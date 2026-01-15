深圳寶安美食｜重慶大盤江湖菜現炒蝦蟹香辣爽口　辣炒螺螄免費吃

「阿榮與老周」——這家店把重慶夜晚的煙火氣搬來深圳了。



重慶江湖菜排名第1的店，主打「大盤江湖菜」。盆盆蟹、盆盆蝦、盤盤鱔片、盤盤兔、盤盤雞，還有香辣螺螄到店免費吃！

來自重慶江湖菜大排檔

「阿榮與老周」，從重慶開來的排隊王，主打熱辣到心坎裏的「現炒江湖菜」。在這家大排檔吃飯：海鮮，是要用大盆裝的；炒菜，是要用大盤盛的；吃飯，是要排大長龍的。

每天下午四點半準時開閘，灶頭的焰火隨着香辣燃燒，一盆盆辣炒海鮮端到桌上，重慶夜晚的煙火氣瞬間具象化了。

進店必點：盆盆蝦／蟹系列

辣是靈魂，麻才夠味👇👇👇

1. 必點，香辣盆盆蟹!

盆盆蟹、蝦給的辣椒真的很足。乾辣椒、青紅小米辣、青紅花椒、自己醃的泡椒&野山椒，再加上秘製炒醬，超級香。

現殺鮮活肉蟹，過油後大火爆炒，小火收汁，蟹殼紅亮酥脆，蟹肉飽吸了辣椒們的鮮麻和醬料的濃香。吃的時候先吮殼，掰開後肉中混合了紅油的香辣、花椒的酥麻，鮮辣汁水在口中迸發，忍不住吮手指。

2. 汁厚，鮮椒盆盆蝦!

與香辣口味不同，鮮椒更突出花椒的鮮麻和鮮椒的清香，外加大量蒜蓉打底熬汁，香氣撲鼻，爆炒激發出蝦肉的鮮甜，吃多了也不膩。特意開邊的蝦吃着特別入味，重口味的辣汁，配上碗白飯再合適不過了。

3. 怕辣的點，蒜蓉羅氏蝦!

不能吃辣的就點「蒜蓉羅氏蝦」，用水果椒熬的蒜蓉醬帶着蔬菜的清甜，不會辣。熱油爆炒，個大肉嫩的羅氏蝦裹着濃稠的蒜蓉出鍋，飽滿Q彈的蝦肉吃着吃在滿足，來份清水面蘸着嗦就更圓滿了。

4. 鹹香下酒，椒鹽瀨尿蝦!

爬爬蝦在廣東又叫皮皮蝦、瀨尿蝦，做椒鹽口味最注重油温與時間的把控，高温油炸後，加上面包糠顛鍋數輪，沒幾年經驗的老師傅很難做好這道菜。油炸過的爬爬蝦，殼薄脆易剝開，肥肥厚厚的蝦肉真的是「啖啖肉」，鹹香下酒。

宵夜招牌菜盤盤現炒

1. 花椒雞

雞肉剁成小塊，油炸鎖汁，再與大量鮮青椒煸炒，雞肉塊兒浸染了鮮花椒的香氣，麻味如電流般竄遍口腔，很上癮。

2. 雙椒土鱔片

這道「雙椒土鱔片」是認證的重慶非遺美食。黃鱔肉厚刺少，去骨切段，吃得更過癮。泡椒、小米辣、花椒、仔姜等數種香料熗出濃香，放入焯過水的鱔片武火爆炒，一翻一滾，直衝鼻尖的辣味拂去鱔片的土腥氣，吃起來是軟嫩彈牙的口感。

3. 毛血旺

山城傳統江湖菜的頭牌「毛血旺」，自炒底料煮出來十分惹味，出鍋前潑勺熱油提香，紅油滾沸，香氣四溢。一盆裏可以吃到毛肚、鴨血、牛肉、午餐肉等，滋味十足。吃得就是這份酣暢淋漓。

4. 尖椒兔

川渝人愛吃兔，因此餐桌上的兔肉常常換着花樣出現。兔肉切成小丁，搭配大量小米辣與花椒急火快炒，大紅搪瓷鐵盤裝菜，很是霸氣。兔肉嫩而不柴，椒麻味徹底滲透，細嫩中帶着嚼頭。

5. 麻辣魚

現殺活魚，在自製香辣醬熬煮的醇厚紅油辣湯中不停翻滾，表面鋪滿乾辣椒，是肉眼可見的麻辣。魚片嫩滑入味，麻與辣在舌尖平衡得恰到好處。

6. 豆腐燒腦花

經典的麻婆豆腐被玩出了新花樣，在嫩嫩的豆腐中加入同樣細嫩的腦花，一同燒製，麻辣湯汁濃郁，外加腦花處理得毫無腥氣，出乎意料的適合。用勺子挖着拌飯，綿密與麻辣在口中融化，罪惡又滿足。

7. 番茄牛肉粒撈飯

解辣救星「番茄牛肉粒撈飯」，新鮮番茄+牛肉熬成紅彤彤的湯汁，綿綢有料，酸甜開胃。每勺米飯裹滿濃郁番茄香，小朋友也是愛的得不行。

8. 自助重慶街頭糖水

大排檔設置了專屬自助糖水檔口，飽餐後不如來碗甜滋滋的重慶街頭糖水解膩，多種小料按需搭配。

每天現做香辣螺螄免費吃

到店堂食福利：香辣螺螄免費吃！每日新鮮現做，螺螄吐淨泥沙，用力一嗦，螺肉帶着麻辣湯汁入口，回味無窮。外帶的話需要38元人民幣/份噢。

營業至02:30的重慶大排檔

阿榮與老周，深圳首店就開在美食雲集的甲岸村。木圓桌、紅板椅、霓虹燈......有種接地氣的復古大排檔feel。開到凌晨，每天到點就坐滿，露天外擺區域更有人間煙火氣，華燈初上，約上朋友吃頓熱辣的江湖菜吧。

阿榮與老周．重慶大排檔

點評人均：￥94

地址：寶安區甲岸社區7區甲岸村82棟

交通方式：地鐵12號線新安公園站C1口（步行約1.2公里）

營業時間：16:30-次日2:30

