深圳寶安「貴州一條街」：吃正宗烙鍋/酸鍋湯/羊肉粉/怪嚕拌薯仔

深圳「貴州一條街」全長1.5km，烙鍋、羊肉粉、酸湯、土豆（薯仔）、折耳根（魚腥草）全都能吃到了。



座標：鳳凰興業一路，寶安的洋芋（薯仔）國。

位於深圳寶安區福永的鳳凰興業一路，僅有1.5公里，卻連着開了好幾家貴州菜館，還有幾家貴州特產店，都是貴州人開的。烙鍋、酸湯鍋、折耳根、各種土豆和豆腐，這裏都能吃到，走，去深圳「貴州一條街」吃飯去。

這4家開在一起 從這裏開始吃

1. 貴州人家：貴州烙鍋、各種小吃都有

這是這條路最大的一家店，也是點評網該區域的貴州菜TOP1。店裏的貴州菜非常全，我們點了烙鍋和幾道小吃。

炸臭豆腐、油豆花、粟米飯

烙鍋是貴州夜宵選手，所以白天做烙鍋的店很少。老家運來菜油打底，油熱下菜，什麼菜都能烙，點了幾款比較有地方特色的：臘腸、五花肉、土豆、老豆腐，煎得外表微焦口感最好，再配上自家做的蘸水。

小吃嚐了他家的炸臭豆腐和油豆花，吃起來都非常上癮，他家的米飯和粟米飯1元（人民幣，下同）1位任吃，建議一定要試試粟米飯。

貴州人家

地址：寶安區鳳凰興業一路339號

營業時間：10:30-22:00

電話：13714696806



2. 貴州老鄉村：貴州酸湯鍋、小炒

這家店也是老字號了，點評網收錄了10年，但評價很少，來的都是熟客。中午吃飯時間的時候坐滿了，有來吃火鍋的，也有來點炒菜的，我們點了他家的酸湯魚和幾個特色菜。

臘豬蹄湯、薄荷牛肉、折耳根炒臘肉

酸湯熬得非常入味，端上桌就能聞到很清香的酸味，配上江團魚、豆腐，以及各種配菜，38元一位真的很划算。

另外點了他家網友推薦比較多的臘豬蹄湯、折耳根炒臘肉、薄荷牛肉，全都沒踩雷，值得一試。

貴州老鄉村

地址：寶安區鳳凰興業一路331號

營業時間：11:00-21:30

電話：13714193289



3. 貴州羊肉粉：貴州羊肉粉、脆哨粉

這家店主打貴州羊肉粉，很多貴州人的一天都是從一碗羊肉粉開啟的，貴州各地的大街小巷都是羊肉粉店。

我們點了他家的紅油羊肉粉和脆哨粉，羊肉湯底能嚐出鮮甜的滋味，配上紅油，辣中帶香，配上米粉和羊肉一起吃，簡單的搭配也富有層次。

貴州羊肉粉

地址：寶安區鳳凰興業一路353號

營業時間：暫無

電話：13924604118



4. 貴州湯鍋羊肉粉+劉娘娘活油烙鍋：白天羊肉粉晚上賣烙鍋

開在老鄉村隔壁的這家店，是一個羊肉粉店和一個烙鍋店，共用同一個門臉，白天賣羊肉粉，下午五點以後，烙鍋才開檔。

怪嚕拌土豆

除了羊肉粉，店裏還有一些貴州特色的小吃，「怪嚕」這個詞，基本今天在每一家店都看到了，是複雜多變的意思，點了一份怪嚕拌土豆，土豆配上糟辣椒、折耳根、葱等食材，詮釋了「怪嚕」的口感，越吃越上癮。

除此之外，還點了他家的清湯羊肉粉，清湯吃起來更鮮甜，羊肉味濃郁，正值吃飯時間，住這裏的老鄉都會來上一碗。

貴州湯鍋羊肉粉

地址：寶安區鳳凰興業一路327號

營業時間：8:30-22:00

電話：13528859986



走遠一點，還有幾家，不過有的已經歇業了

以上述四家店出發，分別向兩邊走，還有一些貴州菜的店，沿西走會有一家主打牛癟湯的店，正常營業中。往東走還發現了一家豆米火鍋和貴州小吃店，不過都已經歇業。

還有貴州特產店 這條街上有2家

這條路上，除了貴州餐廳，貴州特產店，這段不長的路，開了兩家，貴州特產、農副產品、調味料……這裏都能找到。

店門口都會有小攤買手信、辣椒、酸湯、土豆片

這幾家貴州餐廳的門口，都默契地支起了一個小攤，售賣貴州手信和調味料，能找到一些貴州才能買到的小零食。

還能買到貴州的水果 偶遇新鮮核桃剝殼瞬間

水果攤售賣的水果也是貴州拉來的，拍攝時遇到了「老鄉村」的店員在剝新鮮的核桃，現剝現賣，據說跟「乾果」的核桃吃起來不是一個味。

每家店都會有的貴州特產

貴州特產，肯定少不了茅台啦，榮登今日最想要的「貴州特產」。

「歡迎來到洋芋國。」

鳳凰興業一路

1. 以上排序不代表排名

2. 店家訊息來自點評網，如有不準確，歡迎評論區指正

3. 部分小店環境樸實，如介意不必專程前往

