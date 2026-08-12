深圳社區居酒屋　必試熟成金頭鯛刺身　韭菜花青花魚釜飯現點現烤

藏在梅林，僅80平方的「炭火小店」被我找到了。



主打：直火炭燒料理＋熟成魚

這家藏在梅林的温馨居酒屋，每晚18點準時亮燈。推門而入，最先迎上來的是一股混着果木香氣和油脂焦香的熱浪。店裏全部菜品都自己研發的，大部分都是以柴火直烤的方式製作。作為深圳最早一批做熟成魚直火料理的店，開店才半年，就已經收穫了不少熟客。

熟成，是指把新鮮的魚被送進定製的熟成櫃，在恆温恆濕的環境裏待上特定的天數。魚肉裏的水分被一點點帶走，鮮味不斷濃縮，肉質變得軟糯，腥味也幾乎消失。

直火烹飪，讓開放式廚房成了餐廳的視覺中心，落座板前，離炭火最近，皮膚都能捕捉住温度的起伏。食物的變化，就發生在眼前，讓人對每一道料理都多了份別樣的期待。

最有煙火氣的6大招牌

1. 韭菜花青花魚釜飯

整煲柴火現烤，魚乾+蝦乾+木魚花打底

「店裏的第一招牌，基本每桌必點。建議是把魚肉戳爛，跟所有的料拌着吃，更香。」

用柴火煮出來的釜飯，師傅會把整個瓦煲放在火上直烤，自帶煙燻果木香濃郁。底下的珍珠米先用味淋醃過，鋪上魚乾、蝦乾、木魚花和韭菜花，讓整煲釜飯鮮上加鮮。

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整塊肥美的青花魚在一旁炭烤，逼出油香後，蓋在米飯上繼續燜煮。每粒米都吸飽了魚的油脂和海鮮乾貨的鮮，粒粒分明，超級乾爽，連鍋巴都不想放過。

2. 炭燒熟成馬友魚

熟成3-5天，配chef自制的泡菜醬

「馬友魚本身就是屬於油脂非常豐富的魚類，所以我們選擇熟成之後，直接炭烤，把魚皮下的油脂給逼出來，吃起來會又脆又香。」

去骨後送上碳爐，直火炭烤，過程只加入簡單的黑胡椒鹽&茴香調味，火苗出油脂的同時散發出迷人香氣，底下鋪的蒲葉也會小烤一下。魚皮焦脆，魚肉細嫩清甜，反差感很足，搭配chef自制的泡菜醬更惹味。

3. 炭烤和牛牛舌芯

1根牛舌，只能出兩份

「因為我們是只取油脂最豐富、雪花最密集的舌根，然後把筋皮去掉，只留下牛舌心的部分碳烤。」

整條直火炭烤，最能夠鎖住牛舌的汁水，要經過三烤三醒，非常考驗師傅的技術。肉香的果木香的揮發中慢慢沉澱，厚切吃着亦柔軟多汁，嚼勁十足。盤邊會搭配自制鹽葱醬、自己熬的柚子醬油&鹽胡椒，風味多樣。

4. 隱藏菜單：炭炙小竹夾

店裏賣得最好的限量菜，整塊炭炙魚皮

「做隱藏菜單的目的，是為了讓客人能吃上每日新鮮到店的魚，量就要控制得正正好。用碳直接炙烤小竹夾的表皮。逼出油脂的同時，可以減弱魚腥味，吃着更香一點啊!」

小竹夾，其實就是八浪魚，用一小塊餘燼直接壓在輕微處理過的魚身上，給出極短的熱與極輕的煙。一魚兩吃，最基礎的是蘸自制的柚子醬油，吃魚肉本身的鮮甜。第二種吃法是搭配百香果蘋果醬，清新的果香正好中和魚脂的膩。隱藏菜單食材有限，需要提前預約。

5. 炭燒橫膈膜牛排

烤至7成熟，搭配自制白味增柚子醬

「因為要去筋、去脂，所以一整塊橫膈膜修完就只剩一半。我們用的是法式的水醃，真的沒有給嫩肉粉。」

高温炭火直烤到7成熟，刷上主廚熬的煙燻牛油，焰火瞬間高挑，整塊肉的外層焦香，內裏是恰到好處的細嫩。淡淡煙燻味把和牛特有的奶香襯得更明顯，搭配漏勺炭炒樟樹港&炭烤焦糖菠蘿，正好解膩。

「醬汁有兩種選擇，一個是我們原創的白味增柚子醬，偏甜口。另一個是傳統的黑胡椒醬。」

6. 熟成金頭鯛刺身

點單率TOP3的招牌，自制日本柚子醬油

「用的是兩斤半以上的金頭鯛，生長周期會在三年以上，油脂會更加豐盈，魚味也會更加鮮美。市面上可能只有3天左右的熟成期，我們是5~7天，反覆測試了很多輪才發現，周期拉長之後，魚肉會更軟糯。」

厚切魚肉在燈光下依舊剔透，能清晰看見魚肉肌理間的光澤。盤底鋪着柚子醬油，魚肉上撒一層日本柚子皮碎，果香與鹹鮮交織，聞着就足夠宜人，一口刺身一口酒，就是最讓人放鬆的搭配之一。

熟客推薦的下酒菜

1. 隱藏菜單：炭烤羅勒蒜辣小青龍

漏勺爆炒

鮮活小青龍搭配蒜、辣椒和羅勒葉，放進漏勺直接在温度極高的炭火上面爆炒，高温瞬間鎖住蝦肉裏的水分，同時把蒜香激發，鮮甜的海鮮增添了一絲絲煙燻的風味。

2. 麻辣油浸雞雜

最受歡迎的下酒菜

雞心&雞胗先用花椒水浸泡過，再與大紅袍花椒一起爆炒，鍋氣裹着辣味撲面而來，雞雜脆爽香辣，喝一口冰鎮朝日生啤，氣泡在嘴裏噼裏啪啦地裂開，正好沖淡了麻辣的餘韻，然後又忍不住再夾一塊。

3. 油燜河蝦

甜口下酒菜

菜單上點單率第2高的下酒菜，也是專門為不能吃辣的朋友準備的。殼薄肉嫩的新鮮河蝦，以江浙一帶偏愛的甜口調味方式慢火油燜。蝦殼泛着一層油光，看着就讓人食慾大動，更推薦搭配乾白葡萄酒。

4. 熟成魚隱藏菜系列

季節性魚貨，需要提前預定

店內隱藏菜單，每日更新，遇見想吃的一定要先預約。「我們會除了日常供應的熟成魚，我們也會有少量季節性的魚，像小竹夾、鯖魚、青花魚、飛魚，青衣、伊佐木、金槍魚等，是每周去跟賣魚佬收過來，量不多，需要提前預訂才能吃到。」

還有這些煙火氣小吃＆主食▼▼▼

偏韓式風味的牛肉塔塔，和牛腹心肉以泡菜汁醃製，酸中帶辣，恰到好處。澳洲和牛牛肋條，入口爆汁，搭配炙烤過的焦糖菠蘿，酸甜的果汁正好化解了油脂帶來的厚重感。熟成7天的黃油雞雞腿，推薦蘸上主廚特調的姜葱醬。還可以試試新品「豆乳打拋虎蝦烏冬麵」。

來這兒吃飯，建議喝杯小酒

老闆本人是個葡萄酒愛好者，店裏的酒櫃藏了100多款酒，從白葡萄酒、特色清酒到朝日生啤，選擇多到讓人眼花，直言：「這裏的每道菜，都是為酒而生。」店裏現在還有「清酒盲盒」，每天開不同的清酒按杯賣，對想嚐鮮的朋友非常友好。

95後女生開的「社區居酒屋」，歡迎大家來吃點、喝點

這家95後女生開的社區小店，地址選在了美食雲集的梅林。把廚房的牆全部敲掉，是在設計之初就做的大膽決定。

她說：「想要的是一種在家裏招待客人的温馨感，希望大家下了班或者空閒時，可以隨意吃點、喝點，很放鬆。把廚房的牆敲掉，完全敞開，沒有了距離感，整個空間就變成了一個開放式的客廳。」坐在板前，能看見師傅們為每一份美味而努力，備菜、製作、擺盤……都清清楚楚。

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mini居酒屋，晚市高峰建議先線上取號

在這裏，吃一口煙火氣十足的料理，喝一口透心涼的酒，白天的疲憊，就在這樣一杯一盞裏慢慢消散了。漸漸升騰的温度、熱絡的聊天聲、杯盞碰撞的清脆聲，也讓這間小小的屋子變得格外熱鬧。店比較小，加上是現點現做，出餐會比較慢，晚市高峰期位置緊張，建議提前預定位置，或是線上取號~

Kaze風．碳燒居酒屋

點評人均：169元人民幣

地址：福田區梅林路19號斯達大廈F1

交通：地鐵10號線孖嶺站E口（出站80米）

停車導航卓弘大樓停車場

營業時間：18:00-次日1:00（23:30結束點單）

TIPS：

①小店只有80㎡，且是現點現做的形式，上菜比較慢，吃飯時間高峰期排隊比較嚴重，建議線上取號/提前訂座或避開繁忙時間出行；

②採用直火炭烤的形式，在板前用餐會比較熱、煙燻味比較重，介意的朋友，可以選擇其他位置落座。

