深圳美食｜仙廟燒雞窯爐現燒脆皮爆汁　蜜汁燒排骨肉質緊實熱辣辣

深圳人從小吃到大的仙廟燒雞。



廣東新興鎮走地雞，窯爐現燒，還有整扇燒排骨、鑊氣炒米粉、大份順德菜，全城10+店。

皮脆多汁，1年賣出1000萬隻

在深圳，仙廟燒雞有很多，但「順徠德．仙廟燒雞」卻是很多人從小吃到大的味道。開了十多年，在深圳開出10多家店，想必在深圳長大的小孩對它都不陌生。

脆皮、爆汁，是一隻好的仙廟燒雞的標誌。宵夜點上一隻燒雞，配上燒排骨、炒米粉，大口吃肉才是吃宵夜的快樂。

只用新興鎮走地雞，上鹽水秘製醬料

他們家的燒雞，每天清晨由特供養殖農場屠宰後配送到店，都是大隻肥美的走地雞，到店後師傅會將雞肉洗淨清除內臟，並將殘次的雞隻剔除，洗淨清理後用鹽水醃製，再刷上秘製醬汁風乾，讓雞皮更加香脆可口。

現點現燒，古法吊爐燒製

客人下單後，師傅便會將風乾的雞隻送入烤爐，經過200°C高温炙烤20分鐘，待雞油滑落，變成金黃色後，一隻皮脆肉嫩的燒雞便出爐了。

皮脆！爆汁！手撕吃才地道！

出爐的燒雞，每一隻都爆汁，記得自己手撕吃才過癮。外皮金黃酥脆，薄皮可透光，吃的時候咔擦作響，咬開雞肉飽滿多汁，無論雞腿還是雞翅都肉香滿滿。記得蘸上搭配的辣椒雞粉，才是最靈魂的吃法。

第2招牌，大塊炭燒蜜汁燒排骨

除了燒雞，「蜜汁燒排骨」是他們家的另一道招牌，每一幅都有10-12根左右，同樣是每天現點現燒，有蜜汁和香辣兩種口味，上桌前會刷上醬汁以及每根剪好擺盤。

出爐的肋排上桌還是熱辣辣的，經過兩重醃製和刷醬後，每一塊都肉質緊實，吃起來十分入味，連骨頭也想多啃幾口。

現點現煲，臘味煲仔飯

吃燒雞的最佳搭配便是經典的「臘味煲仔飯」，瓦煲大火現點現煲，點火熱油加入臘腸、臘肉和排骨。出鍋的煲仔飯冒着熱氣，米粒大顆飽滿，臘味的鹹香融入米飯當中，鍋底還能吃到完美的鍋巴。

大火現炒，大盤順德菜

1. 煎釀青椒

經典的「煎釀青椒」，入口啖啖肉，蘸着紫蘇醬油吃更鮮味。

2. 三絲炒米粉

超大盤的「三絲炒米粉」，鍋氣十足，點一盤就夠3-4個人吃了。

3. 白灼菜心

吃肉吃膩可以點一盤「白灼菜心」，清爽鮮甜，很解膩。

4. 藕帶炒雞雜

想吃小炒可以來一份「藕帶炒雞雜」，脆爽的藕帶搭配鹹鮮的雞雜，挺送飯的。

5. 蒜蓉蒸扇貝

他們家也能吃到多款蒸海鮮，「蒜蓉蒸扇貝」是人氣款，扇貝大隻飽滿，搭配靈魂蒜蓉粉絲，一口入魂。

6. 酸菜魚

「酸菜魚」分量十足，魚肉新鮮肥美，湯汁濃厚。

順徠德．仙廟燒雞

順徠德．仙廟燒雞，在全國開了幾百家店，每隻燒雞都是現點現燒。不同於一般的大排檔，在深圳的10多家店，每家店的環境都很舒適，無論是聚餐，還是老友小酌都很合適。門店每天中午營業到凌晨，想吃燒雞總有一家在附近。

團建聚友，內設包間

順徠德．仙廟燒雞全深圳有10多家門店，每家店的環境都很舒適，無論是聚餐，還是老友小酌都很合適。

專屬養殖場每日新鮮配送到店

順徠德．仙廟燒雞，有自己專屬的養殖場，每隻雞都是山上走地放養，每天清晨配送到各家門店，每隻都新鮮肥美，吊燒出爐皮脆肉香。

順徠德．仙廟燒雞

點評網人均：65元人民幣左右

門店地址：

【崗廈店】福田區崗廈社區彩田路彩虹大廈3008-2號

【水圍店】福田區福民路31號水圍村299棟101室

【水圍店】福田區福民路31號水圍村299棟101室

【華強北店】福田區振華路57號

【民治店】龍華區民治大道286號

【壹方天地店】龍華區東環一路144-6號

【東門店】羅湖區深南東路百貨廣場大廈3樓L317-L318號

【西麗店】南山區沙河西路3260號

【桂廟路店】南山區南山大道1153-1-2

【布吉總店】龍崗區水徑社區西環路6號信達8棟201

【洪浪北店】寶安區大浪社區27區新安三路69號

