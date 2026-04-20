深圳最啱請客的蘇式蟹麵　主打手拆大閘蟹+手打麵　每一口都鮮甜

萬象天地又一首店開了——「蟹黃魚麵」專門店。



主打蘇式蟹麵＋南翔小籠包：手拆大閘蟹、手打鮮麵、手熬禿黃油。是我今年吃過最貴的1碗麵。豐儉由人，還有「現炒澆頭麵」系列：吊龍撈麵、手打獅子頭麵、淮陽軟兜麵。

每日耗時8小時準備，純手工麵館

萬象天地又開新首店了，這次是「蟹黃魚麵」專門店。

店裏的招牌全靠「笨功夫」，大閘蟹每日從江南空運，為了保證口感純粹，堅持純手工拆蟹，每天光是準備食材就要耗費8小時。麵條則是筋道的純手工蘇幫麵，能精準掛住鮮濃的湯汁。沒有花哨的噱頭，每一口都是實打實的鮮甜，是近期萬象天地非常值得一試的實力派首店。

主打蘇氏蟹麵＆黃魚麵

1. 至尊禿黃油東海黃魚麵，￥188

萬象天地店限定

萬象天地店的壓軸之作，至尊禿黃油東海黃魚麵。只取純粹的大閘蟹膏與蟹黃，熬製出金燦油潤的禿黃油，搭配每日抵港的東海黃魚，去骨取肉，鮮嫩如脂。當豐腴的蟹油包裹着煎香的魚片，淋在現打的手工麵上，極致的鮮甜，堪稱麵點界的「天花板」。

2. 黑松露河蝦仁手拆蟹粉墨魚麵，￥208

手拆蟹粉×手剝河蝦仁

現打墨魚麵，鋪上滿滿一層手工現拆的濃郁蟹粉，色澤金黃誘人。撒入黑松露提香，搭配顆顆手剝的蘇式河蝦仁，Q彈清甜，每一口都是層層遞進的鮮香。

3. 「雙拼」三蝦拼蟹腿麵，￥198

蘇麵愛馬仕

鮮活河蝦的蝦仁與蝦籽，顆顆分明，鮮甜彈牙；搭配純手拆的完整蟹腿肉。兩種極鮮食材雙拼，鋪滿筋道的現打麵底，每一口都能感受到蝦的清甜與蟹的豐腴。

4. 游水皮皮蝦蟹黃炒手打年糕，￥188

手剝皮皮蝦×手打年糕

除了湯麵，這道「游水皮皮蝦蟹黃炒手打年糕」也是店內的人氣必點。選用鮮活游水皮皮蝦，肉質緊實清甜，搭配濃郁蟹黃下鍋大火快炒。靈魂在於每日現做的手打年糕，口感糯嘰嘰卻不粘牙，吸飽了蟹油與蝦肉的鮮甜。

5. 野生黃魚原汁煨麵，￥88

新鮮鯽魚與野生黃魚現熬魚湯底

這碗野生黃魚原汁煨麵，湯底是整碗麵的靈魂，選用大量新鮮鯽魚與黃魚，歷經數小時文火慢熬。去骨後的黃魚肉細膩如脂，入口即化。現打手工麵在濃郁的魚湯中久煨入味，吸飽了鮮甜，依然保持着筋道。

6. 金湯鮮肉蟹粉餛飩，￥88

皮薄如綢的餛飩裏，裹着飽滿的鮮豬肉與手拆蟹粉。咬開後，蟹油的香氣伴隨肉汁瞬間迸發，搭配鮮靈的湯底，每一口都温潤入味，暖胃又鮮靈。

1. 蘇式現炒澆頭麵

1. 黃貢椒炒鮮切吊龍撈麵，￥78

只用鮮吊龍

愛吃有口味的，不要錯過這碗黃貢椒炒鮮切吊龍撈麵。精選鮮牛身上的吊龍部位，每日鮮切，與黃貢椒大火快炒。將鑊氣十足的澆頭與現打手工麵拌勻，爽口開胃。

2. 淮揚軟兜麵，￥65

每日鮮活鱔魚現拆

活鱔魚現拆，只取脊背那一段最軟嫩的肉。師傅現點現炒，鱔絲色澤紅潤光亮，帶着撲鼻的胡椒香與蒜香，趁熱蓋在現打的手工麵上。麵條吸滿了鹹鮮微甜的醬汁，滑溜入味，鱔絲也入口即化。

3. 手打獅子頭麵，￥48

師傅純手工斬肉

獅子頭堅持由師傅純手工斬肉，讓肉質保持顆粒感與豐盈肉汁。獅子頭在秘製高湯中慢火細燉入味，個頭碩大圓潤，蓋在每日現打的手工麵上。濃郁的肉汁滲入筋道的麵條，每口都是實打實的滿足感。

+ 1

4. 海釣鮮魷燴腰花撈麵，￥78

海釣鮮魷，肉質厚實Q彈，搭配鮮嫩腰花快火爆炒。魷魚的鮮甜與腰花的脆嫩在秘製醬汁中交融，每一口都能吃到兩種截然不同的脆爽層次。

5. 黑松露紅燒肉飯，￥88

蘇幫菜的經典，肥瘦相間的五花肉煨煮至肉皮軟糯，加入了黑松露化解甜膩。每一塊紅燒肉都掛着晶瑩的芡汁，拌入顆粒分明的米飯中，黑松露的異香與肉香在口中層層遞進。

手工現包南翔小籠包▼▼▼

+ 1

1. 蟹粉鮮蝦小籠包，￥25/2只

蟹粉鮮蝦小籠包鮮上加鮮的黃金組合。在鮮肉底中揉入每日手拆的鮮美蟹粉，再塞入一整顆Q彈鮮蝦仁。蟹油的濃郁浸透了蝦肉，咬下的每一口都能感受到蝦仁的脆爽與蟹粉的豐腴。

2. 純蟹黃小籠包，￥58/2只

純蟹黃小籠包，內餡滿載金燦燦的純手拆蟹黃與蟹膏。蒸制後，金黃的蟹油透過半透明的皮子若隱若現。輕啜一下，滿口都是濃縮的蟹香。

3. 黑松露鮮肉小籠包，￥25/2只

黑松露鮮肉小籠包，將深山黑松露碎融入鮮嫩肉餡，黑松露獨特的木質香氣中和了肉脂的膩感，入口是高級的複合鹹鮮。

深圳最適合請客的麵館

作為萬象天地的首店，暖調燈光搭配原木質感，氛圍優雅而不失格調，讓這碗麵吃出了儀式感。精緻的餐具與周到的古法薑茶服務，無論是簡餐還是摯友相聚，都很合適。

鮮箸by面道鮮師

點評人均：￥100

地址：南山區深南大道華潤萬象天地6樓SL604B

交通：地鐵1號線高新園站A口

營業時間：11:00-21:00

電話：13622848433

