｜必看西湖公園五湖六橋十八景　元妙古觀探尋蘇東坡足跡

之前我印象中的惠州，都是在廣州深圳時看到的宣傳，碧海藍天白沙灘，高樓林立別墅叢生，我也以為真實的惠州就是那樣，後來才發現其實惠州市區歷史文化底藴深厚，不僅有古代文人墨客長久的宣傳推廣，更有現代建設發展在努力傳承，而大家朗朗上口的「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」，就是知名宋代旅遊博主蘇東坡在惠州寫下的絕句。



怎麼去惠州？

其實去惠州城區很困難，這是我之前沒想到的，惠州有四五個高鐵站，除了城區中心的惠州站（車次很少），還有惠州南、惠陽、惠東南、惠州北、惠東……光看這些名字就已經懵了。

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從廣州過去不過區區一百多公里，如果周轉高鐵或地鐵（新開了廣惠城際線）竟然需要3個小時左右，於是我果斷選擇了又快又便宜的城際大巴，一個多小時就能順利抵達惠州市中心。當然，自駕會更方便，因為惠州城區的公交車也很難等。

惠州旅遊景點推薦

1. 惠州市博物館

一到惠州我就馬不停蹄地奔向了惠州市博物館，拖着箱子不好逛，安保人員還主動提出幫忙看管，非常貼心。惠州市博物館的陳列形式與眾不同，並不是按年代慢慢來，而是直接切入主題，一層至多兩側各一個展廳，逛着逛着不知不覺就進入了下個主題。最近的銅鏡特展和常設的劉侖美術館都給我留下了深刻的印象。

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雖然惠州的名人很多，來過惠州的文人墨客也多，但和中原相比，文物方面較為單薄。不過這裏容納了不同時期許多批次的移民，尤其是客家人佔據了多數，他們的文化藝術和風俗習慣都深深地影響了惠州這座歷史名城。如今惠州仍在吸收來自祖國各地的新一代移民，千百年來持續海納百川，怪不得連蘇軾都在惠州寫下了「羅浮山下四時春，盧橘楊梅次第新。日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」的絕句。

2. 金山湖公園

惠州的湖真多呀！不僅有聲名遠播的西湖，還有原本名為東湖的金山湖公園，公園內的長橋是惠州的標誌性建築之一，橋上的兩座風雨亭很有特色，不少市民遊客周末過來乘船遊湖或是買飼料餵魚，岸邊活潑的鵝群也很有代表性，畢竟惠州也被稱為「鵝城」。

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恰逢日落時分，湖水和草木皆被陽光染成了金色，穿過美麗的花園小徑，認真感受惠州城市的脈搏。廣場上有香港知名品牌富豪雪糕，對岸還有熱鬧的兒童樂園，公園裏年輕人居多，能聽到來自五湖四海的口音，可見這裏的包容性非常強，未來可期。

3. 水東街

惠州擁有悠久的歷史，城區的老街也很有味道，這條水東街始建於北宋，興盛於清末民初，當年這裏短短的一條小街，竟有百餘家商號，業態豐富，建築也是中西合璧，有傳統的粵式建築，也有「舶來」的洋樓，後因戰亂損毀，重建之後成了來惠州必打卡的網紅景點。推薦傍晚過來，合江樓以及東江對岸璀璨的燈光與沿街熱鬧的攤位店鋪，一定會讓你不虛此行。

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沒想到惠州竟和潮汕如此相似，我發現了不少本地品牌茶飲，包裝很有特色，讓人忍不住想嘗試！我也是才知道惠州被譽為鵝城的美麗傳說竟與南北朝的詩人謝靈運有關，當然，你在街頭也能找到不少賣「鵝」的店，還是美食更實際，而且價格非常實惠！

4. 33號青年公路街區

和廣東大部分城市一樣，惠州也是越夜越精彩，33號青年公路街區就在港惠MALL附近，被打造成了實力商圈周邊的潮流勝地。每到晚上都會有現場歌舞表演吸引年輕人，大家也都很自覺坐在對面或者廣場上欣賞，順便帶動沿街夜市攤位和餐廳酒吧的生意。

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除了可以打卡惠州的網紅牆和各種塗鴉，我覺得比較特別的就是超高的停車樓和頗具異域風情的花磚樓，惠州的公共交通不大方便，所以大多數人出行都靠自駕或電動車，所以能解決停車問題的地方更受歡迎，而花磚+玻璃圍欄+拱門的那棟網紅大樓其實是青年創業基地，業態豐富，創意無限，挺好逛的。

5. 惠州西湖公園

比起杭州到了冬天就十分蕭索的西湖，惠州四季如春的西湖明顯更棒，惠州西湖由「五湖六橋十八景」組成，日日都綠意盎然，月月都有花開，亭台樓閣和詩意小洲應有盡有，古色古香的建築，隨處可見正在吃荔枝的蘇東坡，竟讓嶺南也有了江南味！

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杭州西湖有雷峰塔，惠州的西湖有泗洲塔，泗洲塔始建於唐中宗年間，北宋文學家蘇軾謫居惠州時，稱此塔為「大聖塔」和「玉塔」，並留下了讚美泗洲塔和西湖的千古名詩《江月》五首之一「一更山吐月，玉塔卧微瀾。正似西湖上，湧金門外看。」

準提寺位於惠州西湖西岸，始建於明代，因供奉準提菩薩而改稱準提閣，是嶺南佛教著名寺院，許多高僧都曾在這裏布法傳道。準提寺的一大亮點是午間在天王殿下方的休閒空間會為遊客和信眾提供免費的素刀削麵，超大一碗，份量十足，我也有幸排隊品嚐了一碗。

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準提寺的位置依山傍湖，環境幽靜，可以俯瞰西湖美景。另外寺內還有不少祈福項目，除了系紅絲帶祈福之外，祈願水缸是一個特色項目，寺內設有八個不同類別的祈願水缸，每個水缸內都放滿了水，缸底設有一個小香爐，祈願者可以向水缸內投擲硬幣，如果硬幣能順利落入香爐中，則寓意願望順遂，非常有趣。

6. 元妙古觀

惠州的元妙古觀始建於唐代天寶七年，供奉太上老君和玉皇大帝等諸多神明，宋代蘇東坡謫居惠州時，在此寫下了不少詩詞，至今仍有不少信眾慕名而來。由於元妙古觀位於惠州西湖公園內，建議在遊園時過來看看，感受當地人虔誠的信仰，深入了解惠州本地的文化。

7. 中山公園

惠州中山公園是廣東省三大中山公園之一，建有中山紀念堂和孫中山先生銅像。辛亥革命前夕，孫中山為了推翻清王朝統治，曾兩次派員到惠州組織發動了三洲田起義和七女湖起義，是孫中山從事革命活動的重要基地之一。

公園內現存歷史文物豐富，包括惠州府城遺址、明代城牆、清代的望野亭等，中山公園距離惠州西湖公園很近，並設有惠州府城遺址紀念館，是了解惠州歷史文化的好地方！

旅行TIPS：

惠州的交通不便宜（打車3公里以內10元人民幣起，公交2元人民幣起，去高鐵站的快車需8-10元人民幣），但吃飯很划算，我在茶樓點了份雙人粵式點心套餐才50多塊錢人民幣，至於住宿，建議訂在西湖或港惠MALL附近，環境好又熱鬧，交通也相對便利一些。



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