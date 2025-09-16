深圳貴州美食地圖｜怪嚕飯香噴噴　紅酸湯火鍋酸爽開胃　10款必食

今年，貴州菜在深圳火出圈了，獨特的酸辣味型，酸得透徹、辣得酣暢。本期推薦10款貴州美食，覆蓋全深圳。



1. 貴州冰漿

貴州冰漿，令人回味的是裏頭無處隱匿的糯米粒&上頭的清新蔬果香，比普通冰沙多了幾分糯嘰嘰的層次感。水果和糯米混合打成沙冰，再撒上黃豆粉和花生收尾。「黃豆和花生，都是自己炒的，糯米先泡再蒸。早上要備料，所以12:00才開門。」

青瓜牛奶口味，是比較經典的，沙冰之間還夾着青綠的瓜皮，入口無敵清爽。

酒崽冰鋪

地址：南山區科偉路6號（張姐烤肥牛 · 科技園店隔壁）

營業時間：12:00-20:30



2. 老貴陽腸旺麵

貴州人喜粉，腸旺麵是其中的例外，一碗腸旺麵好不好吃，就看它的標誌配料：肥腸、血旺、脆哨。

店裏的肥腸清洗的很乾淨，入口不會有異味，新鮮豬血旺入口也很嫩滑。最後一道脆哨，其實就是五花肉醃製後炸到酥脆，口感味道都很討喜。

老貴陽腸旺麵

地址：南山區文化路與科偉路交叉路口東南側

營業時間：10:30-21:00



3. 豆米火鍋

住在坂田的老友給我們推薦一家貴州豆米火鍋店，芸豆熬煮的湯頭濃滑香醇。豆米火鍋的靈魂蘸水，是全貴州統一的煳辣椒，加入木姜子和葱花，澆上一勺湯汁。煳辣椒辛辣鹹鮮，加了木姜子油格外開胃，蘸甚麼涮菜都能一口入魂。

能接受折耳根的朋友，還可以加入一點折耳根碎，口味會更地道。

黔小廚貴州特色菜

地址：龍崗區五和社區五和路三巷9-10號鋪

營業時間：10:00-22:00



4. 凱里紅酸湯火鍋

提到貴州火鍋，一定離不開風頭正旺的紅酸湯了。他家的紅酸湯採用貴州丹寨的發酵紅酸，松爸採用自己獨門秘方每日現炒。

涮菜之前一定要來上一碗湯，酸爽開胃，入口微微嗆口，立馬讓人食慾大開。

扁井巷巷 貴州豆米酸湯火鍋

地址：南山區-南頭街136號1956數字文化創意園3B棟102號

營業時間：11:30-22:00



5. 烤雞全家福

貴州烤雞全家福，源自於貴州猛火烤雞，在社交媒體上非常火，被稱為「貴州美食界最偉大的單品之一」。

3.5斤重的清遠走地雞，每份出品有半隻雞，荔枝木炭火炙烤下，雞肉被包裹上果木的香氣，入口緊實Q彈。雞肉上桌還會搭配秘製的烤雞辣椒麵、辣椒粉、折耳根和泡菜，蘸着吃會更香。

往遠 GO FAR

地址：福田區平安金融中心PA MALLL4層405號鋪

營業時間：11:30-14:00／17:30-21:30



6. 酸湯魚籽魚泡

七月柿熱氣騰騰的酸湯魚籽魚泡，貴州紅酸湯加入了自家農場的紅番茄，配上新鮮的魚籽魚泡，吃起來酸辣開胃。

一端上桌，番茄的酸、糟辣椒和木姜子的辣，香氣撲鼻，吃得差不多的時候，加入泡麵或者拌飯，拌着吃非常下飯。

七月柿（深圳灣萬象城店）

地址：南山區-濱海大道3001號深圳灣體育中心B1層大地廣場B109號

營業時間：11:30-14:00／14:30-17:00／17:30-22:00



7. 脆哨燃麵

主打燃麵的川黔小吃店。重油重辣偏乾是燃麵的特色，煮好的麵條必須加入靈魂碎米芽菜，上桌後及時拌勻，不然天冷坨得更快。

貴州脆哨燃麵和辣子雞燃麵最受歡迎，麵條筋道有嚼頭，辣得帶感。涼拌米豆腐，酸辣開胃，吃起來特別滑嫩。

川黔風味

地址：南山區南光路繽紛假日A棟118-1室

營業時間：08:00-20:00



8. 貴陽怪嚕飯

寶安開了快30年的大排檔「貴州豆腐王」，但最受歡迎的是「怪嚕飯」。「怪嚕」在貴陽話裏是複雜多變的意思，怪嚕飯是大多貴陽人最喜歡的炒飯之一。

原料沒有固定的搭配，每家每戶都有自己的炒法。熱油下鍋，加入臘肉、肉末以及秘製的糍粑辣椒炒香，再加入新鮮折耳根以及老闆自家醃製的酸菜，最後倒入白米飯大火翻炒，一碗香噴噴的怪嚕飯就出鍋了。

貴州豆腐王

地址：寶安區新安三路163-2號

營業時間：10:00-24:00



9. 辣雞酸粉

貴陽人上學時早中晚都吃不膩的酸粉，最喜歡的還是學校門口那一家。這次我們去的裹攪貴州小吃，店裏的酸粉每天從貴陽寄來，只需幾十秒涮煮。

碼子每天現炒，賣的最好的是辣雞酸粉，糍粑辣椒炒制，素白的酸粉浸潤在紅油裏，辣子雞嚼起來連骨頭都是香的。

裹攪貴州小吃

地址：福田區福保街道福強路2069號

營業時間：10:30-13:30／17:00-22:30



10. 貴陽糯米飯

糯米飯在貴州每個城市都略有不同，小店做的偏向於貴陽口味。折耳根、脆哨，一共8種小料。

懂吃的貴陽人，會再加一勺油辣椒、一勺白糖引子，在增香的同時，提升味覺層次鮮明。白糖融於小料之間，酸辣鹹鮮的味道和脆糯交織的口感，滋味十足。

貴A糯米飯

地址：福田街道崗廈村東一坊14號-102

營業時間：10:00-21:30



