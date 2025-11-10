深圳灣文化廣場｜新地標巨型Airpods　免費睇打卡建築＋9大展廳

深圳灣文化廣場｜深圳好去處｜位於深圳南山區後海中心的深圳灣文化廣場是近日新落成的文化設施，集展覽、商店、餐飲、表演、圖書館於一身，並於2025年11月1日起正式試業營運。由即日起至11月22日，深圳灣文化廣場更將免費開放予公眾，可以參觀全館所有展覽，即看內文了解預約方法！



深圳灣文化廣場｜全新開幕 必打卡「Airpods 大樓」！

深圳灣文化廣場是位於深圳南山區後海的全新博物館和展覽場所。深圳灣文化廣場建築面積達到18.8萬平方米，分為北館、南館和主題館，共有地上4層、地下3層，提供設計藝術展覽、未來設計學苑、多元文化空間及跨界社交聚落4大功能空間。

深圳灣文化廣場由知名建築師馬岩松領銜的MAD建築事務所設計，以「水落石出」為概念，有如九座海邊巨石屹立於城市中央，巧妙地融入深圳灣的自然景觀。由於建築外型酷似耳機，也被不少網民戲稱為「Airpods 大樓」。

深圳灣文化廣場

開放時間：10:00 - 18:00（17:00停止入場）

地址：廣東省深圳市南山區科苑南路2516號

交通：深圳地鐵13號線「人才公園站」，B1出口步行1分鐘



深圳灣文化廣場｜設計藝術展覽3大展區 試業期間免費入場參觀

其中「設計藝術展覽」功能空間分為常設展區、主題展區及國際展區，設有9大展廳，首波展覽已經率先進駐深圳灣文化廣場！當中包括常設展覽《百餘年生活用品構築巨型裝飾》、《探討設計與生活的秘密》、《設計永恆：世界現當代設計》、《當代力量：中國/深圳設計探索》；特別展覽《匠作中國：傳統造物與設計新生》；國際展覽《一個世紀的椅子：形式、功能與未來》及《安東尼‧麥考爾：凝光之境》。

即日起11月22日，深圳灣文化廣場暫不售票，並推出「開幕試營運體驗官計劃」，開放民眾預約免費參觀！「體驗官」除了可以免費參觀全館展覽，完成指定任務更可以獲得紀念小禮品！

深圳灣文化廣場｜開幕試營運體驗官計劃 參加方法+預約流程

參加方法：

步驟【1】打開微信小程序，搜尋並點擊「深圳灣文化廣場DBAY」

步驟【2】點擊首頁「體驗官計劃」

步驟【3】填寫問卷並確認提交，入選結果約在一周內公布

結果查詢+預約流程：

步驟【1】打開微信小程序，搜尋並點擊「深圳灣文化廣場DBAY」

步驟【2】點擊右下角「我的」> 「卡券」

步驟【3】顯示「0」則未入選，顯示「1」則入選

步驟【4】回到主頁點擊「參觀門票」，選擇參觀日期及時段

