深圳灣萬象城粉紅大街開幕　美食購物近40間人氣店鋪　新商場俱全

深圳灣萬象城粉紅大街12.30正式開街。



粉紅大街：上連深圳灣文化廣場，下通深圳灣萬象城B區

今年9月30日，深圳灣萬象城二期正式開業。時隔三個月，深圳灣萬象城又迎來國內首個藝術館級商業街區「粉紅大街」，這是深圳灣文化廣場的重要商業配套與活力延伸，它以「多巴胺美學」為設計語言，將未來感色彩融入建築與場景，這裏不僅僅是一條街，更是個「可以走進去的藝術館」，12月30日，正式開街。

「粉紅大街」落於深圳灣萬象城B區B1層，街區向上銜接深圳灣文化廣場，向下則與深圳灣萬象城B區自然貫通。從深圳灣萬象城B區B1層05號電梯廳旁/apm店鋪旁通道前往，就能無縫走進這片街區。遊走其中，讓藝術與日常從容銜接，一場美學漫遊就此開啟。

華南首店/深圳首店/全國首店 近40家首店旗艦店齊聚「粉紅大街」

「粉紅大街」帶來了近40家讓人眼前一亮的優質品牌，其中大部分都是首店或旗艦店。既包含非遺文化體驗、精選設計家居、香氛配飾和美學好物等生活方式品牌，更有從創意料理到精品咖啡等一眾環球美食，形成「賞味藝術」與「生活藝術」兩大主題業態。

粉紅大街美食指南👇👇👇

1. IIRice兩碗米飯華南首店：成都熱門奶咖Dirty咖啡店

到成都必打卡的本土咖啡館llRice兩碗米飯·華南首店來了。主打特調咖啡，其中以「米飯白」、「鹹桃子」、「波照間黑糖dirty」最為出圈。從大隱隱於市的竹苑店，到Cypark店的極簡黑白，這次新店落於深圳，以新面貌與大家見面。

2. 椿田熟成茶行華南首店：全國首家港式熟成茶

椿田熟成茶行是全國首家港式熟成茶飲。他們用獨特的熟成工藝處理茶葉，讓茶底更温潤柔和，再調製成創意茶飲，口感順滑不澀，港式的濃醇依然在。黑武士·熟成普洱薯丸、醒神金磚絲襪奶茶、熟成紅茶奶緹，都是點單熱門。

3. il Bliss 冰淇淋實驗室華南首店：上海人氣創意soft gelato

上海人氣創意soft gelato「il Bliss冰淇淋實驗室」開來深圳了。它家的gelato除了造型可愛之外，口感濃郁綿密，此外還有少見的輕食系低糖健康gelato系列。

4. FLUFFY華南首店：上海人氣鮮牛乳軟雪糕

FLUFFY專注製作高品質軟質雪糕，追求口感、風味與情緒融合的體驗。它採用日式軟冰工藝，將牛奶現場凝結成造型多樣的雪糕，每一支都新鮮現制。店內提供爆漿、雲朵、烘焙和特調等多個系列。

5. COWCOW華南首店：成都人氣希臘酸奶碗

COWCOW，一個主打希臘酸奶碗的品牌，名字取自四川話「攪攪」的諧音，寓意酸奶醇厚綿密的口感。他們將希臘酸奶與新鮮水果、茶底搭配，做出風味獨特的酸奶碗。不止是一份食物，COWCOW更想傳遞一份健康平衡的生活態度，關注日常飲食也融合在地文化，希望讓吃酸奶這件事，變得輕鬆又有趣。

6. 小公園．1860華南首店：潮汕寶藏蜜餞鋪

潮汕蜜餞起源於800餘年前，小公園則是近年來首個將潮汕蜜餞帶出老家的品牌。品牌名取自汕頭著名景點「小公園」，招牌的蜜餞有「老藥橘」、「竹鹽黃皮」、「陳皮葡萄梅子」等，看品名，就能感受到濃郁的蜜餞風味。

7. 七月柿EXPRESS全國首店：有機農場新概念品牌

西紅柿主題餐廳「七月柿」由蟬聯5年黑珍珠的餐飲團隊打造，以「farm to table」的概念，將自家有機農場應季食材，帶到餐桌之上。七月柿EXPRESS為「七月柿」的全新品牌，將那些受歡迎的單品，讓大家以更輕鬆的方式在店裏體驗。

8. 大羽制麵全國首店：全國首家雞肉主題融合拉麵

大羽制麵，不僅是新派拉麵，更是一種全新的吃麵方式。板前料理的煙火氣息融合互動秀演，全雞拆解的烹製技法融合風味與創意。招牌推薦金羽柚香清雞湯雞腿拉麵與雪羽泡菜湯芝芝雪山雞腿拉麵。

9. McDonald's：全球首家麥麥美術館

麥當勞全球首家麥麥美術館，是深圳麥當勞一次特別的嘗試。把餐廳變成了一個充滿未來感的藝術空間。整個空間以粉色調為主，點綴着漢堡、薯條等食物造型的趣味雕塑。這裏不只是一個用餐的地方，更像是一個可以輕鬆感受美學與互動的小型美術館。體驗一次「在美術館裏吃漢堡」的趣味。

粉紅大街購物指南👇👇👇

1. 多抓魚循環商店華南首店：真正的好東西值得買兩次

多抓魚循環商店華南首店，落地深圳灣萬象城「粉紅大街」。運續「真正的好東西值得買兩次」的可持續理念，這裏集結了流轉全國的寶藏舊書與衣物，讓舊愛，成為新歡。每一次循環都是浪漫的續寫。歡迎你來，帶走時間沉澱的美，延續一場可持續的生活敘事。

2. BigGallery大美術館深圳首店：讓藝術成為治癒生活的温暖存在

由知名插畫師大橘子創辦，首店位於上海富民路的「BigGallery大美術館」，以「温暖、治癒、陪伴」 為核心主張，第一次將美術館的概念、原創IP和潮玩結合，售賣品類主要為手辦、盲盒和毛絨玩具，辨識度非常高。

3. HAY深圳首店：丹麥設計，日常可及

HAY於2002年創立於哥本哈根，是一家主打當代風格精品傢俱的品牌。其每件產品都由創始人、創意總監親自與設計師共同打造。不少系列傢俱還會與全球富有天賦、好奇心和勇氣的設計師合作。

4. EYESCREAM深圳首店：全新香氛購物形態

EYESCREAM作為一個香薰品牌，卻力行着「實用主義」。品牌強調循環容器，香料來自高端香水御用製造商「奇華頓」，目前已上架由專業調香師精心調製的60餘款香型，讓香薰也可以成為人人都能從容使用的日常用品。

5. onhéon．DECO AURA 主題店：設計師生活方式及首飾集合店

以策展為核心的「生活方式買手店」，源自上海復興西路上的獨立空間。店裏在售的品類包含設計師首飾、手作器皿，香薰香水，中古孤物，藝術裝置等。如果來逛，就能感覺到這不僅僅是一家生活方式集合店，更是能為你提供巧思的靈感空間。

6. Urban Muse全國首店：為都市新貴定製能量場域

能量家居的全國首店，以「東方能量美學」為基礎，結合東方傳統文化，燈、香、茶、花、餐，每件器物都是「東方當代」的表達。

不止「粉紅大街」 A區「活力大街」也來了 9家新店齊開

在「粉紅大街」之外，深圳灣萬象城A區B1層還規劃了一條更貼近日常的「活力大街」。它位於中國華潤大廈藝術中心旁，亦是周邊上班族的便利據點與身心療愈站。

這裏不僅是多元美食的聚集地，從快捷午餐到創意料理一應俱全，也彙集了多家注重身心養護的個護與療愈品牌。午休或下班後，吃一頓飯、享受一次放鬆，都能在此為自己充電，讓忙碌的身體逐漸鬆綁。

1. 椿芽華南首店：用新鮮牛肉，做杭州拌川

來自杭州的「椿芽」，主打杭州特色麪食「拌川」。「拌川」源自宋代京杭大運河碼頭上，船工們的一道美食。一碗拌川，由「炒麪」和「澆頭」組成，講究「一碗一燒」、「雙鍋同炒」，招牌的「鮮切杭椒牛肉拌川」，是去杭州旅行必打卡的美食名片之一。

2. koukoo華南首店：米芝蓮星級甜點師主理

由曾任職於米芝蓮摘星餐廳的甜品師創立的小眾法式甜品品牌，主打「雲朵雪糕」系列和「脆脆可麗餅」系列。雪糕用的是源自烏蘭布和沙漠有機農場的奶源，入口絲滑不冰牙。

3. 秘境果子深圳首店：探索原始生命力·創意山野系果蔬飲品牌

山野風新茶飲品牌，主打鮮榨果汁、甘草水果和果脯蜜餞，是廣州新晉現象級茶飲品牌之一。

4. 一餚：主打鮮燙牛肉粿條

主打鮮燙牛肉粿條，以明檔、木製，以及簡潔明快的設計風格，重新詮釋潮汕粿條店。牛肉現點現切，粿條能吃出新鮮的米香，還有各種潮汕家鄉小吃作為搭配。

5. 米倉農場：「米倉食堂」全國首家主題店

作為一家主打拌飯的日式休閒食堂，招牌單品年銷量超過80w份。招牌金槍魚牛油果拌飯，豐富足料，符合現代都市人的用餐習慣，還有壽喜鍋適合多人分享，能滿足多種用餐場景。

深圳灣明星跨年月：明星快閃｜雙旦市集｜跨年音樂會

20+跨年元旦活動 近10組明星陪你跨年

深圳灣萬象城的跨年日曆「新鮮出爐」。從12月到明年1月，這裏接連迎來20餘場跨年元旦活動，近10組明星來到深圳灣萬象城與我們一同迎接新年。這個年末，不妨來深圳灣，與喜歡的明星一起，讓熱鬧與儀式感填滿你的新年日程。

BAY MARKET 雙旦市集

逛BAY MARKET的雙旦市集，已成為許多人迎接節日的儀式感。整條街能逛到治癒手作、獨立設計、特色零食、服飾香氛等各式新奇有趣的攤位。若想挑選年末或新年禮物，來這裏慢慢逛，總能遇見讓你眼前一亮的驚喜。

BAY MARKET 雙旦市集

時間：2025年12月19日-2026年1月4日

地點：深圳灣萬象城C區戶外街區



BAY MUSIC 跨年音樂會

這個跨年夜，不妨散步到深圳灣萬象城C區西苑水幕廣場。一場戶外音樂會將在歲末響起，現場演繹曲目將融入新年主題的編排。當燈光點亮水幕大屏，伴着晚風在一段段浪漫的旋律中，辭舊迎新。

BAY MUSIC 跨年音樂會

時間：

2025年12月31日 | 18:30

2026年1月1日-1月3日 | 19:00

地點：深圳灣萬象城C區西苑水幕廣場



「麥入新年」音樂會

2026年元旦，全球首家麥麥美術館-McDonald's將攜手深圳灣萬象城與深圳交響樂團，在B區Wave廣場共同呈現一場特別活動：麥麥美術館開業發布暨「麥入新年」音樂會。新年第一天，不如就用一場麥麥主題live音樂會，「麥入新年」~

「麥入新年」音樂會

時間：2026年1月1日 | 10:30-12:30

地點：深圳灣萬象城B區Wave廣場



深圳灣文化廣場大展《我心歸處》

埃斯·德芙琳（Es Devlin）的亞洲首展《我心歸處》正在深圳灣文化廣場舉行。展覽圍繞「遷徙」展開，核心亮點包括：一條近60米長的LED屏滾動播放從75本書中摘選的文句，以及穹頂上一部8分鐘的影像，講述關於飛鳥與山川的敘事。

現場還展出了她40年積累的2000餘幅素描手稿，觀眾可帶走一幅復刻品留念。這不僅是一場藝術展，更是一場關於建築、生態與記憶的對話。

展覽詳情

時間：周二至周日 10:00-18:00

*17:00停止進館，逢周一閉館

地點：深圳灣文化廣場南館8A展廳

票價：68元人民幣/張



HAY「設計，持續生長」限時展覽

丹麥傢俱設計品牌HAY，深圳首店啟幕的同時，也由一場展覽對品牌進行進一步詮釋。展覽彙集HAY跨越年代的設計作品，體現其產品設計在時間中被驗證的理念，產品只有在使用中，才會被更新。

展覽詳情

時間：2025年12月30日–2026年3月31日

地點：深圳灣萬象城B區粉紅大街（B區B1服務枱南側前往）



深圳灣萬象城元旦開新禮

❶ ￥900團￥1000

時間：2026年1月1日-2026年1月3日



❷粉紅大街超值團購券

餐飲：￥26團￥30、￥88團￥100

生活方式：￥440團￥500、￥880團￥1000

時間：2025年12月30日-2026年1月3日



❸ 2000+粉紅大街開街禮免費領

即日起，可領取專屬到店禮，數量有限，領完即止

時間：2025年12月30日-2026年1月31日



❹ 單筆消費滿￥200並集星抽好禮

深圳灣萬象城粉紅大街，單筆實付滿￥200並集星，即可參與幸運抽獎

時間：2025年12月30日-2026年1月31日



❺ AR地圖打卡煥新重啟

走進深圳灣萬象城粉紅大街，按照指引進入深圳灣萬象城地圖，開啟新街尋寶遊戲

時間：2026年1月1日-5日



*更多活動詳情，可前往L1客服台諮詢



深圳灣萬象城PINK STREET粉紅大街

12月30日．正式開街

地點：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：地鐵2/11/13號線後海站A/K/M口直達商場

