深圳美食｜人氣橄欖雞煲雞肉入口脆彈湯底鮮甜　串燒雞每日限量

潮八珍橄欖雞煲，南山排隊最兇的店，羅湖首店開了。



從南山常興路，到全城5店，最長等位2小時。這家排隊最兇的橄欖雞煲來羅湖了，還有脆皮雞新吃法：脆皮雞烤串、鑊氣炒雞雜、撈汁海鮮系列。

羅湖人，終於不用羨慕南山了。

羅湖首店，主打3大系列

當家頭牌：橄欖雞煲，深圳湯鍋熱門榜TOP1

當家頭牌，橄欖雞煲，認識潮八珍就是從這一鍋開始。湯底鮮甜的秘訣是用上兩種潮汕橄欖去拼味，再配上雞湯慢熬，上桌前再把雞架放進去繼續煲，讓鮮味一層疊一層。第一次來，盲點它絕不會錯。

羅湖店限定：現切現烤，去骨串燒雞

羅湖店限定，現切現烤的去骨串燒雞，第一次點就會被它的香氣收買。雞肉都是下單後才現切、現串、現烤。想認識潮八珍的燒烤功夫，從這一串開始不會錯。

新店上新：撈汁海鮮+熱炒系列

新店上新，撈汁海鮮、熱炒系列。撈汁用當天鮮貨，一拌就立刻入味；熱炒則靠大火快攻，鮮是直給的，香是靠火候的，最地道、最熱鬧的潮味組合，在潮八珍都能一起吃到。

現點現切，橄欖雞煲

潮八珍自有山林農場，雞隻以自然放養為主，跑山長大的雞肉纖維更緊實、脂香更自然。到店後堅持現點現切、現賣現做，讓每一口都吃到走地雞本味。

石橄欖+青橄欖，兩重風味

上桌後把雞架加入鍋裏繼續熬煮，稍等片刻，揭蓋那一瞬間就能聞到雞湯的鮮與橄欖的清甜一起撲面而來。

先舀一碗雞湯，是吃雞煲的儀式感，入口清香甘醇，湯體乾淨卻有厚度，回味還能帶出橄欖特有的果香與微甜，暖胃又提味。

自有農場山林走地雞，涮煮15-20秒

現切的新鮮走地雞，入口第一口就是緊緻與彈性，咬下去還有自然脂香，乾淨、不膩、像是雞本身的甜在口裏散開。骨肉之間的鮮味特別明顯，只需一點簡單蘸料點綴，就能把這份原始的鮮甜完全襯出來。

新店限定，現烤串燒雞

羅湖店限定，現切現烤的去骨串燒雞，第一次點就會被它的香氣直接收服。每日限定20份，想吃可要早點來。

現點現串，炙烤焦香

現點、現串、現烤

師傅把去骨雞塊按口感與厚薄分切，現場串成每串合適的一口量，刷上秘製醬汁，再送到烤爐上現烤。短促的翻烤讓表面迅速上色，鎖住肉汁，再刷醬入味。

現烤手作，去骨方便吃

每日限定20份

去骨處理讓入口更隨性，不必剝啃直接吃，皮脆肉嫩，焦邊是驚喜，內裏保留彈性與汁水。每日限量20份，想吃別錯過。

撈汁海鮮+鑊氣小炒

1. 南澳紫菜海膽炒

以南澳產紫菜與新鮮海膽調味，炒飯米粒分明、油潤卻不膩，海膽的鮮香像黃油般包裹每一粒飯，作為壓軸主食不出錯。

2. 脆皮菠蘿肥腸

脆皮菠蘿烤肥腸是潮八珍的特色菜之一，肥腸處理乾淨，裹上大葱，先滷後烤，上桌前再炸至外脆裏嫩。配上三種蘸料，各有風味，吃完再來一塊菠蘿，酸甜清口，完美收尾。

3. 絲瓜炒鮮雞雜

家常也有鑊氣，絲瓜吸汁嫩爽。絲瓜保留甜嫩、水分豐富，與處理乾淨的雞雜同炒，火候快、鑊氣足，雞雜彈牙，絲瓜多汁。

4. 酸菜炒脆豬肚

脆豬肚先焯後快炒，搭配微酸爽口的酸菜，大火翻炒出香氣，口感脆爽且有層次。酸菜解膩，豬肚爽脆帶嚼勁。

5. 撈汁花螺

撈汁海鮮系列，都是現點現撈。花螺爽脆，入口彈性好，撈汁帶有清爽又香辣底味，邊剝邊吃最過癮。

6. 撈汁珍珠蠔

珍珠蠔肉質細膩，輕燙後保留鮮甜，撈汁微辛微酸，既不掩蓋本味，又讓口感更清爽。

7. 風生水起撈魚皮

最推薦的就是這份風生水起撈魚皮，爽滑膠質，撈汁一拌即鮮。魚皮處理到脆與韌的平衡，入口Q彈帶膠感，拌上香葱、蒜末與特製撈汁，口感層次豐富。冷盤上桌，必點的開胃前菜。

8. 撈汁花甲

撈汁花甲，只用顆粒飽滿的花甲，鮮味被撈汁提得通透，湯汁帶有蒜香與微酸。很合適當做來這聚餐的下酒菜。

9. 紫蘇豆豉炒大蝦

鮮蝦過油鎖汁，搭配紫蘇的清香與豆豉的濃郁鮮香，短時猛火翻炒，保留蝦的彈性與香氣。紫蘇香氣和豆豉鮮香，讓蝦味更立體。

10. 砂鍋鹽焗花螺

熱菜系列上新，推薦砂鍋鹽焗花螺。新鮮花螺加海鹽與香料入砂鍋慢焗，小火鎖住螺肉的鮮甜，殼裏的湯汁濃郁而清香。輕輕剝開，肉質彈嫩，香味四溢。

11. 雞煲涮海鮮

來潮八珍，吃雞煲涮個海鮮才算完美收尾，現開5+大乳山生蠔、6頭鮑……雞湯裏涮燙後，汁水鮮甜，吃起來非常嫩，還會有爆汁的口感。

開在萬象食家，開業即排隊

潮八珍終於落地羅湖，新店開在萬象食家，就在地鐵口，交通極為便利。店內通透明亮，搭配大理石紋飾與小巧綠植，氛圍温暖又帶着市井煙火感，讓人一進門就能放鬆。既適合三五好友聚餐，也適合家庭小聚。

潮八珍橄欖雞煲（萬象食家店）

人均：115元人民幣/人（點評網）

地址：羅湖區萬象食家一樓入口處(潮發樓下)

交通：深圳地鐵7號線筍崗站

營業時間：11:00-次日02:00

電話：17796344825

潮八珍其他門店地址：

萬象天地店：南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號華潤萬象天地5樓

蛇口店：南山區蛇口新街233號

學府店：南山區常興路39號

布吉萬象匯店：龍崗區布吉街道翔鴿路2號

