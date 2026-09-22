羅湖萬象城吃椰子雞煲　泰國椰皇＋海南椰青＋走地雞　湯底極鮮甜

深圳的椰子雞，變漂亮了。



主打：椰子雞＋炭烤熟成海鮮

說起椰子雞，隨便拉個深圳人都能如數家珍——哪家湯甜、哪家雞嫩，頭頭是道。

不過，最近發現了一家有點兒特別的椰子雞餐廳，主打椰子雞火鍋+熟成炭燒+創意特調酒，涮菜也做得極其有儀式感，每一道端上桌，都精緻得讓人忍不住先拍照、再動筷。從小吃到大的椰子雞，頭一回被做成這個樣子。

竹笙馬蹄椰子雞煲，只用散養海南文昌雞

作為深圳首家椰子雞俱樂部，椰子雞當然是必嘗的招牌。沸騰的椰子雞、四處飄揚的椰香，搭配温馨有格調的燈光，讓整頓飯都變得值得期待。

用的是海南文昌農家散養的走地雞，在滾開的椰青水裏煮上幾分鐘，雞皮微黃透亮，骨細肉嫩，雞有雞味。必須蘸靈魂醬油，沙姜+金桔+指天椒3件套，超級提味，完全是錦上添花的存在。

現開整隻泰國椰皇＋海南椰青水

一隻泰國老椰皇當桌現開，連椰肉、竹笙&珍珠馬蹄一同入鍋，再加入海南椰青水。

椰皇的醇厚與椰青的清爽疊在一處，湯色清亮，入口是雙倍的清甜，緊接着椰香一層層漫上來，層次分明，比普通的椰子雞湯底更濃郁、更綿長。開鍋先喝一碗，清潤落胃，一整天的疲憊都跟着鬆下來。

最有儀式感的涮菜，手機先吃

他家的涮菜端上來，真的不急着入口，倒像是要先過一遍眼。手機先吃，人後吃。

+ 1

把蔬菜、蝦滑和肉片捆成一束「鮮花」；把嫩滑的豆腐做成山巒；把麪條做成玫瑰花；把蝦滑做成白蓮......既保留了涮菜的本味，又平添幾分儀式感，讓吃椰子雞這件事變得浪漫起來。

最佳搭配：老菜脯胸口油煲仔飯

吃椰子雞，少不了一碗廣式煲仔飯收尾。陳年老菜脯+胸口油，與米同煲，油脂和秘製醬汁一同滲進米里。米飯粒粒分明、油潤透亮，鍋底結着一層金黃的焦脆鍋巴，焦香酥脆。

煙火氣炭烤下酒菜

店裏的第2招牌「熟成炭烤系列」，僅在晚市供應。熟成，是指把新鮮的魚被送進定製的熟成櫃，在恆温恆濕的環境裏待上特定的天數，鮮味更突出，肉質更軟糯。

晚上八點一過，店裏的光線暗下去，帶着熱氣的炭燒料理輪番上桌，每一道都適合佐酒小酌。

1. 熟成黃魚配黃燈籠鮮椒醬

熟成1-3天

熟成1-3天后的黃魚，魚肉緊實細嫩，魚皮被風去了水分，一上炭火便焦香四溢。慢烤鎖汁，魚皮微微焦脆，筷子一夾，魚肉雪白成瓣，鹹鮮裏帶着炭火氣。

蘸點鮮辣的黃燈籠鮮椒醬，正好解膩提味，把黃魚的鮮味又往上頂了一層。整條上桌，配杯清爽的雞尾酒，再適合不過了。

2. 海苔熟成鰻魚塊

熟成4-7天

厚切的河鰻，先放進熟成櫃足4-7天。待油脂慢慢收斂、沉澱，魚香愈發醇厚，肉質軟糯又不鬆散，還多了一層風化的脆皮感。

炭烤時，刷上一層又一層濃郁的照燒汁，烤出油亮的琥珀色，魚脂與醬香在高温裏交融。吃的時候可以帶着海苔脆片一起入口，甜鹹軟糯的魚肉，讓人慾罷不能。

3. 炭燒椰子雞串

換個方式吃椰子雞

把招牌的椰子雞串成串，在碳爐上慢慢烤出肉香，表面微焦，再刷上特調椰子醬，清甜的椰香正好中和肉脂的醇厚。再用椰子脆皮收尾，看着簡單，層次卻十足。

4. 炭燒厚切松板肉

佐特調複合辛香乾料

肥瘦相間的厚切松板肉，紋理如大理石。炭火慢慢逼出油脂，邊緣烤得焦脆，撒上特調複合辛香乾料，乾料的香辣裹着炭香，每一口都帶着恰到好處的焦邊，越嚼越有味道，是那種讓人忍不住再來一份的下酒菜。

5. 炭燒青醬鮮活小青龍

佐經典阿根廷青醬

整隻鮮活小青龍，對半剖開，帶着殼上炭火。高温把蝦殼烤得通紅，蝦肉收緊又彈嫩。這道菜的點睛之筆在於醬汁，經典的阿根廷青醬，帶了蒜香與歐芹的清爽，濃郁卻不膩，吃着更開胃。

6. 72小時低温炭烤牛肋條

低温慢煮，炭火炙烤

整條牛肋條用低温慢慢煮足72小時，讓肉的纖維徹底放鬆、汁水鎖在肌理之間，再上炭火一烤。外層烤出一層焦香，裏面依然酥爛脱骨、柔嫩多汁。端上桌時還帶着炭火的餘温，可以直接品味牛肉本身的醇厚肉香，不過推薦蘸些盤底的黑胡椒鹽，更加提味。

7. 慢烤鮮鮑魚配古法鮑幹醬

用鮑魚乾熬成的古法鮑幹醬

整隻鮮鮑改刀，先低温慢煮，再放到火上細烤，搭配用鮑魚乾熬成的古法鮑幹醬，鹹鮮醇厚，濃縮了一整隻幹鮑的鮮，層次極深，與魚籽一同送入口中，鮑鮮在口腔裏久久不散。

創意融合菜＋創意特調酒單

除了正餐與炭烤，店裏還有不少創意融合菜&甜品。任何時候來，都有落座的理由，哪怕是隻想來喝一杯。

椰蕉的酒單從經典雞尾酒，到創意特調都很豐富，調酒師會直接在吧枱現場調酒。無論哪一杯，都適合端到窗邊坐下，看海浪一點一點漫上來。

1. 立鱗燒甘鯛魚

日式立鱗燒的做法，魚鱗片片立起、炸得酥脆，魚肉保持細嫩，皮脆肉嫩，咬下去先聽見 “咔”的一聲，再是柔軟的魚肉。底下襯着潮汕風味的酸菜濃湯，酸鮮開胃。

2. 接骨木燻肉雪茄卷

做成雪茄模樣的手工肉卷，用接骨木煙燻過，帶着幽幽的木質香，端上桌就自帶一種從容的氣場。配點陳皮蘸粉，鹹香之外，多一縷陳皮的清苦回甘，層次豐富了不少。

3. 椰蕉mousse

清甜的椰子慕斯，綿密細膩，入口即化。搭配頂部帶着微苦焦糖香蕉，不齁不膩，只留下一絲回甘。是一頓飽餐後恰到好處的收尾。

開在羅湖萬象城，營業到凌晨

椰蕉．椰子雞俱樂部，開在羅湖萬象城，全店環着一整面全景LED窗景屏，1:1復刻海島的視野——碧海、白沙、椰影，一格格鋪在牆上。

白天，它是明晃晃的度假感，陽光碧海，恍惚間像被空投到某個熱帶小島。入夜後，燈光緩緩變暗，窗景也換成了海邊日落時。吃完椰子雞，還可以跟朋友一起喝杯小酒，微醺一下，不妨在椰子雞俱樂部，從黃昏chill到半夜。

不定期現場演出

餐廳還有設置了不定期的現場演出。沒有預告，沒有劇本，光影流轉之間，一場即興的表演隨時可能發生，讓每次來吃飯的客人多了幾分期待。

YEENANA椰蕉．椰子雞俱樂部

地址：羅湖區深圳萬象城3期4樓T436

交通：地鐵1號線，大劇院站F口

營業時間：11:00-次日2:00

