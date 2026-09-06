日本岩手手信6大推介　人氣蘋果派/番薯泥菓子　盛岡車站一次買齊

來到盛岡，你準備好帶什麼回家了嗎？



盛岡是2023年《紐約時報》評選「全球52個必遊之地」中唯一入選的日本城市，這座擁有南部藩400年歷史的城下町，以「盛岡三大麵」——碗子蕎麥麵、盛岡冷麵、炸醬麵聞名於世，豐富的飲食文化深深根植於這片土地。

這次，LIVE JAPAN編輯親自造訪盛岡駅，以「口碑評價」與「個人興趣」為標準，精心挑選出最推薦的伴手禮（手信），全部都能在盛岡駅直結的駅大樓1樓伴手禮專區買到，搭新幹線前順路一次掃貨最方便。

盛岡伴手禮在哪買？盛岡車站直結就能搞定

想買盛岡伴手禮，最推薦的就是JR盛岡駅直結駅大樓1樓的伴手禮專區。這裡集結了盛岡・岩手最具代表性的土產，無論是當地銘菓還是話題商品，幾乎都能在這裡找到。觀光結束後，在搭乘新幹線前順道採購，輕鬆一次帶走，正是這個地點最大的魅力。本文介紹的所有商品，皆可在此購入。

+ 2

1. 小海鷗蛋（齋藤製菓）

說到岩手伴手禮，幾乎每個人第一個想到的就是「かもめの玉子（小海鷗蛋）」。自1951年誕生以來，這款以翱翔三陸海岸的海鷗蛋為造型的菓子，超過70年來始終是岩手最具代表性的銘菓。

外層是用卡斯提拉麵包與白朱古力包裹，內餡則是以白腰豆（大手亡）、白砂糖、北東北產小麥粉製成的綿密黃味餡，口感濕潤蓬鬆，即使是第一次品嚐的人也能輕鬆接受。一口咬下，那份穩定而溫柔的美味，讓人不禁心服口服。

這次親自走進店裡，意外發現除了原味之外，還有朱古力口味、紅茶口味、蘋果口味等各種豐富變化，讓人相當驚喜——這正是在當地購買才能體驗到的樂趣。不過最終還是選擇了定番原味，那份安心感與熟悉的好味道，果然讓人信服。

標準尺寸（1個48g）份量十足，很適合作為正式的伴手禮；迷你尺寸（1個27g）則輕巧方便，當作茶點或自用零食剛剛好。此外，迷你版曾榮獲「第28屆全國菓子大博覧会 名誉総裁賞」，品質亦獲得高度認可。

小海鷗蛋（かもめの玉子）4個入（756日圓）、9個入（1,701日圓）等／小海鷗蛋迷你（かもめの玉子ミニ）4個入（518日圓）等

製造元：齋藤製菓株式会社（さいとう製菓株式会社）

注意：夏季（6月至9月中旬前後）因氣溫較高，朱古力可能融化，請盡量存放於陰涼處並盡早食用。攜帶入境台灣或香港時，請事先確認各地的食品進口規定。



2. 南部杜氏酒蛋糕（砂田屋）

在日本，負責釀造日本酒的職人被稱為「杜氏（とうじ）」，而以岩手為發源地的「南部杜氏」，更是日本三大杜氏之一，以精湛的釀酒技術聞名全國。砂田屋將這份岩手引以為傲的地酒文化，化為一款令人難忘的伴手禮——南部杜氏酒蛋糕。

這款蛋糕使用岩手縣內多家酒藏的地酒製作，分為兩種購買方式：一是各銘柄單品，可依個人喜好選擇あさ開、菊の司、南部美人等不同酒藏的風味，適合喜歡比較品味的人；二是多種銘柄的組合禮盒，適合作為送禮首選。價格請以購買店舖的標示為準（採訪時：單品310日圓、3個入禮盒1,080日圓）。

打開包裝的瞬間，日本酒濃郁芳醇的香氣便撲鼻而來。編輯本身是日本酒愛好者，這款蛋糕完全符合期待。原本以為「酒蛋糕」會像洋酒磅蛋糕一樣厚重，沒想到入口卻出乎意料地濕潤鬆軟，在口中輕盈化開，日本酒的香氣與蛋糕體完美融合，非常順口。這絕對是送給日本酒愛好者的最佳伴手禮。

南部杜氏の酒ケーキ 各銘柄單品・各種禮盒（價格請以購買店舖標示為準）

製造元：みちのく創彩菓子 砂田屋（すなたや）

注意：本商品含有酒精成分，不適合作為兒童或駕駛者的禮品。攜帶含酒精食品入境台灣、香港、美國、澳洲等地時，請務必事先確認當地的進口規定。



3. 城サブレ奶油餅乾（丸基屋）

南部藩的居城盛岡城（現・岩手公園），如今是深受市民與旅客喜愛的賞櫻名所。丸基屋以這座歷史名城為靈感，打造出造型獨特的「城サブレ」。

這款菓子將サブレ（奶油餅乾）麵糊注入城堡造型的最中餅皮中一同烘烤，工法相當特別。內有原味、白朱古力、芝麻、核桃4種口味，可以一次享受多種變化。

初次品嚐時，著實讓人驚艷。「最中」加上「サブレ」的組合，是過去從未遇過的創意。最中餅皮的酥脆輕盈感，搭配サブレ奶油香氣十足又略帶濕潤的口感，在口中同時展開——這是一種和菓子與洋菓子精華兼具的奇妙而愉悅的食感。淡淡的鹹味恰到好處，甜而不膩，讓人一片接著一片。下次再訪盛岡，絕對還要再買的伴手禮之一。

城サブレ 5個入（930日圓）

製造元：丸基屋 Marukiya



4. 塔坦蘋果派（TARTE DES DEMOISELLES TATIN）

岩手縣是日本屈指可數的蘋果產地。盛岡甜點品牌「タルトタタン（TARTE DES DEMOISELLES TATIN）」以100%使用岩手縣産紅玉蘋果製作的蘋果派聞名，是店内的人氣招牌商品。

店名源自法國傳統甜點「塔坦蘋果派（Tarte Tatin）」。這款蘋果派使用100%國産奶油製作的酥皮，搭配保留恰到好處酸味的紅玉蘋果餡，風味高雅細緻。更榮獲國際味覺評鑑「iTi優秀味覚賞」，品質獲得國際認可。據說加熱後搭配香草冰淇淋一起享用也非常美味，不妨一試。

此外，「タルトタタン」是岩手代表性南部煎餅品牌「巖手屋」所屬的小松製菓集團旗下的洋菓子品牌，承襲岩手老字號食品企業的品質信念。

タルトタタンのアップルパイ 5個入（1,631日圓〜）

製造元：TARTE DES DEMOISELLES TATIN タルトタタン



+ 1

5. 奧州薯條（Fleur菊屋 ）

岩手縣奧州市江刺以優質的土壤與氣候條件聞名，是農產品的重要產地。「奧州ポテト（奧州薯條）」正是以江刺產番薯製成的薯泥菓子，曾多次登上日本電視節目，在全國享有高知名度。

口感細膩濕潤，番薯本身自然的甘甜清晰可辨。雖然外觀樸實無華，但一口入嘴，那份素材本身的美味便讓人忍不住點頭稱讚。甜度適中老少咸宜，也很適合作為多人分送的伴手禮。從5個入到20個入皆有，可依需求選擇合適的份量，相當貼心。

奥州ポテト（5個入970日圓〜20個入3,660日圓 各種尺寸）

製造元：製造元：Fleur菊屋（フルールきくや）



6. 南部煎餅「旬の森」11種11片（巖手屋）

說到岩手伴手禮絕對不能錯過的，就是「南部煎餅」。這是岩手・青森一帶流傳已久的鄉土點心，以小麥粉加少量鹽烘烤而成，口感類似餅乾或薄脆，即使是第一次接觸的外國旅客也容易接受。

傳承南部煎餅文化的代表品牌是「巖手屋（いわてや）」。1948年由創辦人小松シキ以僅僅21個烤模起家，如今旗下商品從芝麻、落花生等定番口味，到魷魚煎餅、蘋果煎餅、納豆煎餅、南瓜煎餅等個性化口味，深受眾多粉絲喜愛。

這次購入的「旬の森」，是11種口味各1片的限定組合商品，讓人一次品嚐從定番到特色的各種風味，非常適合第一次嘗試南部煎餅、不知從何選起的旅客。此外，同品牌的人気商品「チョコ南部」——以純朱古力包裹落花生煎餅——也相當值得關注，但僅於每年10月至5月限定販售（夏季停售），如果造訪時間恰好符合，千萬別錯過。

旬の森 11種11枚

製造元：南部せんべい乃 巖手屋（門市限定商品）



盛岡推薦住宿2選

想要盡情享受盛岡的旅遊樂趣，選擇一間交通便利的住宿讓自己好好休息也很重要。以下介紹編輯實際造訪取材的盛岡駅周邊2間推薦飯店。

盛岡站前大和魯內酒店

距離JR盛岡駅東口步行約4分鐘。從地下道A1出口出來往開運橋方向直走約100公尺即可抵達。1樓設有便利商店，不需走出飯店就能直接使用，相當方便。

客房全室21㎡以上，空間寬敞，衛浴為浴缸與廁所分離的半獨立式設計，使用起來舒適自在。備有投幣式洗衣機，長期住宿也無需擔心。前台設有入浴劑、化妝水、卸妝品等豐富的備品吧，可自由取用，細節上的貼心令人印象深刻。此外也備有咖啡與紅茶，住宿期間可在房内自在享用。提供海外旅客適用的電源轉接器出借服務，自助報到機讓深夜或清晨抵達的旅客也能安心入住。

JR東日本大都会大飯店 盛岡

JR盛岡駅步行約1分鐘，是盛岡駅周邊交通最便利的飯店之一。在盛岡駅大樓開放時間（7:00〜22:40）内，可透過駅大樓内的專用通道直達飯店，幾乎不會淋到雨。即使在此時間之外，步行距離也非常短，雨天也不必擔心。

大廳旁設有便利商店「NewDays」，備有岩手地酒與當地葡萄酒，很適合在房内小酌、細細回味一天的旅程。飯店步行約2分鐘處有百元商店「大創（Daiso）」，旅途中若需要補充小物或重新打包行李時非常實用。

在盛岡車站，聰明買齊伴手禮

承載南部藩飲食文化與岩手豐饒自然的盛岡伴手禮，每一樣都能感受到食材的品質與製作者的用心。本文介紹的所有商品，皆可在盛岡駅周邊購得。盡情享用完碗子蕎麥麵・盛岡冷麵・炸醬麵等「盛岡三大麵」之後，搭車前順道採購，將岩手的美味一起帶回家吧。

希望這份清單，能成為您挑選盛岡伴手禮時的最佳參考。

相關文章：日本旅遊6大親身體驗 踩單車禁戴耳機 溫差愈大楓葉顏色愈鮮明

+ 9

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

武士城 「會津若松」：歷史、自然與文化的旅遊全指南

【體驗道地的日本文化】走進客房的傳統行事「生剝鬼」與漫遊大自然的男鹿半島—秋田夏日之旅