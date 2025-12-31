廣州行山好去處不只白雲山 帽峰山市區最高 蓮花山新羊城八景
如果還沒想好假期去哪裏玩的話，不妨去廣州接觸大自然爬爬山吧！
逃離繁瑣的工作日來場大自然輕氧之旅去哪？怎麼玩？需要注意什麼？小編都為友友們準備好啦！一起往下看吧。
廣州6大行山好去處
1. 大夫山
大夫山森林公園綠植茂密，園中一條條大路小路都像通往森林，走在其中無比愜意。
在這裏你可以解鎖超多玩法，騎行、徒步、野餐、遊船、拍照…...隨意選擇你的打開方式。
大夫山森林公園
時間：08:00-18:00（18:00停止入場）
地點：廣州市番禺區禺山西路668號
門票：免費
2. 黃山魯
「黃山魯」的名字很特別，它是廣州南沙地區免費的開放式森林公園。
登臨峰頂可以俯瞰全南沙及周邊地區，那裏植被豐富，是南沙區的天然大氧吧！
黃山魯森林公園
時間：08:30-16:30，16:30停止入場
地點：廣州市南沙區登山路
門票：免費
3. 火爐山
因為形似葫蘆，且山上泥土多為紅泥土，所以得名火爐山。
它算是人工痕跡比較少的公園，所以深受年輕人的喜愛！周末去火爐山遠離喧囂感受自然吧！
火爐山
時間：00:00-24:00
地點：廣州市天河區火爐山南路
門票：免費
4. 白雲山
白雲山為南粵名山之一，是國家5A級景區。
自古就有「羊城第一秀」之稱，爬上去足以俯瞰整個廣州城，所以周末去一趟白雲山吧！
白雲山風景名勝區
時間：00:00-24:00
地點：廣州市白雲區大金鐘路與白雲大道南交匯處東北側
門票：5元人民幣/人（約港幣5.5元/人）
5. 帽峰山
帽峰山為省級森林公園，海拔為534.9米，是廣州市區最高峰。
推薦遊覽路線：帽峰古廟-天湖景點-山頂廣場，非常適合都市人周末去吸氧「洗肺」。
帽峰山森林公園
時間：周一至周五08:00-17:00，17:00停止入場
周六至周日08:00-17:30，17:30停止入場
地點：廣州市白雲區頭陂帽峰路168號
門票：10元人民幣/人（約港幣11元/人）
6. 蓮花山
蓮花山是「老番禺」的一個象徵，有着古採石場、人工丹霞等奇觀。
2002年被廣州市政府列為新世紀羊城八景之一，蓮花山值得每一位前往的登山友人在這感受歷史的沉澱。
蓮花山旅遊區
時間：07:00-17:00
地點：廣州市番禺區西門路123
門票：54元人民幣/人（約港幣59元/人）
現在戶外爬山徒步，越來越受廣大年輕人的喜愛。不僅可以逃離煩人的996，還可以親近大自然，吸取更多的正能量！
【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】