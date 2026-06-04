深圳美食｜南山西麗人氣火鍋 石斛脆皮雞煲湯底回甘有草本清香
雞煲飯店來了。主打「山林土雞」，2大招牌：1. 最有儀式感的「石斛脆皮雞煲」2. 巨型窯爐「荔枝木脆皮烤雞」
雞雜煲、炒雞血、炒笨雞蛋……都來了。首店開在西麗，點評「西麗火鍋打卡人氣榜TOP2」。
手推車上桌 鮮石斛清遠走地雞煲
300天純種清遠走地雞，日殺日配，現點現切
廣記昌雞煲飯店，在深圳有2家門店，一家在西麗，一家在光明，唯一的缺點就是其他區朋友想吃太遠了，呼籲老闆到各區開店。
主打「山林土雞」系列，只用300天純種清遠走地雞，跑出來的鮮。雞齡夠，雞肉緊，雞味重。雞肉日殺日配、現點現切，皮脆肉嫩、紋理分明，一口下去，雞油香、雞肉彈。
幹石斛入湯，上桌加入手搗鮮石斛
幹石斛入湯，鮮石斛現搗。一碗湯，先用幹石斛慢火熬煮，湯色清亮。上桌前，再現搗一把鮮石斛，翠綠汁水入湯，草本清香立刻被喚醒。入口回甘，帶着山野氣息和鮮草清香。
1雞2吃：鮮水果蒸雞
1只雞，2種吃法，吃法有講究。鍋一上桌，先把整份鮮水果蒸雞上籠，用下面湯底加熱時升起的蒸汽，把上面的水果蒸雞慢慢蒸熟。大約五分鐘，果香融進雞肉，清甜豐潤，第一吃就能開動。
與此同時，鍋底的湯正好繼續滾沸。等水果蒸雞吃得差不多，湯底也開了，這時切片的雞肉下鍋，薄片一涮立刻收緊，滑嫩爽口，雞香撲鼻。
巨型窯爐現烤 荔枝木脆皮烤雞
只用荔枝木 現點現烤 20分鐘出爐
巨型窯爐現烤，荔枝木脆皮烤雞。整隻雞掛進窯爐，荔枝木慢火烘烤，火力均勻、香氣綿長。烤到外皮金黃酥脆，輕輕一敲「咔咔」作響，雞油順着皮下溢出來。撕開雞腿，外脆裏嫩，肉汁直冒；雞胸不柴，越嚼越香。荔枝木的果香滲進雞肉，每一口都帶點獨特的甜潤煙香。
荔枝木窯烤爆款：脆皮五花肉＆脆皮烤大腸
荔枝木窯烤，還有脆皮五花肉和脆皮烤大腸可選，一個酥脆香濃，一個焦韌帶勁。五花肉皮脆的一咬爆汁，油脂在嘴裏化開。烤大腸外層焦香，裏層Q彈，越嚼越香。
廣式「吃雞系列」×潮汕小吃
1. 酸甜咕嚕菠蘿雞肉
酸甜咕嚕菠蘿雞肉，大人小孩都抗拒不了。雞肉先炸至金黃酥脆，再與菠蘿同炒，酸酸甜甜的醬汁裹滿每一塊雞肉，咬下去，開胃又爽口。
2. 酸辣泡椒雞雜煲
酸辣泡椒雞雜煲，雞雜下鍋爆炒，加入泡椒、酸筍、薑蒜猛火一煸，酸爽辣勁跟着往後衝。配米飯，能連幹三碗。
3. 韭菜薹炒雞血
雞血切塊下鍋滑炒，嫩滑細膩帶點彈性，韭菜薹清脆爽口，兩者一搭，鮮鹹適口。
4. 胖豆芽炒笨雞蛋
胖豆芽下鍋爆炒，清脆多汁、帶點豆香，笨雞蛋隨手打散，炒到金黃蓬鬆。不花哨，卻是越吃越想念的小炒。
5. 小炒雞肉
雞肉切片，猛火快炒鎖住肉汁，最後加入青椒爆香。入口雞肉滑嫩，微辣提味，滿是家常的鮮香。
6. 笨雞蛋炒粿條
笨雞蛋炒粿條，是老廣人最熟悉的那股鍋氣。入口滑爽彈牙，蛋香濃郁，粿條吸足油香。
7. 葱爆鮮花甲
葱爆鮮花甲，鮮活大花甲，開口飽滿，入鍋猛火快炒，簡單調味，香氣瞬間撲鼻。湯汁裹滿每一顆花甲，一口下去，特別鮮。
8. 潮汕手工粿肉
潮汕手工粿肉，每一顆粿都飽滿紮實。炸好後餡鮮美，米香、肉香和一點點蝦的甜味在口中層層疊加。
南山首店開在西麗
廣記昌雞煲飯店，南山首店，正式落地西麗。山林土雞系列，市井硬菜，一鍋熱氣騰騰。這裏不只是吃飯的地方，更是聚會的好去處。明亮敞開的大堂，三五好友圍爐而坐，邊聊邊吃最愜意。
廣記昌雞煲飯店
人均：85元人民幣
西麗悦方店
地址：南山區西麗街道悦方廣場1樓126鋪
營業時間：11:00-24:00
交通：地鐵5號線留仙洞站B口步行280m