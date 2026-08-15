廣州好去處｜跟著李現玩轉越秀公園　五羊石雕/鎮海樓/中山紀念碑

7月27日，演員李現在社交平台分享了一組在廣州市越秀公園拍攝的照片。鏡頭中，湖面泛起粼粼波光，綠蔭灑落在復古座椅上，遊客在樹影間休憩閒談，濃厚的生活氣息與嶺南園林景緻交織，充滿復古感與氛圍感。



李現發布帖子後，不少網友在其評論區留言表示遺憾，直呼錯過了與偶像偶遇的機會。事實上，這些充滿氛圍感的畫面，就在廣州人熟悉的越秀公園裏。如果想尋找「同款機位」，不妨從北秀湖畔開始這場城市漫遊。

按圖看看李現鏡頭下的廣州越秀公園▼▼▼

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北秀湖畔：邂逅李現同款復古氛圍

李現照片中的湖面，正是越秀公園內的北秀湖。湖水倒映着岸邊綠植，微風吹過時泛起層層漣漪，成為公園內充滿詩意的休閒空間。

在湖邊的小天使碼頭，還可以看到造型獨特的火烈鳥遊船。「千禧風」船身點綴在翠綠湖面之間，與周圍的自然景觀形成鮮明對比，是遊客拍照留念的熱門場景。

沿着湖邊繼續前行，便能到達此次照片中的另一處取景點——北秀歌舞台，又稱「小天使舞台」。這座弧形舞台依湖而建，背靠竹林，建築線條簡潔又富有年代感。無論是站在舞台前拍攝，還是以綠植作為背景，都能呈現出獨特的復古氛圍。

除了是熱門拍照點，北秀歌舞台也是越秀公園重要的公共文化空間。這裏長期開展群眾文化活動，吸引市民參與文藝表演、休閒娛樂，讓公園不僅是遊覽之地，也成為城市文化生活的一部分。

不過，來到越秀公園，除了「打卡」明星同款機位，也不能錯過承載廣州城市記憶的經典景觀。

五羊石雕、中山紀念碑：在地標之間感受廣州記憶

作為廣州城市標誌之一，五羊石雕是不少遊客遊覽越秀公園的必打卡點。根據「五仙賜穗」的傳說，五位仙人騎羊降臨廣州，留下稻穗，寄託着人們對豐收富足生活的嚮往。站在石雕前，不僅可以欣賞這一城市文化符號，也能感受廣州獨特的嶺南氣息。

沿着園內道路還可以到達中山紀念碑。這座為紀念孫中山先生而建的建築，位於廣州老城區中軸線上，與中山紀念堂遙相呼應，具有重要的歷史文化價值。莊嚴的建築風格與周圍綠意相結合，讓遊客在遊園過程中感受城市歷史的厚重。

鎮海樓、明城牆：穿越600多年廣州歷史

如果想進一步了解廣州的歷史底藴，可以沿着越秀山繼續探索。

作為「全國重點文物保護單位」，鎮海樓是越秀公園內的重要歷史建築之一，紅牆綠瓦、古樸大氣，因其雄偉的建築風格，被譽為「嶺南第一塔」。歷經歲月變遷，鎮海樓見證着廣州城市的發展，也成為遊客了解廣州歷史文化的重要窗口。

距離鎮海樓不遠處的廣州明代古城牆，同樣值得一看。這段始建於明代的古城牆至今已有600多年曆史，是廣州古城歷史的重要見證。漫步其間，斑駁牆面與生長其中的老榕樹相映成趣，彷彿能夠觸摸到城市過往的歲月痕跡。

從傳統文化到綠色生活，越秀公園還有更多驚喜

除了自然景觀和歷史遺蹟，越秀公園近年來也不斷拓展公共文化空間。

位於園內的粵秀書院，以傳統文化傳承為特色，持續開展國學經典、書法、繪畫、茶藝等相關活動，讓市民在遊園過程中感受嶺南文化魅力。

位於東門城樓上的「秀名城」，則將歷史建築、廣府文化、非遺體驗與休閒消費結合起來，讓古老建築融入現代城市生活。

此外，公園內的碳中和主題園還通過科普展示、研學活動等形式，向公眾傳播綠色低碳理念，為市民提供親近自然、了解環保知識的新選擇。

目前，越秀公園每日6:00—22:00免費開放，市民遊客可乘坐廣州地鐵2號線，在越秀公園站B1出口出站，步行即可抵達公園正門。

從明星鏡頭裏的「同款風景」，到廣州人日常生活中的城市記憶，越秀公園始終以不同方式記錄着這座城市的故事。這個夏天，不妨帶上相機，走進越秀公園，尋找屬於自己的廣州瞬間。