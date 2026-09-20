山西大同美食｜6間在地人推薦食店　必試三鮮雪花燒賣　皮薄餡大

朋友們，前段時間我去了大同旅遊，所以今天趁熱打鐵，更新大同攻略美食篇！



去大同之前，我其實自己列了張清單，打算按圖索驥一家家吃過去。結果到了當地，大同的朋友太熱情，挨個給我發他們平時自己去的店。後來我乾脆沒看自己準備的清單，他們指哪兒我吃哪兒。尤其是到大同頭一天跟團的導遊，從刀削麵介紹到涮羊肉，我是打開備忘錄就一頓mark。

最後吃下來也確實都挺靠譜的，沒有一家踩雷的，所以也來給大家唸叨唸叨。

另外，在大同這幾天我聽到最多的一句話是：你看哪家店裏坐的都是本地人，進去吃準沒錯。能開得住的店，都有自己的本事。所以大家到時候也不用死磕我寫的這幾家，萬一碰上排隊太長，換旁邊一家本地人多的，應該也差不到哪兒去。

那幾天跟着本地人的推薦走，確實省心。

有時候路過一家小店，門口排着隊，鍋裏冒着熱氣，就知道來對了地方。吃飯這事，說到底還是得信當地人的舌頭。下面就挨個說說，這三天我都吃了些什麼～

正式介紹前，先來說說大同都能吃什麼？

說山西美食，很多人第一反應就是醋。其實來了才知道，醋只是山西人的佐料，不是全部。

山西人做麵，光是刀削麵就能分出好幾種，更別說還有剔尖、擦圪鬥、抿圪蚪，光聽名字都分不清誰是誰。除刀削麵外，作為碳水大省，百花燒麥、莜麵、羊雜粉湯、黃米涼糕……也都是要嚐嚐的。

山西作為碳水大省，百花燒麥、莜麵、羊雜粉湯、黃米涼糕……也都是要嚐嚐的。（嬉遊旅行指南提供）

另外，山西吃羊肉也有一套，尤其是大同。做法看着簡單，但肉好，怎麼弄都香。歸根結底還是因為它挨着內蒙，羊肉來得比別處方便。

歷史上當過北魏都城、遼金陪都，南來北往的人多，留在飯桌上的東西也就雜了。

還有渾源涼粉也要試試看，調料一拌，辣子一潑，就能當頓飯吃。

山西大同美食推薦：

1. 鑫源炒麵

來了碳水大省，第一頓當然要先吃碗麵啦！

這家鑫源炒麵在大同的評價也不錯，附近都是居民樓，一般來這裏的都是周圍的街坊鄰居，如果沒兩把刷子，估計也成不了大家的小食堂。

店裏環境乾淨整潔，都是明檔煮麵，看着放心。價格也不貴，還有小炒類可選。小菜也是在窗口處碼了兩排，看着都很有食慾，可以拼盤搭配。

我點的辣椒肉炒麵，是他們家招牌。端上來一大盤，紅綠辣椒配着五花肉，顏色挺好看。肉切得不厚，煸得微微焦黃，吃起來不膩，油潤潤的裹在麵上。

麵是刀削麵，比湯麵裏的稍微硬一點，炒過之後表面掛滿了油汁，筋道，有嚼頭，咬下去能感覺到麵的實誠。分量也實在，一盤下去，頂一頓正經飯。

鑫源炒麵

地址：友誼南街晨光花園14號樓31號商鋪

時間：05:30-21:30



2. 龍聚祥燒麥館（鼓樓店）

從鑫源出來，沿着鼓樓西街往前走幾步，就到了龍聚祥。

這家店在鼓樓西北角，二層的小樓，門臉不算張揚，但吃飯時間兒門口永遠排着隊。進去之後倒挺寬敞，古色古香的裝修，明檔廚房，能看見師傅在裏面包燒賣。

據說這店明朝洪武年間就有了，前身叫「正居順」，後來代王的子嗣常來這兒吃飯，尤愛他家的燒麥和蒸菜，1413年正式改名「龍聚祥」，算下來也六百多年了。當然，現在這家是復建的，但能在老地方接着開，也算是續上了那口老味道。

點了幾樣招牌。先上的是黃米涼糕，山西不少館子都有這道，但龍聚祥做得挺講究。涼糕軟軟糯糯，上面澆了桂花蜜，甜味淡淡的，不膩，夾一塊入口，涼絲絲的，正好給後面的大菜墊墊底。

三鮮雪花燒賣是衝着樣子點的。一籠上來，花花綠綠有9個，每個顏色都不一樣，確實好看，有點春天的意思。皮薄，餡大，每個口味不同。有羊肉的、三鮮的、素的，適合我們這種什麼都想嚐嚐又怕點多了的。一口咬下去，湯汁往外冒，確實香。

據說大同的燒賣和南方不一樣，是明代從宮廷傳出來的做法，反正我也不懂，只覺得這口比北京吃的燒賣要潤得多。

最後上的是大同風味粉羊雜。小銅鍋端上來，底下有小火一直溫着。羊雜處理得乾淨，沒有怪味，粉條是薯仔粉，筋道，吸飽了羊湯的鮮。

湯不算太辣，但夠味兒，喝幾口渾身就熱起來了。那天外面颳着風，屋裏坐着，鍋咕嘟咕嘟冒着熱氣，這個感覺，比吃什麼大餐都舒坦。

龍聚祥燒麥館（鼓樓店）

地址：鼓樓西街與永泰街交叉口西北角

時間：06:30-09:30；11:00-14:00；17:00-21:00



3. 新華街局東電烤串

白天吃的不少，晚上就想着隨便吃一口。思來想去還是燒烤最合適。

這店不好找，在新華街一個老居民樓下面，門臉不大，招牌也不顯眼。進去一看，七八張桌子，環境也是典型的蒼蠅館子配置。塑料凳子、鐵皮桌子、吃什麼自己手寫。店裏服務人員少，老闆一個人在門口忙活烤串。

我一人去的，沒敢多點，十個羊肉串，一碗疙瘩湯。

羊肉串是那種老式電烤的，不是炭火，但吃着也挺香。肉塊不小，肥瘦相間，烤得微微焦邊兒，撒了孜然和辣椒麵。咬一口，肥油在嘴裏化開，瘦肉不柴，有嚼頭。

關鍵是肉好，沒有羶味，能吃出來是正經羊肉。十串下去，意猶未盡，但想着還要留着肚子，忍住了沒再加。

疙瘩湯是點來溜溜縫的。疙瘩不大，麵香足，湯底是番茄味，酸酸的很開胃。裏面打了蛋花，撒了香菜，熱乎乎一碗下肚，正好把羊肉串的油膩壓下去。

吃完飯，我走出去，店裏還是熱熱鬧鬧的。這種小館子就這樣，環境一般，服務基本靠自己，但只要東西好吃，就永遠有人來。

新華街局東電烤串

地址：新華街局東小區附近

時間：10:00-21:00



4. 任記七中刀削麵（總店）

這家店在雲中路上，開了三十來年，大同本地人沒幾個不知道的。

門臉不大，店裏坐着的都像是附近居民，穿着睡衣來的、遛彎順路來的、騎電動車停在門口進來的，端碗麵找個座，埋頭就吃。

他家刀削麵是那種平刀削出來的，麵條比別家寬一點。這種削法有個好處，麵上能掛住更多滷子，吃起來更有味兒。

我要了一碗傳統刀削麵，加了丸子和燒肉，分量特別足。

除了削麵，他家門口還有個炸串攤，和麵分開算錢。我又點了兩串喜歡的，一口炸串一口麵，吃得那叫一個滿足。就是量太實在，吃完直接給我撐住了。

任記七中刀削麵（總店）

地址：雲中路附近（近七中）

時間：06:00-14:00；17:30-21:00



5. 紅旗砂鍋居

紅旗砂鍋居在大同也算老字號了，開了足有二十多年。我去的這家在御東永和路上，門臉挺大的，很好找。

這家做的是晉菜，砂鍋是招牌，不過我一個人去，點不了太多。

要了個砂鍋煨紅薯，紅薯燉得軟爛，湯汁黏黏甜甜的，吃着像小時候家裏做的糖水紅薯，但更稠更香。

小葱煎豆腐，豆腐煎得兩面金黃，外皮微微起焦，裏面還是嫩的，撒了把小葱，簡單，但吃着舒服。

脆皮乳鴿，皮確實脆，肉也嫩，不算出挑，但也不踩雷。

其實應該點他家招牌的什錦鍋的——上來一鍋熱氣騰騰，粉絲、白菜、丸子、酥肉、豆腐、海帶堆得冒尖，底下炭火煨着，越吃越暖和。我一個人實在吃不完，就沒敢點。下次去大同，多喊兩個人，一定補上這鍋。

股東們去的話，可以直接奔什錦鍋去，再配個涼菜，夠三四個人吃了。另外他家賣的麵包和酸奶都不錯，可以作為伴手禮帶回家～

紅旗砂鍋居

地址：御東永和路，永和佳園南門東側的底商

時間：09:30-22:30



6. 三禧銅鍋涮肉

這家店是當時一日遊的導遊推薦的。那天跑完懸空寺和雲岡石窟，大巴往回開的時候，導遊隨口說了一句：「你們要是晚上想吃涮肉，可以去三禧，本地人常去。」我就記下了。

這家涮肉店是2021年開的，不算老字號，可吃飯時間兒去照樣滿座。

一進門左手邊就是個炭火烤架，老闆站在那兒烤羊肉串，煙氣呼呼往上冒，香味直往鼻子裏鑽。店面收拾得乾淨利索，桌椅擺得規整，牆上掛着些大同老照片，有點懷舊的味兒。營業到晚上十點半，晚飯慢慢吃時間夠用。

我點了份大刀切厚肉，一份右玉羊肉，又點了五串門口現烤的羊肉串，最後又追加了一份凍豆腐。

先上的是羊肉串。老闆就在門口現烤，炭火通紅，肉串往上架，油脂滴在炭上滋啦作響。烤好端上來，肉塊不小，肥瘦相間，外面焦香，裏面還嫩着。撒了孜然和辣椒麵，鹹香適口，五串吃下肚，差點還想再加。

銅鍋上來是老式炭火的那種，湯底清亮，飄着幾段葱姜枸杞。大同人涮羊肉講究肉好，鍋底只是陪襯。

大刀切厚肉是招牌，切得比一般涮肉厚實，肥瘦相間，下鍋一涮，變色就撈。入口肉感十足，嚼着有勁兒，不像薄切那種一涮就找不着了。右玉羊肉更嫩一些，本地羊，沒什麼羶味，瘦而不柴。兩盤肉輪着涮，蘸上麻醬韭菜花，滿口香。

凍豆腐是後下的，吸飽了羊肉湯的鮮，夾起來得晾一晾才敢往嘴裏送。咬下去湯汁往外冒，熱乎着，紮實着。

一個人吃完這頓，撐得在椅子上坐了好一會兒才起身。

三禧銅鍋涮肉

地址：操場城西街舒心園小區12號樓3商鋪

時間：10:00-22:00



回頭想想，那幾天其實也沒幹別的，就是東走走西逛逛，餓了找家店坐下吃，吃飽了接着逛。但回來之後老想起那個地方，想起懸空寺的雪、雲岡石窟的光，想起那些熱騰騰的刀削麵、銅鍋裏咕嘟冒泡的羊雜、街邊小店滋滋作響的羊肉串。

最後，希望這篇攻略能幫上忙。也祝去大同的股東們，玩得盡興，吃得服氣。

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