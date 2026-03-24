廣州親子遊1日攻略｜熱雪奇蹟／融創樂園／融創水世界／嶺南古村

隨著粵港澳大灣區旅遊業的蓬勃發展，廣州花都區憑藉豐富的文旅資源、完善的交通網絡及多元化的親子體驗，逐漸成為港人及珠三角家庭周末短途遊的熱門選擇。這裡既有刺激好玩的現代主題樂園，也有蘊含嶺南文化的古村秘境，更有親近自然的生態園區，無論是追求動感娛樂、文化探索還是自然休閒，都能找到適合全家大小的遊玩方式。今次整合六大花都核心親子景點，搭配六條精選一日遊路線，附上詳實交通、開放時間及實用貼士，為家長們打造一份省心又盡興的親子遊指南。



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花都核心親子景點：動靜相宜，趣味與教育兼具

1. 廣州融創樂園：南越文化主題的歡樂王國

作為花都文旅的旗艦項目，廣州融創樂園以「南越文化」為核心設計理念，總佔地面積達 59.6 萬平方米，是集機動遊戲、文化演藝、互動體驗於一體的超大型主題樂園。園區劃分為「千年商都」、「海上絲路」、「嶺南印象」、「南越古國」、「五羊傳說」及「夢幻花園」六大主題區域，處處融入嶺南建築元素與傳統文化符號，讓孩子在遊玩中潛移默化感受本土文化魅力。

樂園內擁有超過 100 個互動玩樂項目，其中 30 餘款機動遊戲覆蓋不同年齡層：適合低齡兒童的「旋轉木馬」「小火車」溫和有趣；年長孩子則可挑戰「雲霄塔」「怒海狂濤」等刺激項目，體驗速度與激情。此外，12 項結合傳統與創新的演藝表演不容錯過，3D 燈光水幕秀運用現代科技演繹南越古國故事，光影交錯間帶來強烈的視覺震撼，全家都能沉浸其中。

地址：廣州市花都區廣州融創文旅城

開放時間：平日 12:00-19:00；周末及節假日 10:30-20:30

交通：香港出發可乘坐跨境直通巴士至花都新世紀酒店，轉乘的士 10 分鐘抵達；或乘高鐵至廣州北站，再搭的士 20 分鐘到達

親子亮點：文化與娛樂深度融合，設有專門的兒童遊玩區域，演藝項目兼具欣賞性與教育性



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2. 融創體育世界：室內運動的活力天地

位於融創茂商場內的融創體育世界，是大型室內運動主題樂園，無懼風雨阻礙，全年適合親子暢玩。園區規劃為活力體驗、激情賽道、功夫學堂、冒險島及運動嘉年華五大區域，提供超過 20 項體育娛樂項目，涵蓋組合攀爬、大型蹦床、專業卡丁車、射箭、碰碰車等多樣化設施，既能讓孩子釋放精力，又能鍛煉體魄與協調能力。

值得一提的是，樂園門票採用臉部識別系統，當日可多次進出，方便家庭靈活安排行程。部分項目設有身高及年齡限制，例如卡丁車要求身高 1.4 米以上，家長需提前查閱官方指南，確保孩子符合參與條件。園內還設有親子餐飲區，玩累了可隨時補充能量，貼心度滿分。

地址：廣州市花都區花城街道鳳凰北路 63 號廣州融創茂 F1

開放時間：10:00-21:00（全年無休）

交通：地鐵 9 號線馬鞍山公園站 D 出口，步行 15 分鐘；或乘公交 701 路、花 76 路至融創茂站下車

親子亮點：室內全天候開放，項目豐富多樣，鍛煉孩子體能與團隊協作能力，門票靈活性高



3. 廣州熱雪奇蹟：南國的冰雪童話世界

原名「廣州融創雪世界」的熱雪奇蹟，佔地 7.5 萬平方米，是華南地區規模領先的室內冰雪主題樂園，常年保持 - 6℃至 - 4℃的低溫環境，讓南方孩子無需遠行就能體驗玩雪的樂趣。園區分為滑雪區與娛雪區兩大區域，滿足不同需求的家庭。

滑雪區配備五條專業雪道，從適合初學者的練習道到挑戰性極高的老虎道應有盡有，家長可帶孩子體驗滑雪課程，由專業教練指導入門；娛雪區則主打親子互動，提供雪上飛碟、冰上碰碰車、冰上自行車、冰滑梯等十餘項休閒項目，孩子可在雪地中堆雪人、打雪仗，盡情享受冰雪樂趣。場館提供完善的裝備租賃服務，門票已包含雪服、雪鞋、雪板等必要裝備，遊客只需自備手套和保暖衣物即可輕鬆體驗。

地址：廣州市花都區花城街道鳳凰北路 78 號融創文旅城

開放時間：淡季（1-3 月、11-12 月）10:30-20:30；平季（4-5 月、9-10 月）10:00-21:30；旺季（6-8 月）09:30-22:00

交通：香港西九龍站乘高鐵至廣州南站後，轉乘的士 40 分鐘抵達；或轉乘高鐵至廣州北站，再坐 20 分鐘的士到達

親子亮點：南國稀缺的冰雪體驗，滑雪與娛雪項目兼具，適合不同年齡層，安全設施完備



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4. 廣州融創水世界：全年恆溫的水上游樂場

作為大灣區最大的室內水上樂園，廣州融創水世界配備全年恆溫水系統，無論春夏秋冬都能暢玩水上項目，是親子避暑、放電的理想選擇。園區以「海上絲路」為設計主題，分為海上奇旅區、海底寶藏區、冒險港區三大區域，擁有超過 10 種人造浪的雙波造浪池、沉浸式水中 4D 影院、奇幻漂流河等多項特色設施。

專為兒童打造的「兒童樂園」區域，設有迷你滑道、噴泉、淺水戲水池等安全有趣的項目，年齡較小的孩子可在這裡盡情嬉水；家長則可體驗刺激的滑道項目，或在大型開放性溫泉泡池區放鬆身心 —— 這裡的礦物鍶含量比一般水質高 20 倍，兼具休閒與養生功效。園內配備完善的淋浴、儲物設施，並設有親子餐廳，提供多款兒童友好型餐食。

地址：廣州市花都區花城街道鳳凰北路 63 號廣州融創茂 F1

開放時間：平日 10:00-21:00；假日 9:00-21:00

交通：與融創體育世界同址，可搭乘地鐵 9 號線馬鞍山公園站 D 出口步行前往

親子亮點：全年恆溫，項目覆蓋各年齡層，溫泉泡池適合家長放鬆，配套設施完善



5. 塱頭古村：嶺南文化的研学秘境

不同於現代樂園的喧囂，擁有近七百年歷史的塱頭古村，是感受嶺南傳統文化的沉浸式研学基地。村內保存著規模完整的明清青磚鑊耳屋建築群，古色古香的街巷、雕樑畫棟的祠堂，處處散發著濃厚的歷史韻味，讓孩子在行走中了解嶺南建築特色。

由著名建築師設計的「春陽台」藝術文化中心，是古村的亮點之一，內設藏書閣與兒童閱覽區，家長可陪伴孩子共讀繪本、了解當地歷史；中心定期舉辦傳統手工體驗活動，如剪紙、扎染、製作傳統糕點等，孩子可透過動手創作感受傳統工藝的魅力。此外，村內的「積墨樓」常設免費展覽，展示嶺南建築特色與民俗文化；「墨光寶盒」則運用沉浸式光影技術，生動呈現書法藝術的演變，帶來別具一格的文化體驗。村內還有多家特色小店與農家菜餐廳，可品嘗當地新鮮食材製作的家常菜。

地址：廣州市花都區炭步鎮塱頭村

開放時間：全天開放（春陽台 9:00-17:00，周一休館）

交通：乘公交花 15 路、花 68 路至塱頭古村站下車，步行 5 分鐘；自駕可導航至「塱頭古村停車場」

親子亮點：免費開放，文化底蘊深厚，手工體驗與展覽兼具教育意義，適合親子研学



6. 寶桑園：桑田生態的自然課堂

享有國內首家「桑田生態氧吧」美譽的寶桑園，佔地廣闊，種植了十萬棵不同品種的果樹，其中以桑樹最為集中，是親近自然、學習農業知識的親子好去處。每年桑果成熟季（3-4 月），家長可帶孩子走進桑園，親手采摘新鮮桑果，品嘗酸甜多汁的自然美味；園內的絲綢長廊詳細展示桑蠶養殖過程，孩子可參觀蠶寶寶飼養基地，親手餵養蠶寶寶，了解蠶繭變成絲綢的全過程，上一堂生動的自然科學課。

除了桑蠶體驗，園區還設有燒烤野炊區、親子遊樂場、農家菜餐廳等設施。全家可一起體驗燒烤的樂趣，或品嘗桑葉湯、桑果糕、農家雞等特色美食；孩子則可在遊樂場內玩滑梯、蕩鞦韆，在綠樹環繞的環境中釋放活力。園內空氣清新，負氧離子含量高，是遠離城市喧囂、享受親子時光的天然氧吧。

地址：廣州市花都區 S381（山前旅遊大道西）

開放時間：9:00-17:30（全年開放，桑果季延長至 18:00）

交通：自駕導航「廣州寶桑園」，距離花都城區約 30 分鐘車程；或乘公交花 16 路至寶桑園站下車

親子亮點：自然生態環境優美，農業體驗豐富，兼具科普教育與休閒娛樂功能，適合全家放鬆



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精選一日遊路線：按需規劃，玩轉花都

1. 自然生態親子線：寶桑園 → 盤古玉公園 → 北迹露營 1 號

這條路線主打自然休閒，適合喜歡親近綠色、放鬆身心的家庭，尤其推薦春季桑果季前往。

上午（9:00-12:00）：抵達寶桑園，參加桑果采摘體驗，走進蠶寶寶飼養基地，學習桑蠶知識，體驗餵養樂趣；在園內的自然課堂聽工作人員講解農業知識，認識各種植物。



中午（12:00-13:30）：在寶桑園農家菜餐廳用餐，品嘗桑葉煎蛋、桑果排骨、農家走地雞等特色菜肴，食材新鮮健康，孩子也愛吃。



下午（14:00-16:30）：驅車前往盤古玉公園，公園佔地廣闊，綠樹成蔭，設有親子步道、兒童遊樂設施，可帶孩子散步、玩遊戲，呼吸新鮮空氣；公園內的盤古文化廣場有傳統雕塑與壁畫，可簡單了解盤古開天闢地的神話故事。



傍晚（16:30-18:30）：前往北迹露營 1 號，體驗露營休閒項目，可在草坪上搭帳篷、玩飛盤，或參加燒烤活動，全家圍坐一起分享美食，度過溫馨的傍晚時光。



適合年齡：3-12 歲兒童

亮點：全程節奏舒緩，自然體驗豐富，兼顧科普與休閒，適合全家放鬆身心



2. 文化探索研学線：石頭記礦物園 → 御盛國際馬術度假區 → 塱頭古村

這條路線以文化研学為核心，讓孩子在遊玩中學習知識、感受傳統，適合注重教育體驗的家庭。

上午（9:30-12:00）：走進石頭記礦物園，園內收藏了來自世界各地的數千種礦物標本、玉石、水晶等，透過生動的展覽與互動裝置，孩子可了解地球地質知識、礦物形成過程；園內的「水晶佛塔」「玉石長廊」令人歎為觀止，是拍照打卡的好去處。



中午（12:00-13:30）：在礦物園附近的特色餐廳用餐，品嘗當地家常菜，補充能量。



下午（14:00-15:30）：前往御盛國際馬術度假區，孩子可在專業教練指導下體驗騎馬樂趣，學習基本的馬術知識與騎行技巧；度假村內還有馬術表演、餵馬體驗等項目，讓孩子近距離接觸動物，培養膽量與責任心。



傍晚（15:30-17:30）：抵達塱頭古村，在古村街巷中漫步，欣賞明清建築風貌；參加春陽台的傳統手工體驗，如製作剪紙或傳統糕點；走進「墨光寶盒」體驗光影藝術，感受傳統文化與現代科技的碰撞。



適合年齡：5-14 歲兒童

亮點：知識性與趣味性兼具，涵蓋地質科普、馬術體驗、文化研学，豐富孩子視野



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3. 動感娛樂狂歡線：融創體育世界 → 廣州融創樂園

這條路線全程充滿活力，適合精力充沛、熱愛遊樂項目的家庭，可全天暢玩兩大園區，盡情釋放活力。

上午（10:00-12:30）：進入融創體育世界，根據孩子年齡與興趣選擇項目：低齡兒童可在大型蹦床區、組合攀爬區暢玩；年長孩子可體驗專業卡丁車、射箭、碰碰車等項目；全家可一起參加團隊協作類遊戲，增進親子感情。



中午（12:30-14:00）：在融創茂美食廣場用餐，選擇豐富，有快餐、粵菜、西餐等多種口味，滿足全家需求；飯後可在商場內短暫休息，購買必要的遊玩裝備。



下午（14:00-18:00）：前往廣州融創樂園，先體驗適合全家的溫和項目，如「旋轉木馬」「奇幻漂流」；之後根據孩子接受度，挑戰「五羊飛車」「飛越廣東」等特色項目；提前查詢演藝時間，觀看 3D 燈光水幕秀與南越文化主題表演，感受視覺與文化的雙重體驗。



適合年齡：4-12 歲兒童

亮點：項目豐富多樣，動感十足，全天暢玩不重樣，適合喜歡刺激與歡樂的家庭



4. 冰雪清凉體驗線：广州熱雪奇迹 → 广州融創水世界

這條路線主打「冰火兩重天」的獨特體驗，無論季節冷暖都能享受暢玩樂趣，適合喜歡新鮮體驗的家庭。

上午（10:00-12:30）：抵達廣州熱雪奇蹟，換上租賃的雪服、雪鞋等裝備，進入冰雪世界：初學者可在練習道學習滑雪基礎動作；全家可一起在娛雪區玩雪上飛碟、冰滑梯、打雪仗，感受南國難得的冰雪樂趣；建議提前預約滑雪教練，讓體驗更順暢。



中午（12:30-14:00）：在融創茂內的溫馨餐廳用餐，選擇熱食暖身，如火鍋、湯麵等；飯後休息調整，為下午的水上項目儲備精力。



下午（14:00-17:30）：走進廣州融創水世界，孩子可在兒童樂園區玩迷你滑道、噴泉；全家可一起體驗奇幻漂流河、造浪池，感受水上歡樂；家長可在溫泉泡池區放鬆身心，孩子則在淺水區暢玩，各得其所；體驗沉浸式水中 4D 影院，感受獨特的水上觀影體驗。



適合年齡：5-14 歲兒童

亮點：冰雪與水上項目結合，體驗新穎獨特，全年適合遊玩，避免戶外極端天氣影響



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5. 田園風光體驗線：志惠農場 → 九曲畫廊 → 葉海生態園 → 廣州花卉之都

這條路線充滿田園風情，讓孩子走進田間地頭，感受農耕樂趣與自然之美，適合喜歡戶外活動的家庭。

上午（9:00-11:00）：抵達志惠農場，參加親子農耕體驗，如采摘新鮮蔬菜、種植小盆栽；園內還有動物飼養區，可餵養小雞、小羊、兔子等萌寵，孩子可近距離接觸農場動物，了解農業生產過程。



中午（11:00-12:30）：在農場內的田園餐廳用餐，品嘗農家自種蔬菜、柴火飯等原生態美食，感受田園風味。



下午（13:00-14:30）：前往九曲畫廊，沿著蜿蜒的步道漫步，欣賞兩岸綠樹成蔭、溪水潺潺的自然風光；步道難度適中，適合全家徒步，呼吸新鮮空氣；途中設有休息亭，可隨時駐足欣賞風景。



下午（14:30-16:00）：走進葉海生態園，園內種植了大片綠色植物與花卉，設有觀鳥平台，可觀察各種野生鳥類；參加生態講座，學習環保知識，培養孩子的生態保護意識。



傍晚（16:00-17:30）：抵達廣州花卉之都，在花海中漫步，欣賞各種名貴花卉；可帶孩子體驗插花、製作花束等手工活動；園內有花卉市場，可購買新鮮花卉或盆栽，帶一份田園氣息回家。



適合年齡：3-12 歲兒童

亮點：田園風光優美，農耕與生態體驗豐富，培養孩子熱愛自然、珍惜糧食的意識



6. 山林休閑度假線：紅山村 → 王子山森林公園 → 芙蓉旅游度假區

這條路線主打山林休閒，空氣清新，風景如畫，適合想遠離城市喧囂、享受清靜親子時光的家庭。

上午（9:30-11:30）：抵達紅山村，這裡是廣州著名的「油菜花之鄉」（春季 2-3 月盛開），可帶孩子在花田裡拍照打卡、散步；非花期時，村內綠樹成蔭，設有親子騎行綠道，可租賃自行車環村遊覽，欣賞田園風光；參觀村內的農家博物館，了解農村生活變遷。



中午（11:30-13:00）：在紅山村內的農家樂用餐，品嘗當地特色菜，如山坑魚、農家臘味、自種蔬菜等，味道鮮美，價格實惠。



下午（13:30-16:00）：前往王子山森林公園，公園內山巒疊翠，溪水清澈，設有多條親子徒步路線；選擇難度較低的步道，帶孩子漫步山林，認識各種野生植物；途中可在溪邊戲水、撿石頭，感受山林野趣；公園內的「王子山瀑布」風景秀麗，是拍照打卡的好去處。



傍晚（16:30-18:30）：抵達芙蓉旅游度假区，家長可在溫泉區泡溫泉放鬆，孩子則在兒童戲水區暢玩；度假區內還有草坪廣場，可帶孩子玩遊戲、放風箏，度過悠閒的傍晚時光。



適合年齡：4-14 歲兒童

亮點：山林風光優美，休閒項目豐富，節奏舒緩，適合全家放鬆身心，享受自然之美

實用旅遊貼士：省心出行，盡興玩樂



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交通指南

香港前往花都：

高鐵：香港西九龍站乘高鐵至廣州南站（約 47 分鐘 - 1 小時 16 分），轉乘的士 40 分鐘抵達花都核心景區；或轉乘高鐵至廣州北站（約 1 小時 30 分），再搭的士 20 分鐘到達。



跨境巴士：香港多個地點（如旺角、銅鑼灣）有直達花都的跨境巴士，全程約 3-4 小時，抵達後可轉乘的士或公交前往景點。



花都境內交通：

地鐵：地鐵 9 號線覆蓋花都部分區域，可達融創茂、馬鞍山公園等地，出站後需步行或轉乘公交 / 的士。



公交：花都境內公交線路較多，可通過「車來了」App 查詢實時車況，部分景點有專線公交直達。



自駕 / 打車：景點間距離不遠，自駕或打車更靈活便捷，推薦使用滴滴打車 App，收費透明。



出行準備

衣物：根據遊玩項目準備相應衣物，熱雪奇蹟需自備保暖手套，融創水世界需攜帶泳衣、毛巾；夏季出行準備防曬衣、帽子、防曬霜，冬季準備厚外套；花都氣候濕潤，建議隨身攜帶雨具。

用品：帶孩子出行需準備水杯、零食、嬰兒車（部分景點可租賃）、常用藥品（如感冒藥、腸胃藥）、蚊怕水（戶外景點必備）。

其他：提前下載「廣州地鐵」App 規劃路線，攜帶身份證 / 護照（高鐵乘車、酒店入住需用）；部分景點支持電子門票，可提前在網上購買，節省排隊時間。

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注意事項

年齡 / 身高限制：部分遊樂項目（如卡丁車、過山車）有嚴格的年齡 / 身高限制，提前查閱景點官網或現場公示，避免浪費時間。

安全第一：戶外景點看護好孩子，避免遠離視線；參加體育類、戶外探險類項目時，嚴格遵守工作人員指導，正確使用安全裝備。

預約提示：塱頭古村手工體驗、熱雪奇蹟滑雪教練需提前預約；節假日熱門景點（如融創樂園、長隆系列）建議提前 1-3 天購票，避開客流高峰。

飲食安全：選擇正規餐廳用餐，戶外野餐時注意食物保鮮；帶孩子嘗試當地小吃時，注意分量與衛生，避免食用過辣、過油食物。

花都憑藉豐富的文旅資源、完善的配套設施與便捷的交通網絡，成為越來越多家庭親子遊的首選目的地。這裡既有現代主題樂園的刺激歡樂，也有古村秘境的文化底蘊，更有自然生態的清新休閒，無論是追求動感娛樂、文化研学還是田園放鬆，都能找到契合的遊玩方式。

今次推薦的六大核心景點與六條精選路線，涵蓋不同風格與需求，希望能為家長們提供實用參考。這個周末，不妨帶上孩子走進花都，在歡樂中增進親子感情，在體驗中收穫知識與成長，開啟一場難忘的灣區親子之旅！

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持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

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