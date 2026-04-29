深圳美食｜哥二廣西米粉必吃道地螺螄粉老友粉　現點現炒鑊氣十足

哥二廣西米粉福田首店來了。



哥二第4店，開進福田KK ONE。首家商場門店，鍋氣不減，還是現點現做。

廣西米粉三巨頭來了，廣西小吃、廣西小炒，都來了。福田人不用跑羅湖和南山了。

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哥二首家商場門店，依然是鍋鍋現炒

霸榜深圳第一的「哥二．廣西米粉」，新店終於開來福田了，就在KK ONE一樓，這也是哥二首家開進商場的門店。環境更舒適，空間更寬敞，米粉小吃依舊鍋鍋現點現炒。

哥二廣西米粉三巨頭都來了

1. 招牌螺螄粉

3小時筒骨湯底+廣西老家米粉

哥二的「招牌螺螄粉」，湯底是每天用新鮮熬製的，鮮宰雞、豬筒骨、牛脊骨和豬皮熬至奶白，再加入爆炒的石螺一同熬3小時，湯頭入口鮮甜。

米粉是從柳州老家運來的，口感爽滑有韌勁。搭配廣西酸筍、炸腐竹、木耳、酸豆角、空心菜和剝殼螺肉，滿滿一碗料，越吃越香。

2. 三鮮老友粉

先炒後煮，大碗上

地道的南寧「三鮮老友粉」，必須先炒後煮，粉腸、豬肝、鮮豬肉與豆豉、番茄、鵪鶉蛋等先以大火煸炒出味，再加入湯頭與切粉燴煮，出鍋後的切粉，吃起來很滑嫩，吸足了濃郁酸辣的湯汁，大碗上分量十足很地道。

3. 薯仔泥鍋燒拌粉

每日現炸鍋燒+秘製滷水&薯仔泥

「薯仔泥鍋燒拌粉」是哥二家的自創做法，每日現炸的黃金鍋燒，必須要是三肥七瘦，吃起來才不會過膩。

現燙米粉配上半勺自熬滷水拌勻，再蓋了一大半綿密薯仔泥和鍋燒，一大口嗦到嘴裏，滿滿的碳水快樂。

廣西小炒＆廣西小吃也來了

1. 酸筍芋蒙炒鴨腳

廣西大排檔必點的「酸筍炒鴨腳」，靈魂的酸筍和鴨腳一同下鍋爆炒，酸筍味浸入鴨腳痠爽軟糯，一吃就上癮。

2. 老鹽黃皮檸檬茶

「老鹽黃皮檸檬茶」，每天新鮮到店的黃皮果，洗淨後爆錘搗爛，黃皮和檸檬交融，再衝近清新的茶湯一同搖勻，喝一口清涼解暑。

3. 釘螺鴨腳煲

熱鍋上桌的「釘螺鴨腳煲」，揭鍋熱氣騰騰，紅油包裹的鴨腳，吸滿濃郁湯汁，滑嫩可口，一吮就脱骨。大顆釘螺打底，相比常見的石螺和田螺，會更加入味，口感更鮮甜，螺肉更Q彈。

4. 濕炒螺螄粉

比起湯底的螺螄粉，個人更喜歡「濕炒螺螄粉」，螺螄湯頭的鮮香、酸筍的酸辣爆炒後，連同鍋氣滲入到米粉裏，飽滿入味，搭配瘦肉、豬肝、酸豆角、炸腐竹等配菜，吃起來超滿足。

5. 南寧水果酸

必點的小吃，楊桃、青芒果、菠蘿、楊桃、石榴、哈密瓜等水果，加上椒鹽和酸梅粉翻拌，又酸又脆，生津解膩。

6. 賀州牛腸酸

廣西小孩都知道的「賀州牛腸酸」，把牛腸、牛肺、牛肚的串串，泡在香辣入味的滷汁裏，鮮香四溢。上桌再淋上一勺酸辣的靈魂調料，吃起來更帶勁。

7. 七寸肥腸頭

大塊香嫩的「七寸肥腸頭」，加入花生炒香出鍋，鎖住肥腸的油脂，入口細嚼，獨特香氣在口中迴盪。

8. 冰渣豆花

手工做的豆花軟嫩絲滑，配上紅糖冰渣，拼湊出冰火兩重天的口感。新款的「冰渣豆花」，還可以加入Q彈的糯粟米，吃起來口感更豐富。

9. 木薯糖水

經典的「木薯糖水」，軟糯綿沙的木薯，配上廣西柳冰廠老紅糖，入口拉絲，冰冰涼涼。

10. 滷味小吃＆加料小吃

此外店裏還有多款滷味小吃和加料小吃，來嗦粉的時候可以自由搭配，吃起來更滋味。

哥二首次開進商場

哥二．廣西米粉的第4家店，開在了福田KK ONE1樓，背靠潮流商場，鄰近煙火氣滿滿的下沙村，一到吃飯時間依舊門庭若市。哥二的研發團隊來自廣西，為了味道正宗，核心食材也都來自廣西。

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福田店，環境更舒適

開進商場裏的哥二，環境更舒寬敞舒適，還配有放包包的提籃。露天座位吃飯時間時設置了簡易空調降温，平時去覺得熱的話，也可以向服務員詢問要小風扇涼快一下。

哥二．廣西米粉

人均：32元人民幣（點評網）

地址：福田區濱河大道9289號

京基濱河時代廣場L127A

營業時間：11:00-23:00

電話：17301966936、13316860025

交通：地鐵9號線下沙站B口

其他門店地址：

東門店：羅湖區深南東路輔導2002號南塘商業廣場C區1層A027

國貿店：羅湖區南湖街道人民南路2059號熙龍大廈2051、2059

南山店：南山區南山街道南山大道1124號

