深圳福田人氣廣西大排檔吃地道橫縣魚生　海鮮螺螄鴨腳煲入口脫骨

恭文包，廣西老表熱炒大排檔。



廣西人看名字就懂了，6大招牌菜

廣西大排檔來了，直接開進福田最能打的那條街，泰然六路。這家店叫「恭文包」，其實就是廣西「公文包」的諧音梗，聽着有點玩笑，但還挺好記。店的路子也很明確，不搞精緻那一套，就是衝着地道廣西味來的。

1. 螺螄雞煲

大號螺螄×現切走地雞

這鍋螺螄雞，一上桌就很「廣西」。螺螄用的是大個頭的，肉厚有嚼勁，不是那種一吸就沒存在感的小螺。酸筍是每天現切的，雞也是當天到貨現處理，先下鍋煎一輪，把雞皮的油脂逼出來，再和螺螄一起慢慢煲。越煮越香，帶着一點酸辣，先吃雞肉。再慢慢嗦螺，後勁很上癮。

2. 老友爆炒牛雜

牛百葉＋牛肉＋牛肚，猛火快炒

吃廣西菜哪能不吃老友味，牛百葉、牛肉、牛肚處理得乾淨，沒什麼異味，嚼勁剛好。還加了廣西獨有的山黃皮增香，酸辣鹹香混在一起，味道比較厚重，很適合配飯。

3. 老友魚

只用廣西劍骨魚，必點送飯菜

店裏點單第2名的老友魚，用的是廣西劍骨魚，肉質細嫩，先下鍋炸到表皮微酥，再回鍋和酸筍、番茄、豆豉一起燉。

魚皮是脆的，但裏面的肉還是嫩的，吃起來有層次。酸筍的酸、番茄的微甜、豆豉的鹹香，全都在魚肉裏，很送飯。

4. 海鮮螺螄鴨腳煲

自家炸的鴨腳，融入北海海鮮

鴨腳膠質感很重，一抿就脱骨。重點是加了北海海鮮進去，整體味道多了一層鮮，不只是單純的酸辣，越煮越入味。鴨腳吸滿湯汁之後特別過癮，啃起來有點停不下來。

5. 白灼牛百葉

切的薄，燙的脆

百葉切得薄，燙得剛剛好，不老不韌。搭配清爽的蘸料，簡單提味，吃的是牛百葉本身的口感。

6. 廣西魚生配公文包

橫縣魚生做法配深海金鯛

魚生是廣西橫縣那一套做法，但在深圳用的是深海魚，有金雕魚和三文魚可以選。現點現切，魚片薄得透光。擺盤五顏六色，看着就很有食慾。

重點在配料，酸泡椒、酸薑絲、紫蘇、檸檬葉等，再淋一圈家鄉花生油，香氣直接拉滿。旁邊那杯公文包，廣西大街小巷都有的酒，搭着魚生喝，有點在當地吃席的感覺。

大排檔熱炒配廣西小吃系列

1. 荔浦芋頭煲、荔浦芋頭蒸小米排骨

廣西經典菜，荔浦芋頭，本身就粉糯，煲過之後更軟。吸了鍋裏的湯汁之後，味道很足，帶點鹹香。還有一道荔浦芋頭蒸小米排骨，也值得一試。

2. 菠蘿爆炒牛肉

牛肉切得薄，火候掌握得不錯，菠蘿是炒過之後甜味更明顯，鍋氣很足，顏色明亮，看着就有食慾。整體酸甜帶鹹香，不會膩，反而越吃越開胃。

3. 山黃皮炒空心菜

空心菜火候控制得不錯，還是脆的，加了山黃皮之後，味道就不一樣了，有一點點果酸，帶着清爽的香氣。

4. 高峰檸檬鴨

這道是廣西的代表菜之一，鴨肉炒幹，再和酸檸檬、酸姜這些一起燜。出來的味道是酸中帶香，吃起來會覺得很開胃。

5. 廣西小吃系列

牛雜酸、螺螄粉、酸嘢

廣西牛雜酸，牛雜處理得乾淨，牛腸、牛肚這些帶點嚼勁的部位吸滿湯汁，越嚼越有味。螺螄粉粉吸了鍋氣之後更香，整體味道更濃縮。一桌重口菜後面來一份必點解膩神器，酸嘢，剛剛好。

6. 酸木瓜檸檬茶／老鹽黃皮果茶

這兩杯都挺有地方特色，酸木瓜檸檬茶走的是清爽路線，老鹽黃皮果茶就更有記憶點一點。

泰然六路的排隊王，深圳廣西菜熱門榜第1

在泰然六路能長期排隊的店不多，他們家算是穩站住腳。拿下廣西菜熱門榜第1，基本吃飯時間一到門口就開始排隊。

環境就是街頭小店，熱鬧、有點擠，但也正是這種煙火氣，讓人更容易放鬆下來。適合三五好友，願意等位、願意吃點重口的那種，一坐下就開吃，越吃越有氛圍。

廣西的酒沒度數，廣西的風才有度數。

恭文包．廣西大排檔（車公廟店）

點評人均：¥81

地址：福田區泰然六路32號（歐記旁）

交通：地鐵下沙站c口步行360m

營業時間：11:00-14:00、17:00-次日02:00

電話：19926493989

