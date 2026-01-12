福田美食「汕頭富豪粿條湯」24種豬肉部位+漁船直送海鮮超鮮味

「富豪粿條湯」來了，源自1996汕頭老店。



主打汕頭「豬肉料理」，豬肉豬雜，每天深夜23:00到貨，豬腰、豬肚尖、豬天梯、豬雪花、豬前欄、豬黃喉、豬板筋等24種部位，精細分割，還有1碗加料無上限的「富豪粿條湯」，24小時營業，車公廟的「富豪飯堂」。

24種豬肉稀有部位，每天深夜23:00到店

每天夜裏23:00，新鮮直送的精品黑毛豬準時抵達，只挑選300斤以上黑豬的稀缺部位，肉質細嫩，連用清水一燙都能嚐出自然的甜味。

懂吃的老饕們早在22:30就已守在店門口，只為搶這一口最鮮的極致豬肉。

深圳獨一份的「富豪粿條湯」有3大講究

1. 非遺湯底，每日現熬：10年經驗潮汕主廚帶隊，湯底升級50次

粿條的湯底更足料，傳承潮汕慢熬技法，精選龍骨、老雞與豬肉，文火慢燉6-8小時。

由10年以上經驗的潮汕籍主廚親自把關，非遺級豬肚湯底，配方迭代超過50次，只為呈現一碗回味綿長的地道好湯。

2. 一手海鮮靚貨，大明檔自選：豐儉由人，上不封頂

老闆每天到海鮮市場挑選一手海鮮靚貨，漁船上岸就直達到店，大明檔明檔展示，自選即點即做，鮮活看得見，新鮮吃得出，盡顯食材本味與鮮度。

3. 50元起，自選配料無上限：當天DIY了一碗300元的富豪粿條

豪氣DIY了一碗「海陸雙拼」富豪粿條湯。自選當日漁獲野生花節蝦、小象牙蚌、大生蠔、六頭鮑，搭配彈牙海參和嫩滑豬腰，海鮮堆到快溢出碗邊，粿條吸飽高湯，再撒一把炸蒜和芹菜粒。這碗富豪粿條湯，足夠兩人吃到扶牆。

經典粿條湯25元起，打工人飯堂

1. 豬腰湯：50元/份（人民幣，下同）

豬腰湯是店裏的網紅單品，每天現殺的新鮮豬腰厚切改花刀，涮到剛斷生，嫩得能咬出汁水，半點腥味都沒有，暖身又暖胃。搭配一碟普寧豆醬，解鎖隱藏吃法，豬腰蘸醬，鮮嫩加倍。

2. 雜雜落（豬雜）湯：25元/份

店裏的粿條、手工面每日從汕頭順豐到店。附近的上班族在吃飯時間就愛來這點一碗豬雜湯，一份粿條湯內包含11種食材，原汁原味嘗得到。

3. 檸檬金不換海鮮湯：25元/份

愛吃海鮮的可以點這份檸檬金不換海鮮湯，鮮蝦、花甲、蟶子、蠔仔......搭配檸檬片增香，出鍋撒上大把金不換，酸香撲鼻，清爽開胃。

4. 豬肚湯：45元/份

新鮮豬肚處理得乾淨，燉煮到軟糯中帶着脆彈，吸飽湯汁後鮮味十足。搭配粿條滑溜爽口，再撒上炸蒜、芹菜粒和潮汕菜脯，層次感瞬間拉滿。

松記招牌，精品豬肚火鍋

1. 原隻豬肚鍋底：整隻豬肚燉煮，搭配大片潮汕酸菜

老客來松記更喜歡打個火鍋。鍋底有兩個選擇，一款原隻豬肚鍋底，一款清湯酸菜鍋底。第一次來，必點原隻豬肚鍋底，香濃帶勁、辛香暖胃。豬肚層層入味，更有厚切的豬肚尖，口感Q彈。

2. 招牌豬肚+24種豬肉精細部位：當家涮肉，必點黑豬精華

先喝湯，後涮菜，胡椒豬肚辛香暖胃。重頭戲是涮煮24種現切黑豬肉精細部位，從彈牙的板筋、油花均勻的雪花，到脆爽的豬天梯、嫩滑的豬腰…...涮8秒蘸秘製醬料，每一口都是驚喜。深夜來一桌「全豬宴」，暖胃又豪橫。

3. 涮海鮮，賣魚佬直送：漁船上岸直送到店

海鮮每日由漁佬新鮮直送，店內小黑板漁獲一欄日日更新。早上海邊起網，晚上餐桌現吃，新鮮看得見，原汁原味嘗得到。

24小時營業，車公廟的富豪飯堂

松記小館，來自汕頭，開在車公廟，24小時全時段營業。中午時段的便捷快餐，滿足上班族的高效用餐；小聚、商務宴請，精品豬肚火鍋是理想之選，一家店，多重體驗，任何時段都不落空。

這裏是車公廟的深夜食堂，也是富豪們鍾愛的深夜據點。門店周邊酒吧林立，不少酒客下半場直接轉場松記，來一碗熱氣騰騰的豬肚湯暖胃醒神。深夜11點後，常見豪車停靠門口，拎着高級洋酒或白酒，只為這一口極致的深夜滋味。

汕頭松記小館

點評網：48元/人

地址：福田區泰然八路與泰然十一路交叉口正東方向48米

營業時間：24小時營業

交通：深圳地鐵9號線下沙站D口步行60m

電話：19926579382

