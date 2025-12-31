廣州行山好去處不只白雲山　帽峰山市區最高　蓮花山新羊城八景

如果還沒想好假期去哪裏玩的話，不妨去廣州接觸大自然爬爬山吧！



逃離繁瑣的工作日來場大自然輕氧之旅去哪？怎麼玩？需要注意什麼？小編都為友友們準備好啦！一起往下看吧。

廣州6大行山好去處

1. 大夫山

大夫山森林公園綠植茂密，園中一條條大路小路都像通往森林，走在其中無比愜意。

在這裏你可以解鎖超多玩法，騎行、徒步、野餐、遊船、拍照…...隨意選擇你的打開方式。

大夫山森林公園

時間：08:00-18:00（18:00停止入場）

地點：廣州市番禺區禺山西路668號

門票：免費



2. 黃山魯

「黃山魯」的名字很特別，它是廣州南沙地區免費的開放式森林公園。

登臨峰頂可以俯瞰全南沙及周邊地區，那裏植被豐富，是南沙區的天然大氧吧！

黃山魯森林公園

時間：08:30-16:30，16:30停止入場

地點：廣州市南沙區登山路

門票：免費



3. 火爐山

因為形似葫蘆，且山上泥土多為紅泥土，所以得名火爐山。

它算是人工痕跡比較少的公園，所以深受年輕人的喜愛！周末去火爐山遠離喧囂感受自然吧！

火爐山

時間：00:00-24:00

地點：廣州市天河區火爐山南路

門票：免費



4. 白雲山

白雲山為南粵名山之一，是國家5A級景區。

自古就有「羊城第一秀」之稱，爬上去足以俯瞰整個廣州城，所以周末去一趟白雲山吧！

白雲山風景名勝區

時間：00:00-24:00

地點：廣州市白雲區大金鐘路與白雲大道南交匯處東北側

門票：5元人民幣/人（約港幣5.5元/人）



5. 帽峰山

帽峰山為省級森林公園，海拔為534.9米，是廣州市區最高峰。

推薦遊覽路線：帽峰古廟-天湖景點-山頂廣場，非常適合都市人周末去吸氧「洗肺」。

帽峰山森林公園

時間：周一至周五08:00-17:00，17:00停止入場

周六至周日08:00-17:30，17:30停止入場

地點：廣州市白雲區頭陂帽峰路168號

門票：10元人民幣/人（約港幣11元/人）



6. 蓮花山

蓮花山是「老番禺」的一個象徵，有着古採石場、人工丹霞等奇觀。

2002年被廣州市政府列為新世紀羊城八景之一，蓮花山值得每一位前往的登山友人在這感受歷史的沉澱。

蓮花山旅遊區

時間：07:00-17:00

地點：廣州市番禺區西門路123

門票：54元人民幣/人（約港幣59元/人）



現在戶外爬山徒步，越來越受廣大年輕人的喜愛。不僅可以逃離煩人的996，還可以親近大自然，吸取更多的正能量！

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】