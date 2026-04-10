中山15大好去處｜崖口村花海／音樂圖書館／泉眼溫泉／古風步行街

中山好去處｜中山近年發展迅速，除了有歷史名勝，也有不少文創小店崛起、特色商場相繼落成！由香港去中山最快約1.5小時就到，對於港人周末快閃來說也十分方便！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦中山15大好去處，大部分都是小紅書網民力推的打卡景點，大部分更可以免費入場！即睇內文了解詳情！



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中山好去處推介【1】中山紀念圖書館（音樂館）過萬張CD任聽

中山紀念圖書館是中山市唯一一所具規模的綜合性公共圖書館，在圖書館的五樓設有「音樂圖書館」，裡面擁有過萬張CD，無論是經典歌還是流行歌都應有盡有，每個座位都配備專業的播放器。圖書館內亦提供黑膠唱片、視聽資料與音樂圖書借閱；提供專業設備的視聽室及提供音頻錄製服務等服務。此外，古色古香的裝潢亦十分打卡able！

中山紀念圖書館（音樂館）

地址：中山市興中道8號中山紀念圖書館五樓

交通方法：中山紀念圖書館站步行1分鐘

中山好去處推介【2】CHEONG ART STUDIO 玻璃飾品DIY

CHEONG ART STUDIO是一家專營玻璃工藝品及工作坊的文創小店。小店的主理人曾在韓國學習玻璃工藝，後來開設工作室售賣玻璃工藝飾品及舉辦工作坊，吸引不少當地人前往！主理人會一步一步協助教導如何塑形、燒製及修改，「手殘黨」都可以DIY專屬戒指、吊墜或小物件！

CHEONG ART STUDIO

地址：中山市石岐區水關街8號2卡

交通方法：逢源路站步行4分鐘

收費：¥158-¥288

中山好去處推介【3】崖口村 四季稻田及海景

崖口村位於中山南朗，是珠江口西岸一座擁有近700年歷史的臨海村落。村落擁有一覽無遺的四季稻田景觀及絕美海景，完美融入大自然！稻田邊散布著許多特色咖啡店，大部分更設有戶外座位，可以一邊品嚐咖啡，一邊感受大自然的風光。

崖口村

地址：中山市南朗鎮崖口村

交通：南朗站車程10分鐘

中山好去處推介【4】中山小欖滙豐城 ｌ 中山最大室內娛樂中心

中山小欖滙豐城是一座大型情景體驗式商圈，連同酒店及住宅，總建築面積達到35萬平方米！商場樓高6層，擁有多達300家商戶，當中包含全中山最大的室內娛樂中心「天空之城」、兒童職業體驗樂園「桐語小鎮」，以及主題酒吧街、大型餐飲品牌等。商場打破了傳統封閉式設計，設有巨型天幕、玻璃橋及科技棧道等免費沉浸式體驗，可以盡情拍照！

中山小欖滙豐城

地址：中山市小欖鎮怡豐東路3號

交通：滙豐城站步行1分鐘

中山好去處推介【5】中山假日廣場 平民版K11

中山假日廣場位於石岐，商場面積達3萬平方米，樓高4層，擁有約120家商戶。商場有「平民版K11」之稱，集合文青商店、藝術空間、主題市集、手作工作坊、空中花園等空間，ikebebe、德山商店、豆豆拍照屋等商店都是必逛推薦！商場內還有不同互動式藝術裝置及水族館，可以盡情打卡！

中山假日廣場

地址：中山市石岐街道興中道6號

交通：假日廣場站步行1分鐘

中山好去處推介【6】長江水世界 叢林漂流、熱帶雨林主題遊樂區

長江水世界是位於中山市南郊的長江旅遊風景區內的水上樂園，佔地面積近10萬平方米！長江水世界擁有許多水上遊樂設備，包括2,000平方米銀色人造沙灘及人造浪、570米長的叢林漂流、水滑道設施等，更有深海主題及原生態熱帶雨林主題遊樂區！內有特色水車、滑道、打卡裝置等，亦有適合兒童及家長一同遊玩的嬉水池，任何年齡層都啱玩！

長江水世界

地址：中山市東區景觀路1號交通：

交通方法：長江水世界站步行5分鐘

門票：

成人票：HK$95／位（原價：HK$140）

小童票（身高120cm-150cm）：HK$10／位（原價：HK$97）

優惠票（身高150cm以上小童；長者）：HK$75／位（原價：HK$97）

雙人票：HK$181／2位

＊營業時間：每年6月至10月

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中山好去處推介【7】中山影視城 中英美日景區、孫中山故居

中山影視城位於中山市翠亨村，旁邊就是孫中山故居，影視城是以展現孫中山生平為主題的影視拍攝基地。影視城分為中國景區、日本景區、英國景區、美國景區和展覽館區五大部分，中國景區有上海孫中山故居、中山艦場景展覽館、廣州街景觀等；日本景區則還原了日本神社大殿、日本孫中山故居、日本主街道等景點；英國景區則有歐式花園、英國大教堂等；美國景區則由紐約大街、西部鄉鎮街道、美國華人社區三部分組成。絕對是個打卡好去處！去完中山影視城亦可以到孫中山故居看看！

中山影視城

地址：中山市南朗鎮翠亨鎮中山影視有限公司

交通方法：中山影視城站步行1分鐘

門票：¥15起

中山好去處推介【8】中山市博物館 多媒體沉浸式體驗

中山市博物館設有中山美術館、香山商業文化博物館、中山收音機博物館、中山漫畫館四大分館。中山收音機博物館更是中國首家收音機專題博物館，展出200多台具研究價值、歷史悠久的收音機；中山漫畫館內則設多達9個展廳及互動空間，有360度全像投影、多媒體投影等沉浸式體驗！

香山商業文化博物館則以中山商業歷史文化發展為主線；中山美術館則展出了不少中山籍美術家們的精品。因應新館落成，中山市博物館近來更成為小紅書上力推的打卡景點，可以免費入場參觀之餘仲可以影超多靚相！

中山市博物館

地址：中山市石岐區孫文中路197號

交通方法：逢源路站步行3分鐘

門票：免費入場（需事先預約）

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中山好去處推介【9】孫文西路步行街 文青咖啡店、手作小店

孫文西路步行街是一條充滿民國建築風格與南洋建築特色的商業街，於2023年更被列入為國家級旅遊休閒街區！孫文西路步行街全長約530米，兩旁更有超過140間商店及百年歷史的建築群，包括教堂、郵局、圖書館等，亦有許多餐廳、文青咖啡店及手作小店等，小紅書更力推孫文西路上的義順牛奶公司，八十年代裝修風格及招牌雙皮奶都超出色！在南洋文化風情的街道上吃喝玩樂一應俱全，拍照打卡張張都出片！

孫文西路步行街

地址：廣東省中山市石岐區孫文西路

交通方法：鳳鳴路站步行2分鐘

中山好去處推介【10】中山東鳳鳳巢灣創意小鎮 特色牆繪、周末夜市

中山東鳳鳳巢灣創意小鎮是由舊社區改造而成的公共文旅空間，面積達3萬平方公里！創意小鎮近期更為小紅書上的打卡熱點，漫步在創意小鎮會遇上很多特色牆繪，有Justin Bieber、動漫角色龍珠、韓國已故女星雪莉、鹿晗、周星馳等街頭塗鴉等你打卡！在星期五、六、日晚上前往更會有特色周末夜市，有售賣燒烤小食、手作、玩小遊戲的攤檔，在節慶期間更有機會遇到音樂表演及煙花匯演！

中山東鳳鳳巢灣創意小鎮

地址：廣東省中山市東鳳興華西路1號

交通方法：沙口渡口搭乘渡輪過江，下車後步行3分鐘

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中山好去處推介【11】中山人才公園 特色建築打卡熱點

中山人才公園是於2023年年底才開幕的新建公園，總面積超過66萬平方米！中山人才公園內設有現代簡約的小廣場，沒有高大的建築物，景觀開揚。公園裡有兩座特色建築，分別是白色的生態館及灰色的千里塔，中間以一條長橋連接，兩旁有大片的水體和沼澤地。

生態館內有展廳及咖啡店；千里塔則是一座如翻開書頁的建築，內裡有生態動物的介紹及畫作。因為公園面積大、建築造型特別，近期亦稱為了小紅書上力推的打卡熱點，更有不少人在草坪上搭帳篷野餐，非常寫意！

中山人才公園

地址：中山三角快線和北環路交匯處

交通方法：中山翠亨新區國際人才港站步行1分鐘

中山好去處推介【12】中山泉眼温泉 24小時開放+自助美食

中山泉眼温泉位於中山與珠海交界處的泉眼村，擁有七星伴月、藥王谷、養生閣、泉眼神湯、魚療池、熱石板浴等超過50個特色池。中山泉眼温泉24小時開放，泉水源自地下約200米深處無污染岩層，是市區內的天然溫泉。中山泉眼温泉亦有雙軌高速滑道、水上排球、乒乓球、體能訓練設施等免費活動可以隨便玩，更設24小時全天候提供自助美食！

中山泉眼温泉

地址：中山市三鄉鎮泉眼村興泉路一號（雅居樂新城旁）

交通方法：三鄉泉眼站步行3分鐘

門票：

成人票：HK$80.32／位（原價：HK$155.27）

小童票：HK$58.9／位（原價：HK$80.32）

夜間票（晚上21：00-次日11：00，含宵夜、早餐）：HK$104.94／位

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中山好去處推介【13】中山溫泉 48個不同功能温泉池

中山溫泉位於知名的溫泉之鄉——三鄉鎮，是老牌的天然溫泉。中山温泉佔地2.2平方公里，由星級酒店、天然温泉、會議中心、中西餐廳組成。其中温泉園佔地約2萬平方米，分為中藥保健區、百花養顏區、活力健身區和靜水怡心區，擁有超過48個不同功能的生態温泉池、泉水游泳池及超大型水療休息廳，特色按摩、足浴、SPA、電影、網吧等一應俱全！

中山溫泉

地址：中山市三鄉鎮雍陌村中山温泉賓館

交通方法：中山溫泉站步行5分鐘

門票：

成人票：HK$126.36／位（原價：HK$212.02）

小童票：HK$85.67／位

親子票（1位成人＋1位小童）：HK$212.03／2位（原價：HK$297.69）

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中山好去處推介【14】潮空間運動街區 彈翻床樂園、室內卡丁車

潮空間運動街區在利和商圈附近，集運動、健康、娛樂、休閒於一身，大人小朋友都可以一邊玩一邊運動！潮空間運動街區佔地面積5000平方米，設有彈翻床樂園、攀岩、模擬網球／高爾夫／滑雪機、桌球競技、室內卡丁車等體能競技運動，也有室內復古輪滑、懷舊街機、麻雀等休閒娛樂活動，也有Swtich和PS系列遊戲機等超過40項活動等你玩！

潮空間運動街區

地址：中山市石岐區中山三路裕華花園1-2層

交通方法：中山二橋站步行3分鐘

中山好去處推介【15】錕鵬卡丁車運動中心（星匯店）專人指導

錕鵬卡丁車運動中心（星匯店）位於中山星匯大信內，提供卡丁車、射擊、射箭、陶瓷班等多項娛樂設施。室內卡丁車賽道有200米長、5米闊，非常寬敞，而且賽道直曲結合，難度有高有低，刺激又好玩！卡丁車結構仿造F1賽車，有成人卡丁車、兒童卡丁車及2人卡丁車，並且有專業教練在現場指導，就算是零經驗或小朋友都可以安全遊玩！陶瓷班則由專業老師教學，可以捏製一件屬於自己的藝術品，亦可以體驗製作石膏娃娃，超過癮！

錕鵬卡丁車運動中心（星匯店）

地址：中山市永安一路18號星匯大信二樓221號

交通方法：星匯灣站步行3分鐘

卡丁車：

成人票：HK$69／位

小童票：HK$79／位

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射箭：

票價：HK$69／位

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陶藝班（包作品）：

單人票：HK$105／位

雙人票：HK$200／2位

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香港出發最快1.5小時到中山

深中通道全長24公里，包括主跨580米的中山大橋、主跨1666米的伶仃洋大橋，東、西人工島以及6.8公里的海底隧道和萬頃沙互通，通道以Y字型設計 ，連接深圳、中山、廣州三地。

深中通道開通前，由深圳前往中山車程大約需要1.5小時，香港到中山則需要大約2.5小時。深中通道開通後，預計由深圳前往中山車程可以縮短至半小時，香港到中山的車程亦會縮短1小時，港人北上就更方便！

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