如果你第一次到釜山，又不想跑太多地方、但又想把精華景點一次收齊，那這篇「釜山三天兩夜行程推薦」真的很適合你！



這次行程幫大家把放鬆、海景、拍照景點與在地美食全部串在一起，動線也順順走不繞路，照著走就能輕鬆玩一圈釜山。

釜山三天兩夜行程DAY1 海雲台 → 南浦 → 松島夜景

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1. SPA LAND 新世界百貨：被譽為釜山最高級汗蒸幕之一

剛抵達釜山，最適合的行程就是先讓身體「慢下來」。位於新世界百貨內的Spa Land Centum City，是釜山非常有名的汗蒸幕之一，空間寬敞又帶有設計感，不會有傳統汗蒸幕那種擁擠壓迫感。裡面有多種不同溫度與主題的汗蒸房，從鹽房、黃土房到冰房都有，可以依照自己喜好慢慢體驗。

這裡不只是泡湯，還有休息區可以躺著補眠，對於一早飛機抵達的人來說真的超加分。洗去長途飛行的疲憊後，整個人會瞬間清醒很多，接下來再開始行程也更有精神。建議預留2–3小時慢慢享受，不用趕行程，這就是釜山旅行最療癒的開場。體驗完還有提供梳洗區，可以整理好自己，再前往下一個地點活動。

SPA LAND 新世界百貨

地址：釜山廣域市海雲臺區Centum南大路35 (佑洞)

具體位置：新世界百貨 Centum City 店 1樓 (Gate 4 旁)

韓文地址：부산광역시 해운대구 센텀남대로 35 (우동)

交通方式：地鐵2號線 Centum City 站，12號出口方向

營業時間：09:00~22:00 (最後入場 21:00)

電話：+82 51-745-2900



2. 影島大橋：釜山第一座跨海大橋

來到南浦，一定不能錯過每天固定開橋的影島大橋，橋面升起的瞬間很有儀式感，也是釜山少數帶點歷史氛圍的景點。看完後可以直接走到BIFF廣場與南浦商圈，這裡可以說是釜山最熱鬧的地方之一。街上滿滿都是小吃攤，像是糖餅、魚板、炸物都很值得邊走邊吃，再搭配Olive Young補貨保養品，逛街＋吃東西完全不會無聊。這一區的氛圍比較接近在地生活，不像海雲台那麼觀光感，反而更有「來韓國」的真實感。

影島大橋

地址：釜山廣域市影島區太宗路(大橋洞1街)

韓文地址：부산광역시 영도구 대교동1가

開放時間：橋樑開合時間 : 每週六14:00~14:15

電話：+82-1670-8114



3. 松島海上纜車 부산 송도해상케이블카：透明水晶車廂一覽松島海景

傍晚安排來搭松島海上纜車真的非常值得！纜車直接橫跨海面，腳下就是整片大海，如果搭透明車廂更是刺激又好拍。建議抓夕陽時間來，整個海面會被染成金黃色，畫面超級浪漫。纜車來回大約20–30分鐘，時間不會太長，但景色非常有記憶點。這裡也是很多人來釜山必拍的景點之一，無論是情侶還是朋友一起來都很適合，氛圍直接拉滿。

松島海上纜車 부산 송도해상케이블카

地址：釜山廣域市西區松島海邊路171

韓文地址：부산광역시 서구 송도해변로 171

開放時間：1~2月 / 12月 09:00~20:00、3~6月 / 9~11月 09:00~21:00、7~8月 09:00~22:00

*因月份而異，詳細資訊請參考網站

電話：+82-51-247-9900

往返門票

一般車廂：成人 17,000韓元 / 兒童 12,000韓元

水晶車廂：成人 22,000韓元 / 兒童 16,000韓元

單程門票

一般車廂：成人 13,000韓元 / 兒童 10,000韓元

水晶車廂：成人 17,000韓元 / 兒童 13,000韓元



4. 百花烤腸 백화양곱창：在地人也排隊的經典美食

第一天晚餐一定要來點重口味！百花烤腸是南浦一帶非常有名的烤腸店，店內幾乎都是韓國人，觀光客反而比較少。炭火直烤的香氣非常迷人，外酥內Q的口感搭配蒜片一起吃超過癮。小編大推這家，店家會幫忙烤，不用自己動手，邊吃邊聊天超放鬆。搭配一點燒酒或啤酒，就是最道地的韓式夜晚。第一天用這種重口味收尾，真的會讓人瞬間愛上釜山。

百花烤腸 백화양곱창

地址：釜山廣域市中區札嘎其路23街6

韓文地址：부산 중구 자갈치로 23번길 6

營業時間： 12:00 – 00:00 (每月第一、三、五週的週日公休)

電話：+82-51-245-0105



DAY2 海雲台海岸線一日遊

1. 大海鮑魚粥 바다마루전복죽：Naver評價超高30年傳統店

第二天從一碗暖暖的鮑魚粥開始，是最舒服的節奏。釜山海雲台的熱門名店「大海鮑魚粥」(바다마루전복죽) 位於尾浦站附近，以濃郁的綠色鮑魚內臟粥聞名。該店是一間超過 30 年的傳統老店，深受當地人喜愛，粥品現點現做，常需排隊。他們的粥煮得非常細緻，帶有淡淡海味但不腥，整體口感滑順又清爽，很適合當旅途中的第一餐。份量剛剛好，不會太撐，但又有飽足感，搭配小菜一起吃很有層次。

大海鮑魚粥 바다마루전복죽

地址：釜山廣域市海雲台區迎月街62號街7 (中洞 971)

韓文地址：부산광역시 해운대구 달맞이길62번길 7

交通方式：搭乘地鐵2號線至中洞站 (Jung-dong) 7號出口步行約 15-20 分鐘、位於釜山海岸列車（海雲臺藍線公園）「尾浦站」附近

營業時間：7:00～21:00（午休時間 15:00～16:00、最後點餐 20:30），週三公休（若遇節假日則正常營業，改為次日休息）

電話：+82-51-746-0397



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2. 海雲台天空膠囊列車：釜山最紅繽紛天空膠囊列車

來釜山絕對不能錯過天空膠囊列車！小編推薦先從尾浦搭到青沙浦，沿著海岸線慢慢前進，窗外就是無敵海景，這樣拍出來的照片背景才會是海邊。小小一節車廂很有私密感，一台車最多做四人，不過小編建議兩個人一台最適合。整趟約30分鐘，節奏悠閒，可以好好享受海風與景色。建議提前預約，不然很容易買不到票。

海雲台天空膠囊列車

尾浦站 (Mipo Station) – 最熱門起點

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月街62號街13 (중동)

交通方式：地鐵2號線中洞站 (Jung-dong) 7號出口步行約15-20分鐘，或海雲台站轉乘計程車

青沙浦站 (Cheongsapo Station) – 另一端起點

地址：釜山廣域市海雲臺區青沙浦路116

交通方式：地鐵2號線萇山站 (Jangsan) 5號出口轉乘海雲台區村巴士2、7或10號



3. 道熙家烤扇貝 도희네：享用海景第一排的烤貝大餐

到了青沙浦，一定要吃海鮮！도희네的烤扇貝新鮮又肥美，搭配起司或蒜蓉一起烤，香氣十足。坐在戶外邊吃邊看海，整個氛圍超級療癒。這種海邊餐廳的魅力就在於「慢」，不用趕時間，一邊聊天一邊吃，非常適合旅行中段的放鬆時刻。

道熙家烤扇貝 도희네

地址：釜山廣域市海雲臺區青沙浦路157

韓文地址：부산 해운대구 청사포로 157

交通方式：海雲台藍線公園「青沙浦站」步行約6分鐘

營業時間：每日 10:00–05:00（供參考，依店家實際公告為主）

電話：+82 51-704-0113



4. Alice Donut：青沙浦巨無霸甜甜圈

下午安排到Alice Donut休息一下，這間咖啡廳最大的亮點就是窗外的海景。坐在窗邊，看著海浪與燈塔，時間會不自覺慢下來。甜甜圈口味選擇多，搭配咖啡或氣泡飲都很適合。這裡不只是吃甜點，更是一個讓人放空、拍照、享受旅行氛圍的地方。

Alice Donut

地址：釜山廣域市海雲台區青沙浦路128番街22

韓文地址：부산 해운대구 청사포로128번길 22 1층복사

交通方式：釜山地鐵「萇山站」7號出口，轉乘海雲台區10號或2號社區公車

營業時間：週日至週四 09:00 – 21:00、週五至週六 09:00 – 21:30 (時間可能變動，建議查詢最新資訊)

電話：+82 1833-3728



5. 尾浦家미포집（廣安店）：廣安里必吃海鮮拼盤

如果在釜山只能選一間海鮮餐廳，那尾浦家미포집真的很值得放進名單！這間店在海雲台一帶本來就很有名，而廣安店的位置更是加分，吃完還可以直接去看廣安里海邊夜景，行程安排起來非常順。店內主打各式海鮮拼盤，一上桌就是滿滿的海味，視覺效果超有震撼感，完全就是拍照打卡必備。

最推薦的就是他們的醬蟹與綜合海鮮拼盤，新鮮度真的沒話說，蝦子、螃蟹、貝類都非常飽滿，搭配韓式醬料一起吃鹹香夠味，但又不會死鹹。尤其是醬蟹，蟹肉細緻又帶有濃郁海味，配上一口白飯真的會讓人停不下來。整體用餐氛圍偏熱鬧，很有在地餐廳的感覺，適合朋友或情侶一起來享受一頓豐盛晚餐。價格雖然比一般小吃稍高，但以份量與品質來說其實很值得。建議用餐時間可以稍微避開尖峰，才能比較輕鬆入座。

尾浦家미포집（廣安店）

地址： 釜山市水營區廣安海邊路153-1 2樓

韓文地址：부산수영구광안해변로153-1 2층

交通方式：釜山地鐵「萇山站」7號出口，轉乘海雲台區10號或2號社區公車

營業時間：週一～週日 11:00-22:00 (最後點餐時間為21:00)

電話： 0507-1434-9893



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6. Busan X the Sky：坐落在海拔100樓的觀景台

來到釜山，如果想看最震撼的夜景，那Busan X the Sky一定要排進行程裡。這座觀景台位於海雲台LCT大樓內，高達100樓，是目前釜山最高的觀景設施之一。一走進電梯就能感受到速度感，短短時間就直達高空，門一打開，整個釜山市景直接在眼前展開，真的會有一種「哇」的感覺。

這裡最大的魅力就是可以360度俯瞰整個海雲台，不論是白天的海景還是晚上的城市燈海都非常迷人。特別推薦晚上來，燈光點亮後的釜山，搭配遠方海岸線，畫面非常浪漫，也很適合情侶約會。館內也設有玻璃地板區，走上去可以直接看到腳下的高度，雖然有點刺激，但也是熱門打卡點之一。建議預留約1小時慢慢逛、慢慢拍，才能把夜景好好收進相機與回憶裡，作為釜山旅程的夜晚收尾。

Busan X the Sky

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30（中洞）

韓文地址：부산광역시 해운대구 달맞이길 30

交通方式：從海雲台地鐵站3號出口步行約19-20分鐘，或可從海雲台海灘步行前往

營業時間：10:00 – 21:00

電話：+82 51-731-0098

門票：成人- 韓元27,000，兒童（和老年人）- 韓元24,000



DAY3 甘川文化村 → 白淺灘 → 回程

1. 甘川文化村：最熱門韓國小王子打卡點

甘川文化村是釜山最具代表性的景點之一，整個山坡佈滿彩色房子，遠看像積木一樣非常壯觀。這裡有很多小巷、壁畫與拍照點，走起來很有探索感。最熱門的就是小王子拍照點，可以俯瞰整個村落與遠方海景。建議預留2–3小時慢慢逛，不要趕，才能真正感受到這裡的魅力。

甘川文化村

地址：釜山廣域市沙下區甘川2路203

韓文地址：부산광역시 사하구 감내2로 203

交通方式：地鐵土城站6號出口往右直走，在釜山大學醫院前搭乘小巴（車資約₩1,050~1,550），上山約10分鐘。公車班次密集，車身上有「甘川文化村」中文標示

開放時間：24小時開放 ※ 甘川文化村雖然全年無休，但為避免打擾當地居民的生活起居，遊覽時請盡量保持安靜與秩序

電話：+82-51-204-1444



2. 白淺灘文化村：釜山最療癒海邊散步地

最後一站來到白淺灘文化村，這裡被稱為「釜山最像濟州島的地方」。沿著海岸線的步道走，旁邊就是無邊際的大海，風景非常療癒。這裡有很多小咖啡廳與拍照角落，適合慢慢走、慢慢拍。相較於甘川的熱鬧，這裡更安靜，也更放鬆，是結束旅程前最完美的一站。

白淺灘文化村

地址：釜山廣域市影島區白淺灘街379

韓文地址：부산광역시 영도구 흰여울길 379

交通方式：從釜山地鐵 南浦站 6號出口，轉搭公車 7、70、71、508或1006路，在「Huin Yeoul文化村 (흰여울문화마을)」或「瀛仙洞白蓮寺 (영선동백련사)」站下車

開放時間：24小時免費開放



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釜山三天兩夜常見問題

釜山三天兩夜夠玩嗎？ 如果是第一次來釜山，其實三天兩夜已經很夠把精華走一輪了！像海雲台、南浦洞、甘川文化村、天空膠囊列車這些熱門景點，都可以在三天內安排完成。不過如果還想安排樂天世界或比較遠的景點，建議可以拉到四天以上會更輕鬆。 去釜山大概需要準備多少預算？ 一般三天兩夜自由行（不含機票），大約抓台幣1萬～1萬5左右會比較舒適，包含住宿、餐飲與交通。

如果有安排海景酒店或購物行程，預算可以再往上加。 釜山什麼季節最適合去？ 春天（3–4月）與秋天（10–11月）最舒服，氣溫剛好又有櫻花或楓葉可以看。

夏天適合玩海邊，像海雲台、廣安里會很熱鬧；冬天則比較冷，但夜景與咖啡廳氛圍很不錯。 釜山PASS值得買嗎？ 如果你的行程包含像 Spa Land、Busan X the Sky、海岸列車這類付費景點，其實滿推薦購買的，通常可以省下不少門票費。但如果你的行程偏吃美食＋逛街，使用率就會比較低，可以視情況決定。 釜山住宿要住哪一區比較好？ 主要看你的旅遊風格：

喜歡海景＋度假感：海雲台

喜歡逛街＋交通方便：西面

喜歡在地美食： 南浦洞

第一次來釜山，最推薦住「海雲台」，行程安排會最順。

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】