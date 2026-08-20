親子好去處｜深圳市少年宮重開　3大展區探索科學+數百件互動展品

深圳市少年宮，時隔4年煥新回歸。



這是現在的深圳少年宮

歷經4年的升級改造，深圳市少年宮於2026年8月1日起正式進入試運營階段，分階段向公眾開放。這座承載了無數深圳人童年記憶的座標，現在以全新面貌歸來了。

改造後的水晶石大廳，最讓人眼前一亮。這處高達7層、約40米的通高空間，通過玻璃幕牆將陽光毫無保留地傾瀉而入，整個大廳通透明亮，像一顆真正的「水晶石」。

免費對市民開放

此次更新主要是場館設施與展廳內容的整體提升——改造前的物理館、球幕影院等空間已重新規劃，部分經典展項保留，同時也新增了一批互動體驗設備。

其中最讓人期待的，無疑是全新亮相的三大主題展廳——總面積4200m²，匯聚230餘件互動展品，從生命認知到科學探索，再到未來創新。很多項目都能親手操作，做到真正的寓教於樂。

免費開放3大主題展廳

1. 生命探秘樂園：啟示．成長加油站

負一層的「啟示．成長加油站」展廳特別適合帶娃慢慢逛，這裏打造兩大特色展區——一邊是生命健康知識，一邊是非遺文化，像個大型的樂園，有趣又有料。現場還會有專門的工作人員定點講解，帶領小朋友們邊玩邊漲知識。

生命健康展區，開啟感官大冒險

生命健康展區以童趣色彩分區，從粉色細胞世界到橙色體能操場，再到淡紫色情緒保健室，引導青少年由內而外認知自我。

粉色區為人體探秘，這裏有豐富的光影互動，讓大家了解人體結構，從細胞到器官，生命的奇妙一目瞭然。

橙色區為體能樂園，這裏是健康版「遊樂場」，可以體驗籃球、足球、保齡球，甚至還有滑雪模擬裝置，在運動中感受身體的能量。

淡紫色區則為情緒療愈，設有安靜的療愈小屋和樹洞屋幫助大家認識和表達情緒，學會自我調節。

非遺時光街，非遺玩着學

再到非遺時光街，以唐風街市為背景，通過紅燈高懸、油紙傘點綴的古韻空間，結合舞獅體感、古琴互動、A1學拳等科技手段，讓傳統文化「活」起來。

孩子們可以親手操作皮影人偶演繹古老故事，撥動激光琴絃聆聽古琴悠揚，跟隨A1教練學習詠春拳的寸勁發力等。

2. 科學魔法樂園：啟迪．探究大世界

二層的「啟迪．探究大世界」展廳以「分享科學家的智慧」為主題，聚焦數學、物理、化學、天文等六大基礎學科內容，設置有超過100件互動裝置可以上手操作。

現場六大主題展區分別為祖沖之數芳齋、牛頓玩具工坊、麥克斯韋樂園、惠更斯藝術館、門捷列夫實驗室、愛因斯坦時空門。在這裏不僅能看到科學家的智慧結晶，更能在互動參與中，感受到科學探究的樂趣與力量。

麥克斯韋樂園，開啟電力大冒險

在麥克斯韋樂園，電與磁不再藏在課本里——怒髮衝冠讓靜電驅動髮絲瞬間豎起；雅各布天梯讓電弧沿V形電極不斷向上攀爬，火花閃爍如微型閃電；磁懸浮列車則憑藉超導抗磁性，穩穩「飄」在軌道之上，彷彿擺脱了地心引力的束縛。

這裏沒有複雜的公式，每一次按壓、每一次觀察，都是一次與電磁力量的交手。

惠更斯藝術館，看藝術和科技的融合

在惠更斯藝術館，看不見的聲音有了形狀——駐波實驗讓彩色小顆粒隨着聲波的韻律整齊跳動，將無形的聲波化為眼前可見的舞動；你還可以轉動三稜鏡，看白光被分解成絢麗的彩色光帶，重現1666年牛頓發現光譜的那一刻。

愛因斯坦時空門，感受宇宙法則

移步愛因斯坦時空門，星球稱重展示不同天體的引力差異，小球軌道演繹萬有引力，地月模型動態揭示日食月食的成因。從牛頓到愛因斯坦，宇宙的法則在這裏緩緩展開。

3. 未來創想樂園：啟航．創新夢工場

3層的「啟航．創新夢工場」，一進來就感覺走進了科幻片現場。這裏以科創為主題，像一座微縮的未來實驗室，匯聚了很多物理實驗裝置、智能交互設備、前沿材料展示，不只是看，幾乎每一件都可以親手觸摸、動手操作。

在這裏，科學不再是教科書上冰冷的公式，而是看得見、摸得着、玩得到的真實體驗。

機器人實驗室，一起打球、下棋

科技之光展區匯聚先進材料與A1互動體驗——小朋友們可以在A1對戰區可對弈乒乓、冰球、象棋，感受智能算法的精準。對了，這裏的機器人大舞台偶爾還會上演人機共舞，無人機與機器狗協同的表演。

創新實驗室，親手觸碰改變世界的瞬間

在「創新解碼展區」，那些改變了世界的瞬間被一一還原：瓦特蒸汽機隆隆作響，法拉第與奧斯特的經典電磁實驗觸手可及——所有抽象的創新思維，都化作可以親手操作的互動裝置。

你可以在這裏轉動手輪、拉動手閘，在掌心感受電磁轉化的神奇力量；浮沉子與潛艇模型生動揭示仿生學的精妙邏輯。

4. 免費觀影18.3米球幕影院

看完三大展廳先別走，一樓還有個大彩蛋——直徑超過18米的巨型球幕影院。往那一坐，整個人被球形屏幕包住，不用戴VR眼鏡，就能感受到各種身臨其境的畫面。

試運營期間，球幕影院特別推出免費觀影活動，排映《太陽系大冒險》《星球崛起》《大鬧昆蟲王國》等精彩影片。不過座位不多，一定記得當天提早搶約。

這是改造前的少年宮，你還記得嗎？

相信很多深圳人都曾在少年宮門口拍過一張童年照片，也有不少人在這裏上過培訓課，這座2004年開始運營的少年宮陪伴了一代又一代人的成長。

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排隊都要坐的小火車、傾斜的屋子和重力屋子、龍捲風模擬器...這些曾陪伴深圳小孩長大的科普設備如今已經更新或者再也看不見了。我們長大了，少年宮也需要成長，去更好的適配現在的小朋友們。這是屬於他們的少年宮，他們的童年，又鮮活起來了。

寫在最後：2004年到2026年，二十二年，足以讓一個孩子長大成人，也讓一座城市換了新貌。深圳市少年宮始終在那裏，像時光的容器。慶幸的是，當我們回望，童年的紙飛機從未走遠，它只是繞了一圈，又飛回我們手裏。

深圳市少年宮

交通：地鐵3/4號線少年宮站，A1口

營業時間：

周二至周日：9:30-12:00（11:30停止入館）、14:00-16:30（16:00停止入館）

周一閉館（法定節假日除外）



TIPS：

1. 進入深圳市少年宮無需預約，三大主題展廳需提前預約。

2. 三大展廳預約：每日17:00放出3日後的票源。

3. 影院預約購票：每日8:00預約當日球幕影院門票。

