日本環球影城USJ｜哈利波特＋咚奇剛　10大園區攻略｜附購票方法

環球影城USJ｜日本｜風靡日本國民乃至全世界人們的超人氣遊樂聖地—日本環球影城（USJ）！必去大受好評的「哈利波特的魔法世界™」，「超級任天堂世界™」園區，還有最新擴建落成的「咚奇剛國度™」。本文還有日本環球影城10大園區必玩遊樂設施，入場方法及安檢注意、門票攻略等。一文睇晒日本環球影城全攻略！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本環球影城於2001年開幕，是世界第3座環球影城主題樂園。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

日本環球影城於2001年開幕，是世界第3座環球影城主題樂園。園內有各式各樣刺激好玩又適合打卡的遊樂設施。根據主題，可分為「超級任天堂世界™」、「哈利波特的魔法世界™」、「小小兵樂園」、「紐約地區」、「好萊塢區」、「舊金山區」、「侏羅紀公園」、「小鎮親善村」、「水世界」與「環球奇境」等 10 大園區，各有特色和看點。

日本環球影城門票

日本環球影城採取浮動票價，除了年齡層、遊玩日數外，還會隨著淡旺季調整價位。環球影城販賣多款門票，大家可依照自己的入場日期及需求購買。

即將出發前往環球影城的朋友要留意，從2025年5月黃金週假期開始，一日券旺季價格將調漲1,000日圓（約52港元），從原本10,900日圓（約568港元）漲至11,900日圓，而單日門票最低仍維持8,600日圓（約448港元），旺季價格超過東京迪士尼度假區的旺季一日券最高價格。

預先入手👉日本環球影城USJ門票🌏

1 DAY STUDIO PASS

成人（12歲以上）：¥8,400起（約HK$428起）

兒童（4歲至11歲）：¥5,600起（約HK$279起）

長者（65歲或以上）：¥7,700起（約HK$383起）

*只適用於購買日期



TWILIGHT PASS

成人（12歲以上）：¥5,300起（約HK$264起）

兒童（4歲至11歲）：¥3,400起（約HK$170起）

*可於15:00後進場，僅當天有效



1.5 DAYS STUDIO PASS

成人（12歲以上）：¥13,600起（約HK$652起）

兒童（4歲至11歲）：¥8,600起（約HK$428起）

*第一天於15:00後進場，翌日全日適用



2 DAYS STUDIO PASS

成人（12歲以上）：¥16,300起（約HK$811起）

兒童（4歲至11歲）：¥10,600起（約HK$528起）

*適用於購買當日及翌日



按此了解👉日本環球影城USJ🌏預售門票

日本環球影城取消現場售票處+新推「門票取消保險」

環球影城宣布計劃在今年春季全面關閉售票處，以紓解入口處的擁擠，並降低人事成本，未來僅限線上購票。旅客購買門票後，還會收到email通知可購買保險。此次日本環球影城推出的「門票取消保險」分為「標準方案（Standard Plan）」和「高級方案（Premium Plan）」，旅客如因指定原因無法前往環球影城，可獲全額門票退費。

「門票取消保險」標準方案

對象：僅適用購票本人

指定原因：感染指定傳染病、住院、門診治療或購票本人身故

保費：¥530（約HK$27.9）



「門票取消保險」高級方案

對象：適用購票者本人及同行者

指定原因：感染指定傳染病、住院、門診治療、購票本人或親人身故、照顧親屬、緊急出差、懷孕或分娩、擔任陪審員、房屋倒塌

保費：¥1,650（約HK$86.9）



日本環球影城快速通關

持有「快速通關Express Pass」通行證的旅客可以優先進入並體驗遊樂設施。遊客可根據自己的需要決定是否購買。除了日本環球影城現場購票外，遊客還可以在線上購買。每名入場者必須持有一張門票，只持有「快速通關Express Pass」者無法入場。

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

日本環球影城入場安檢注意

USJ 2月3日起推出新安檢入場措施，遊客入場前需通過金屬探測器和 X 光機進行安全檢查，就連嬰兒車也會檢查。遊客自帶水或飲料可能會被工作人員要求即場試飲。

USJ安檢入場4步驟：

1. 將口袋裡的物品全部放入包包裡。沒有包包的話，將口袋裡的物品全部放在托盤上。水瓶和塑膠瓶請手持。

2. 請將包包放在托盤上。

3. 罐裝飲料、帶蓋的咖啡杯、紙盒等無法密封的飲品，不得攜帶進入。

4. 請將水瓶舉過頭，然後通過金屬探測門，之後工作人員將檢查水瓶內的飲料。



日本環球影城必去【1】超級任天堂世界

「超級任天堂世界™」是全世界首座以任天堂角色為主題的夢幻原地，同時亦是日本環球影城最熱門的園區。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

「超級任天堂世界™」是全世界首座以任天堂角色為主題的夢幻原地，完美還原了大家熟悉的「瑪利歐系列」電玩世界，色彩繽紛，打卡一流！除了刺激有趣的遊樂設施，還透過「能量手環」化身瑪利歐兄弟，在園區裡打磚塊、得金幣、賺積分的遊戲機制，創新又有趣，真的像是把虛擬遊戲搬入現實生活！

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

超級任天堂世界必玩｜瑪利歐賽車~庫巴的挑戰書

「瑪利歐賽車~庫巴的挑戰書」是「超級任天堂世界™」中最受歡迎的遊樂設施之一。大家可以戴上特殊的AR眼鏡，進入瑪利歐賽車的場景，化身成當中的遊戲角色，體驗丟道具干擾對手的對戰方式！

預先入手👉日本環球影城USJ門票🌏

超級任天堂世界必玩｜耀西冒險

「耀西冒險」是一個適合小朋友的遊樂設施，可以騎在耀西的背上，跟隨奇諾比奧隊長踏上尋寶之旅，收集三顆彩蛋之外；還可以從高處眺望蘑菇王國。

超級任天堂世界必買｜1UP工廠

在「1UP工廠」可以購買可愛瑪利歐主題商品。（圖片來源：日本環球影城官網）

除了玩遊樂設施外，來到「超級任天堂世界™」不少得買可愛瑪利歐主題商品。不論是適合在園區內邊玩邊戴的瑪利歐、路易吉造型帽，還是瑪利歐系列角色的T恤、購物袋、餐具、吊飾、水壺水杯、玩偶等，商品多元又豐富，各種年齡層的遊客都能找到心頭好！

按此了解👉日本環球影城USJ🌏預售門票

超級任天堂世界必吃｜奇諾比奧咖啡店

「奇諾比奧咖啡店」就像大型蘑菇，以奇諾比奧為設計概念，提供各種精緻可愛的美食。（圖片來源：日本環球影城官網）

「奇諾比奧咖啡店」就像大型蘑菇，以奇諾比奧為設計概念，提供各種精緻可愛的美食。當中最受歡迎的是「超級蘑菇披薩碗」，外形就像一顆完整的超級蘑菇，視覺效果震撼，且份量十足。其他如「磚塊提拉米蘇」、「照燒雞腿&無敵星飯」等，都是造型可愛精緻的打卡美食！

日本環球影城必去【2】新園區咚奇剛國度

「超級任天堂世界™」的第二期擴建園區「咚奇剛國度」（Donkey Kong），以任天堂經典角色Donkey Kong為主題。擴建後的「超級任天堂世界™」佔地面積是現時的1.7倍。在咚奇剛和夥伴們居住的叢林內，充斥著許多狂野的大冒險，盡情暢遊處處驚奇的咚奇剛世界！

咚奇剛國度入場須知

最新擴建落成的「咚奇剛國度™」，作為「超級任天堂世界™」的第二期擴建園區，進入時需要「超級任天堂世界™」的區域入場保證券或區域入場號碼券／抽籤券。入場券發放視當天情況而定，有可能提早結束發放區域入場號碼券，也可能不需要區域入場保證券或區域入場號碼券／抽籤券即可入場。

「咚奇剛國度」（Donkey Kong）以任天堂經典角色Donkey Kong為主題。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

咚奇剛國度必玩｜咚奇剛的瘋狂礦車

遊客乘坐從「黃金神殿」射出木桶大砲礦車出發，痛快地奔馳在廣大的叢林中，跳過中斷的軌道，與咚奇剛們一起奔馳在叢林內，保護黃金香蕉不被敵人搶走，狂野的大冒險即將展開！

「咚奇剛的瘋狂礦車」遊樂設施。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

咚奇剛國度必食｜叢林節拍奶昔

咚奇剛最愛的香蕉做成甜品啦！這間在叢林裏超熱門的甜點店，主打以木桶為主題設計的香蕉聖代，包括「DK 撞毀聖代～熱帶香蕉口味～附馬克杯」、「DK 撞毀熱奶昔聖代～香蕉巧克力口味～附馬克杯」，體驗熱帶的好滋味！

按此了解👉日本環球影城USJ🌏預售門票

超級任天堂世界入園攻略

由於「超級任天堂世界™」是日本環球影城最熱門的園區，想進入園區就必須要有「區域入場保證券」、「區域入場號碼券／抽籤券」才能進入。以下就為大家介紹4種入場方式！

入園攻略【1】購買快速通關（Express Pass）

快速通關分為「快速通關券4」與「快速通關券7」，包含不同的遊樂設施，只要其中含有「超級任天堂世界™」內的任何一個設施，就可以確保進入「超級任天堂世界™」（但不可重複入園）。快速通關上會註明入園的時間及可以遊玩遊樂設施的時間，大家只需按照說明便可。

由於快速通關有數量限制，熱門時段或會售罄，因此即使現場亦可購買，仍建議大家如果打算使用快速通關的話，便盡早在網上購買。特別提醒，購買15:00後入場的TWILIGHT PASS則無法使用快速通關服務。

入USJ唔想浪費時間排長龍😫睇下Express Pass幫唔幫到你🌏

入園攻略【2】購買提早入園Early Entry通行證

「Early Entry 通行證」環球影城推出的另一種特殊票券，可以提早15分鐘進入環球影城。雖不能提早遊玩設施，但大家可以趁著這段時間提早前往想去的園區等待設施開放。由於人數不多，很有可能不用排隊也不用抽號碼牌就可以進入園區遊玩，費用也比快速通關便宜，若大家想直衝「超級任天堂世界™」的話也很推薦購買。

購買提早入園證🎟️快人一步入到園區🏃🏃‍♂️🏃‍♀️

入園攻略【3】抽取區域入場號碼券（整理券）

如果大家不想花費額外的金錢，就可以透過官方APP又或是在樂園內的「中央公園」抽取當天的「入場號碼券」。若成功抽到就可按指定時間進入樂園。但要注意「入場號碼券」數量有限，通常在開園不久便會抽取完畢，因此建議大家提早1至2小時排隊以增加成功抽取的機會。

入園攻略【4】領取區域入場抽籤券（抽選券）

當「入場號碼券」抽完後，園方會不定期釋出額外名額，大家可透過官方APP又或是在樂園內的「中央公園」領取「入園抽籤券」。如「入園抽籤券」的尾三碼與園方公布的英數字相符，便可在指定的時間入場。但中獎機率較低，如果當日未中獎，便難以入場。若主要目的是參觀「超級任天堂世界™」的話，就不建議依賴這個方法。

按此了解👉日本環球影城USJ🌏預售門票

日本環球影城必去【2】哈利波特的魔法世界

「哈利波特的魔法世界™」是日本環球影城另一個人氣園區。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

「哈利波特的魔法世界™」是日本環球影城另一個人氣園區。進入園區就彷彿踏入魔法世界，「霍格華茲™城堡」、「活米村™」的建築造型與街道裝飾完美呈現在大家眼前，各種細節的精緻度及還原度都超高，吸引無數《哈利波特》迷！

哈利波特的魔法世界必玩｜哈利波特禁忌之旅

「哈利波特禁忌之旅™」連續5年榮獲世界No.1乘車遊的殊榮，遊玩時間約5分鐘，大家將以雙腳懸空的姿勢，坐在飛車上遊歷霍格華茲城堡、魁地奇比賽會場，還會與催狂魔正面交鋒、近距離接觸到噴火飛龍，即使不戴上 3D 眼鏡，也能感受到身歷其境的真實感！

即使不乘搭飛車，亦可以在霍格華茲城堡內遊覽，看「會動的肖像畫走廊」及「胖夫人肖像畫」等，沉浸式體驗哈利波特的魔法世界。

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

哈利波特的魔法世界必買｜奧利凡德的商店、蜂蜜公爵

想買手信就一定要去逛「奧利凡德的商店™」與「蜂蜜公爵™」，前者可以選購屬於自己的魔杖，還有機會親身體驗魔杖選擇巫師的場景；後者則是深受魔法學生喜愛的糖果屋，將「帕蒂全口味豆™」完美呈現，千奇百怪的口味，不論是當作手信或是自己試試手氣都很有趣！

哈利波特的魔法世界必吃｜活米村奶油啤酒

在「哈利波特的魔法世界™」，大家還能喝到深受年輕巫師喜愛的「奶油啤酒™」。喝起來就像喝起來像是加入了香醇奶油的黑麥汁，沒有添加酒精所以大人小孩都能飲用，可在「三根掃帚™」、「豬頭酒吧」或廣場的攤販買到，而且只要選購附杯子的方案，就能把杯子帶回家當紀念。

在「哈利波特的魔法世界™」，大家還能喝到深受年輕巫師喜愛的「奶油啤酒™」。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

其他8大園區介紹

日本環球影城【1】小小兵樂園

「小小兵樂園」各個角落都能發現小小兵的可愛身影。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

小小兵樂園擴建全新登場｜面積升級 1.4 倍 全新互動設施「成為大壞蛋之路」登場，整體場景還原度大幅提升，更貼近電影《壞蛋掌門人》的格魯實驗室氛圍，無論打卡、遊玩還是購物用餐，體驗都全面升級。全新重點設施「成為大壞蛋之路」為園區焦點，以培訓超級壞蛋為主題，跟隨小小兵一同闖關挑戰。設施結合趣味任務、小遊戲與場景式沉浸體驗。

「小小兵樂園」各個角落都能發現小小兵的可愛身影，園區內的兩大遊樂設施「小小兵瘋狂乘車遊」和「冰凍雷射光乘車遊」，讓大家與小小兵一起展開冒險。「小小兵迎賓秀」重現了造型特殊吸睛的格魯宅邸，小小兵還會偶爾出現在宅邸前，讓大家可以與他們互動及合照。

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

日本環球影城【2】紐約地區

「紐約地區」重現了1930年代的紐約街景。（圖片來源：日本環球影城官網）

「紐約地區」重現了1930年代的紐約街景，大家可以在這裡打卡環球影城「地球」地標，也可以穿梭大街小巷，尋找與電影相似的場景，造訪藝術工作室「42 號街工作室」和小小兵與史努比拍下紀念照，或是「泡泡節奏街區」觀看精彩表演。

日本環球影城【3】好萊塢區

「好萊塢區」重現了1930、1940年代的好萊塢大街街景。（圖片來源：日本環球影城官網）

「好萊塢區」有各式各樣的商店與表演，其中包括3D動畫電影《歡樂好聲音》中的角色，並在「SING ON TOUR」中呈現精彩的歌舞表演。晚間還有巡遊活動，以大型花車和花雕投影為特色。該園區還有多個遊樂設施，當中「太空幻想列車」是最熱門的設施，經常與動漫聯名，最新的「鬼滅之刃XR乘車遊～在刀匠村奔馳吧～」在暑假登場！

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

日本環球影城【4】舊金山

「舊金山」營造出於現實生活中一樣的美式港都風情。（圖片來源：日本環球影城官網）

「舊金山」營造出於現實生活中一樣的美式港都風情，有廣闊的水景，非常適合散步和休息，還有4家餐廳和咖啡廳。園區內的代表性遊樂設施為「浴火赤子情」，可參觀同名電影的拍攝景象「攝影棚 30」，並在副導的解說下，了解更多電影特效的幕後秘密，還能近距離感受到爆炸的火焰、噴發的火柱所帶來的壓迫感與恐懼。

日本環球影城【5】侏羅紀公園

「侏羅紀公園」以1993年上映的電影《侏羅紀公園》為主題。（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

「侏羅紀公園」以1993年上映的電影《侏羅紀公園》為主題，該園區最具代表性的遊樂設施是「飛天翼龍」，獨特的設計令玩家有種背部被無齒翼龍抓起來飛向天空的感覺，路線全長1124公尺，初次落體的落下高度為 37.8 公尺，也是世界最長、世界最大高低差的雲霄飛車！追求刺激感的就一定不能錯過這個過山車！

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

日本環球影城【6】小鎮親善村

「小鎮親善村」以1975年上映的電影《大白鯊》為主題。（圖片來源：日本環球影城官網）

「小鎮親善村」以1975年上映的電影《大白鯊》為主題，大家搭乘「大白鯊」觀光遊艇期間，收到其他船隻傳來的求救訊號！面對巨大的食人鯊魚襲擊，悠閒的觀光旅程變成7分鐘的海上逃亡，相當刺激，還可以與大白鯊合照。

日本環球影城【7】水世界

「水世界」以1995年上映的電影《水世界》的世界觀作為設計理念。（圖片來源：日本環球影城官網）

「水世界」以1995年上映的電影《水世界》的世界觀作為設計理念，其中最具代表性的就是《水世界》表演，結合了爆破效果、音效和水上摩托車。故事描述在全球暖化的影響下，海上要塞「環礁」成為唯一的安全避難所。

然而，邪惡首領迪肯率領的殘暴海盜集團「機動人」不斷騷擾著環礁和其居民。一位神秘的「水手」出現，協助環礁對抗海盜，雙方展開激戰！整個表演約持續20分鐘，表演節奏刺激緊湊，適合喜歡看真人秀的旅客。

按此了解👉日本環球影城USJ🌏快速通行券🏃‍♀️

日本環球影城【8】環球奇境

「環球奇境」園區內有史努比、Hello Kitty、芝麻街™等一系列的卡通明星，大家可以與他們合照。大家可以在「Hello Kitty時尚大道」深入Hello Kitty的時尚工作室，體驗夢幻的高跟鞋溜滑梯；還可以乘搭大型史努比——「飛天史努比」遊樂設施，非常適合親子一起玩樂。

日本環球影城必備官方APP

去環球影城前建議大家一定要事先下載官方APP，不僅可以查看園區地圖、設施排隊狀況，登錄門票後還可以線上抽取「區域入場號碼券／抽籤券」、預約設施等，省下不少時間。下載連結按此：App Store、Google Play商店

日本環球影城

地址：日本 〒554-0031; 大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號

開放時間：每天開放時間不固定（可到官方網站查詢）

交通：自大阪難波駅乘搭「阪神難波線」至西九条駅，轉乘「JR夢咲線」即可抵達環球影城



查詢開放時間按此

USJ附近酒店推介🏨

準備前往東京旅遊的你訂好酒店了嗎？以下推介3間各有特色的USJ附近酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！

大阪環球影城附近酒店推介【1】大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）位於環球影城正門的對面，是距離日本環球影城最近的官方指定酒店，距離JR環球影城站亦僅需3分鐘步程，無論是去環球影城或來往大阪市中心也方便。酒店榮獲Trip.com大阪府精選4星級酒店第1名，獲得旅客高評價！

不少住客指客房空間寬敞、景觀開揚，部分客房更坐擁環球影城景色！酒店以美國各城市作為裝潢設計，客房舒適且設備齊全，浴室乾濕分離，有齊充足的電源插座及基本日常用品。

大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

房價：人均HK$436起（高級樓層城景雙床房）

地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-52

交通：JR環球影城站步行3分鐘

大阪日本環球影城園前酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪環球影城附近酒店推介【2】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）距離環球影城僅7分鐘步程，來往JR環球影城站更只需行3分鐘！酒店鄰近大阪章魚燒博物館及大阪環球城市步行街，吃喝玩樂一應俱全，酒店前台更提供環球影城門票購買服務，超貼心！

酒店客房採用和洋式設計，空間寬敞、設備齊全，附帶景觀沙發區、浴缸及私人浴室、洗漱用品、床頭充電插座等，部分客房內亦自帶露台及私人風呂。最特別是頂層更有極美天空SPA大浴場及桑拿，最適合暢玩一整天後好好放鬆！

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

房價：人均HK$366起（標準雙人房帶沙發床）

地址：大阪市此花區島屋6丁目2−25

交通：JR環球影城站步行3分鐘

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪環球影城附近酒店推介【3】大阪利蓓爾酒店（LIBER HOTEL OSAKA）

大阪利蓓爾酒店（LIBER HOTEL OSAKA）距離環球影城17分鐘步程，亦可以從JR櫻島站搭1個站到環球影城。酒店分為一般客房及Snoopy、芝麻街、侏羅紀公園等主題客房，最大的房型可供6人入住，適合一家人或大群朋友一同出行入住！

酒店全部客房均為乾濕分離浴室，部分客房浴室備有浴缸，客房內設有充足電源插座、洗漱用品等。酒店亦附設天然溫泉大浴場、露天風呂、桑拿等設施，幫你放鬆身心！

大阪利蓓爾酒店（LIBER HOTEL OSAKA）

房價：人均HK$323起（標準雙床房）

地址：大阪市此花區櫻島1-1-35

交通：JR櫻島站步行5分鐘

大阪利蓓爾酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👇👇👇更多USJ附近酒店推介👇👇👇

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略