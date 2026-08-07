深圳美食｜汕頭48年老字號大排檔　必點醬爆鵝腸＋生醃拼盤超送飯

汕頭48年老牌大排檔來了。



6道熱炒點單王都來深圳了

這家潮汕大排檔起源1977年，汕頭老市區中山路春梅里巷的「春梅里鵝肉店」。汕頭老店傳了3代人，開了近48年，是實打實的「潮汕之光」。如今由總店的汕頭老師傅，帶着地道的小炒和招牌鵝肉，開來深圳了，就在福田CBD。

1. 爆炒厚切豬腰

汕頭地道街邊小炒

汕頭地道家常街邊小炒，選用大黑豬的豬腰，洗淨改刀切塊，搭配新鮮藤椒、彩椒大火爆炒，味道咸鮮微麻，醬味濃郁，鍋氣十足，口感很脆嫰。

2. 8秒醬爆鵝腸

手工豉油皇＋花生醬爆炒

汕頭自有獅頭鵝放養基地直供本地鵝腸，手工晾曬豉油皇、花生醬猛火爆炒出鍋，加入蘭州的百合墊底，入口醬味濃厚，送飯一流。

3. 大排檔魚仔系列

惠來淺海魚仔，時令上鮮

來自汕頭惠來神泉港的魚仔，漁民小船凌晨出海，6小時起網的魚仔，條條新鮮鮮甜。他們家的做法也很豐富，豆醬煮雜魚仔、蒜仔九肚魚、酸梅煮泥猛魚……每一道都能吃出魚肉不同的鮮味。

4. 酥香蠔仔烙

饒平汫洲蠔仔

來自饒平縣汫洲珠蠔仔，粒粒大顆飽滿，入口爆汁，大廚用的是少粉酥炸的做法，出鍋外酥裏嫩，一口入魂。

5. 潮汕生醃拼盤

潮汕大排檔「毒藥」

生醃是潮汕大排檔必不可少的，他們家的生醃是汕頭老師傅傳統古法醃製的，生醃拼盤包含生醃血蛤、生醃蝦、生醃車白，款款鹹香爽口，適合小酌一口。

6. 砂鍋蝦蟹粥

猛火砂鍋熬煮，現點現煲

現點現煲的砂鍋粥，用傳統砂鍋熬煮，新鮮蝦肉蟹肉的鮮味完美沁入到粥水當中，粥底綿軟鮮甜，吃一碗很暖胃。

一隻48年的滷鵝＋經典潮汕菜

1. 招牌滷鵝八拼

有別於潮州和汕頭澄海地區，突出醬香風味

春梅里的滷鵝，是汕頭非遺廣東老字號，每天新鮮滷製，有別於潮州地區的多糖甜口和澄海地區的複合香料味，他們的是用傳統滷料和頭抽醬油醬味突出，鵝肉香味十足。

鵝頭、鵝脖、鵝掌、鵝翅、鵝胗、鵝腸、鵝肉、鵝蛋，全鵝拼盤大滿足。

2. 胡椒鹹菜炒豬肚

選用厚實的肚尖部位

選用厚實的肚尖部位，反覆搓洗去腥味，切成熱油爆炒，時間要精確到秒，保證豬肚爽脆。搭配汕頭老鹹菜，鹹酸脆嫩，跟豬肚是最佳搭配。

3. 雞油金不換炒花甲

潮汕大排檔必點小炒

新鮮花甲吐淨細沙，下鍋前用雞油代替食油，油脂香味更濃，猛火鎖住花甲的汁水，微微張開即可出鍋。金不換是炒花甲的靈魂，獨特的辛香融入的花甲肉裏，吃一口停不下來。

4. 牛肉炒揭陽手工粿條

選用牛隻最嫩的吊龍心

選用牛隻最嫩的部位——吊龍心，搭配揭陽手工粿條厚切撒條，胖豆芽猛火鍋氣加持，吃完小炒再來一份粿條才算完美。

5. 石橄欖龍骨湯

橄欖品種中最好的雙葉單果

橄欖品種中最好的雙葉單果，搭配龍骨和老母雞瘦肉吊的高湯，湯汁清甜醇香。

6. 潮汕小吃拼盤

一口氣吃4款經典小吃

炸粿肉、炸蝦棗、無米果、薯仔粿，現點現炸，一次吃到4款經典潮汕小吃。

開在福田CBD，深圳僅此一家

春梅里．潮汕大排檔，深圳首店開在福田皇庭廣場，目前僅此一家。店裏整體裝潢沿用潮汕老店的新中式主題，透明檔口可以看到廚師大火炒菜，落座空間舒適，木質方桌搭配傳統藤椅，煙火氣滿滿。

春梅里．非遺．潮汕大排檔

人均：¥108/人

地址：福田區福華三路皇庭廣場G層西廣場G63

營業時間：11:00-24:00

電話：1766504501、13560710361

交通：地鐵1/4號線會展中心站C口

