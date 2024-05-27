大阪環球影城USJ附近酒店10間｜1分鐘到車站＋親子友善人均$247起

大阪環球影城附近酒店推介2024！大阪環球影城是大阪熱門旅遊景點，想節省交通時間從開園玩到閉園，就一定要入住大阪環球影城附近的酒店！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦10間大阪環球影城附近的酒店，而且大部分與車站距離近，要去大阪市中心玩亦相當方便，最平只需人均$247更包早餐！



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大阪環球影城附近酒店推介【1】大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）位於環球影城正門的對面，是距離日本環球影城最近的官方指定酒店，距離JR環球影城站亦僅需3分鐘步程，無論是去環球影城或來往大阪市中心也方便。酒店榮獲Trip.com大阪府精選4星級酒店第1名，獲得旅客高評價！

不少住客指客房空間寬敞、景觀開揚，部分客房更坐擁環球影城景色！酒店以美國各城市作為裝潢設計，客房舒適且設備齊全，浴室乾濕分離，有齊充足的電源插座及基本日常用品。

大阪日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

房價：人均HK$436起（高級樓層城景雙床房）

地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-52

交通：JR環球影城站步行3分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【2】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）距離環球影城僅7分鐘步程，來往JR環球影城站更只需行3分鐘！酒店鄰近大阪章魚燒博物館及大阪環球城市步行街，吃喝玩樂一應俱全，酒店前台更提供環球影城門票購買服務，超貼心！

酒店客房採用和洋式設計，空間寬敞、設備齊全，附帶景觀沙發區、浴缸及私人浴室、洗漱用品、床頭充電插座等，部分客房內亦自帶露台及私人風呂。最特別是頂層更有極美天空SPA大浴場及桑拿，最適合暢玩一整天後好好放鬆！

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

房價：人均HK$366起（標準雙人房帶沙發床）

地址：大阪市此花區島屋6丁目2−25

交通：JR環球影城站步行3分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【3】大阪利蓓爾酒店（LIBER HOTEL OSAKA）

大阪利蓓爾酒店（LIBER HOTEL OSAKA）距離環球影城17分鐘步程，亦可以從JR櫻島站搭1個站到環球影城。酒店分為一般客房及Snoopy、芝麻街、侏羅紀公園等主題客房，最大的房型可供6人入住，適合一家人或大群朋友一同出行入住！

酒店全部客房均為乾濕分離浴室，部分客房浴室備有浴缸，客房內設有充足電源插座、洗漱用品等。酒店亦附設天然溫泉大浴場、露天風呂、桑拿等設施，幫你放鬆身心！

大阪利蓓爾酒店（LIBER HOTEL OSAKA）

房價：人均HK$323起（標準雙床房）

地址：大阪市此花區櫻島1-1-35

交通：JR櫻島站步行5分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【4】環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）

環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）是鄰近大阪環球影城的酒店中相對平價的選擇，距離環球影城及JR環球影城站分別7分鐘及3分鐘步程，大阪章魚燒博物館及大阪環球城市步行街亦均在10分鐘步程內，地理位置極佳！

酒店提供2至4人房型，其中以Minions主題房間最受歡迎！酒店誠意十足，裝潢、家具、電器、甚至廁所都印有不同Minions圖案！酒店亦有簡約風格設計的客房，均設有浴缸、充電插座、雪櫃等基本設施。

環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）

房價：人均HK$317起（標準雙床房）

地址：大阪市此花區櫻島1-1-111

交通：JR環球影城站步行3分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【5】環球港維塔酒店（Hotel Universal Port Vita）

環球港維塔酒店（Hotel Universal Port Vita）距離環球影城7分鐘步程，來往JR環球影城站則需3分鐘，鄰近大阪環球城市步行街及大阪章魚燒博物館，逛街吃飯都十分方便！酒店提供2-4人房型，家庭房設計色彩繽紛，雙人房則相對簡約。客房設備齊全，浴室乾濕分離之餘均配備浴缸，房間景觀開揚坐擁城市景觀，房內的個人清潔用品齊全、電源插座充足，不少住客表示會再次到訪！

環球港維塔酒店（Hotel Universal Port Vita）

房價：人均HK$351起（維塔標準雙床房）

地址：大阪市此花區島屋6-1-16

交通：JR環球影城站步行3分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【6】環球影城東方酒店（Oriental Hotel Universal City）

環球影城東方酒店（Oriental Hotel Universal City）距離JR環球影城站3分鐘步程，想去環球影城玩行5分鐘就到！酒店距離大阪環球城市步行街及大阪章魚燒博物館亦相當近，步行5分鐘內可達。

酒店於2022年進行過翻新工程，酒店客房內設備新穎，雖然空間不算很大，但亦可以輕鬆躺平行李箱，房內設施亦非常齊全，設有沙發區、浴缸、基本洗漱用品及充足的電壓插座等。酒店亦有提供家庭房，最多可供多達8人入住，更獲得Trip.com大阪府親子酒店第4名！

環球影城東方酒店（Oriental Hotel Universal City）

房價：人均HK$312起（中等雙人床房）

地址：大阪府大阪市此花區島屋6丁目2-78

交通：JR環球影城站步行3分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【7】京阪環球塔酒店（Hotel Keihan Universal Tower）

京阪環球塔酒店（Hotel Keihan Universal Tower）為處JR環球影城站旁邊，來往車站只需1分鐘，前往環球影城亦只需步行3分鐘，可以由開園玩到閉園，酒店亦有提供環球影城的售票服務！酒店同樣鄰近大阪環球城市步行街及章魚燒博物館，購物觀光都非常方便！酒店提供2-4人客房，客房以單人床為主，設計簡單舒適，浴室附帶浴缸，床頭部分設有電源插座，客房空間亦十分寬敞，在地板上打開兩個29吋行李箱也有充足的走動空間。入主酒店更可以盡情使用酒店內的溫泉、spa、桑拿等休閒設施！

京阪環球塔酒店（Hotel Keihan Universal Tower）

房價：人均HK$298起（標準雙床房）

地址：大阪府大阪市此花區島屋6丁目2-45

交通：JR環球影城站步行1分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【8】大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）

大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）是希爾頓飯店集團旗下的品牌，大阪市內的五星級酒店。酒店坐落在渡邊橋站旁邊，距離JR大阪站則需步行大約10分鐘。要前往環球影城只需到大阪站乘坐JR櫻島線到環球影城站便可，車程大約13分鐘且無須轉乘，方便快捷！

酒店客房時尚奢華，最小的房型也有近500呎，空間相當寬敞。客房氛圍雅緻舒適，浴室乾濕分離，附帶圓型浴缸及淋浴設備，採用雙洗手盆設計。房內更有茶器組、膠囊咖啡機及高質音響！酒店亦附設室內游泳池、Spa、桑拿、健身室等，可以隨意使用！

大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）

房價：人均HK$1,586起（豪華特大床房）

地址：大阪府大阪市北區中之島3-2-4

交通：渡邊橋站步行2分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【9】大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）位於堂島，距離JR大阪站大約8分鐘步程，搭乘JR車程只需13分鐘便可抵達環球影城，來往西梅田及北新地站則大約3分鐘，交通方便。酒店房型分為客房及套房，房間裝修簡約中見奢華，設計簡約偏無印風，空間感十足。

全部房型設有落地大玻璃窗坐擁城市景觀，亦有沙發區及基本設備。客房浴室雖然沒有景觀浴缸，但淋浴間亦可望向街景，只需打開遮罩簾便可；套房房型則設有景觀浴缸。

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

房價：人均HK$480起（特大床一室房）

地址：大阪市北區堂島濱1丁目4番26號

交通：西梅田站步行3分鐘

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大阪環球影城附近酒店推介【10】帆船酒店（Hotel Sails）

帆船酒店（Hotel Sails）坐落於大阪灣，旁邊就是大阪港車站，步行可達大阪海遊館、大阪樂高樂園、古董車博物館等景點之餘，距離環球影城亦不過12分鐘車程，地理位置極佳！

酒店客房設計簡約，房間夠大、設備新穎，私人浴室乾濕分離且設有浴缸，坐擁海港景色，基本日常用品及設備亦齊全。酒店房價亦包含免費早餐，不少住客均早餐和飲品吧令人滿意，早餐有各種精緻小點及麵包，亦有咖啡和薑汁可樂等飲品供應，CP值超高！

帆船酒店（Hotel Sails）

房價：人均HK$247起（隨機房型；包早餐）

地址：大阪市港區築港3丁目6番5號

交通：大阪港站步行1分鐘

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