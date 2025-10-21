深圳美食必吃榜順德乾蒸鮮排骨　猛火不加一滴水　7天用壞一個鍋

「順德乾蒸鮮排骨」專門店，深圳「順德乾蒸」創始品牌之一。2023-2025，2年開了7家店，今年拿下必吃榜。



明火乾蒸，不加1滴水，7天燒壞1口鍋。乾蒸鮮排骨，乾蒸五花腩，乾蒸雙丸，還有明火啫啫煲系列。

深圳排名第1的「乾蒸鮮排骨」

在順德，要凌晨排隊才能吃到的乾蒸鮮排骨，深圳也有一家好選擇。店名即招牌，老闆本人是順德女婿。講到開這家店，老闆說全是緣分：店鋪靠近地鐵、人流多，本是極好的旺鋪，只因房東長居香港，眾多商戶也沒能拿下。機緣巧合，老闆在房東回深的罅隙建立了聯繫，拿下鋪面，就這樣，深圳第1家順德乾蒸鮮排骨專門店開起來了。

+ 4

只用大塊豬肋排 每天清晨新鮮到店

順德乾蒸講究明火不加水，全憑猛火逼出肉香，考驗食材與火候。就憑這道深圳排名第1的「乾蒸鮮排骨」，從羅湖泥崗的小店起步，2年在深圳開出7家店，成了深圳第1家乾蒸連鎖品牌。老店登上了2025必吃榜，既是這條街唯一拿下必吃榜的店，也是今年最年輕的必吃榜品牌。

肋排脂肪薄勻，口感緊實，做乾蒸排骨最合適。清晨，新鮮豬肋排到店，只切大塊，不用碎排骨，保證啖啖肉的口感，用蒜蓉和醬油輕揉醃製，主張不破壞肉感的簡單調味。

4口生鐵鍋 明火不加水純乾蒸

繁忙時段，4口生鐵鍋同時上陣，熱氣與熱火源源不斷，鑊氣十足，絕非電火能比。廣口鍋比傳統蒸籠能更聚集火力，讓猛火直逼碟底，蒸汽在鍋內狂飆，過程卻不加一滴水。肉汁被瞬間鎖住，油脂滴落鍋底又化作蒸汽，潤澤肉質。每口鍋一天要蒸出上百碟，7天就要用壞一個鍋。

上桌自帶「啫啫」音效 碟邊別碰超級燙

服務員上菜都會提醒一句「碟邊很燙，別碰！」。被明火燒至焦褐色的碟邊冒着細密油泡，自帶滋滋的聲音，是肉汁與熱油在高温下相遇而發的音效。排骨邊緣微焦，咬下卻很油潤略帶汁水，肉質飽滿不柴，非常送飯。

不止經典款 乾蒸菜系列首創上新👇👇👇

+ 2

新品

1. 乾蒸串燒雙丸：彈口魚肉丸+爽口豬肉丸+木魚花碎

突破傳統乾蒸菜的食材選擇與搭配，革命性地融入串燒與和風調味。

2. 乾蒸豬頸肉：爽口不膩，邊緣微焦，脂香四溢

豬頸肉爽脆與豐盈的雙重口感，與明火乾蒸的鑊氣融合。

3. 3大人氣乾蒸菜

欖角豉汁乾蒸五花腩：可選小份/例牌2種份量

乾蒸鮮項雞：可選小份/例牌2種份量

順德家鄉雙丸：僅限例牌



煙火氣大排檔招牌啫啫煲👇👇👇

+ 5

1. 啫啫牛肉煲

燒熱的砂煲中放洋葱&青紅椒爆香，倒入嫩牛肉，快速攪動。煲蓋合上的瞬間，醬汁與熱油在高温中劇烈沸騰。砂煲上桌掀蓋，依舊止不住的滋滋作響，香氣直竄鼻腔，微微的焦味附着在牛肉片上，鍋氣十足。

2. 啫啫大腸煲

廣東大排檔名菜，土豬大腸處理乾淨後入煲生啫。肥腸表皮在高温收汁中變得微微焦脆，內裏卻依然軟糯彈牙，掛滿濃稠的醬汁。入口嚼勁十足，肥而不膩，小心噴汁燙嘴。

3. 鮑汁啫啫豬腸粉

簡單的豬腸粉遇上啫啫煲，外加鮑汁一起燜焗，讓樸素的清蒸小吃意外多了幾分煙火氣。翻拌時，香氣撲面而來，濃油重醬的粉皮滑糯爽彈，鮮味層層滲透，最妙的是那少許焦香的邊緣。

4. 手工鮮撈河粉

不想吃大米飯的朋友們，強烈推薦你們試試它。燙熱的河粉加入花生油、特製醬油和芝麻撈勻，第一口就被那厚重的花生油香征服。

5. 枸杞豬紅湯

吃飯喝湯，廣東人藏在骨子裏的倔強，熱騰騰的豬紅湯作為温柔收尾。大骨頭熬製的高湯打底，外加土豬肝和新鮮豬血，枸杞葉自帶一絲清冽，恰好化解了豬內臟的腥氣，熱湯入腹，鮮甜無比。

6. 手打檸茶／檸樂／港奶

人手一杯的手打檸檬茶，入口清新解膩，還有港奶、檸樂可以選擇。

不用跑順德了 深圳有7家店

想吃乾蒸，不用專門開車去順德啦，深圳現在有7家「榕邊乾蒸鮮排骨」，遍佈6個區。

+ 3

每家店都是經典港風茶餐廳的裝修，搭配廣府復古花紋地磚，復古調調濃郁，自帶街坊氣息。吃飯時間時刻，滋啫聲此起彼伏，煙火本色十足。

榕邊乾蒸鮮排骨

點評人均￥57

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00

羅湖 · 泥崗店

地址：羅湖區泥崗西村54棟1樓

交通：地鐵9號線泥崗站C口

福田 · 東園店

地址：福田區巴登村11號東園路74號

交通：地鐵9號線紅嶺南站C口

南山 · 南光店

地址：南山區南光路65-13號鴻瑞花園18棟首層

交通：地鐵9號線南山書城站C口

南山 · 西麗店

地址：南山區西麗街道新圍社區新圍旺棠工業區1號104

交通：地鐵7號線西麗站F口

寶安 · 流塘店

地址：寶安區寶民二路35號信和豐商務大廈B座110室

交通：地鐵12號線流塘站G1口

龍華 · 龍華公園店

地址：龍華區公園路447號

交通：地鐵4號線龍華站B口

龍崗 · 坂田店

地址：龍崗區光雅園路北1巷

交通：地鐵10號線光雅園站B口

