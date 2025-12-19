深圳前海一日遊！直擊6大最新好去處　最大書城+128米高摩天輪

前海｜前海景點｜深圳前海｜北上攻略｜深圳前海近年發展迅速，成為港人北上熱點！《香港01》好食玩飛頻道記者Dora今次直擊前海6大最新、最紅景點，包括全球最大室內滑雪場前海冰雪世界、高達128米的「灣區之光」摩天輪，還有最新開幕的巨型書城「灣區之眼」等，想知如何在一日之內，挑戰玩盡前海這6大景點，即看下文啦！



深圳前海好去處【1】前海冰雪世界——全球最大室內滑雪場

記者第一站來到極高人氣的深圳前海冰雪世界，涵蓋商業區、酒店，及最亮眼的全球最大的室內滑雪場。

前海冰雪世界涵蓋商業區、酒店，及最亮眼的全球最大的室內滑雪場。（楊雙如攝）

滑雪場總面積有10萬平方米，分為娛雪區冰雪樂園及滑雪區，兩區門票分開，記者先買了¥348初級滑雪道門票，門票包涵租借設備，並可自選單板或雙板，選好後就前往滑雪場了！

走進滑雪場內，記者認為以室內水平來說這裡的確很震撼，雪道寬闊，又有標誌的吊椅，竟然在深圳都可以感受到在雪地的感覺！5條專業賽事級別滑雪道，最長的達463米，垂直落差更達約83米，適合各位滑雪高手練習。新手亦不用擔心，場內每日都有5場30分鐘的免費教學，時間表可參考下面圖片，並由專業教練教授基本知識。

5條專業賽事級別滑雪道，最長的達463米，垂直落差更達約83米，適合各位滑雪高手練習。（楊雙如攝）

+ 1

另一方有娛雪區冰雪樂園，不過持票人士需要上一層到1樓入場，當天也有不少家長帶同小朋友玩雪，集合共14項冰雪遊樂設施，包括雪上卡丁車、碰碰車、搖擺雪圈道、夢幻雪屋、極地探險之旅、冰雕藝廊等。

深圳前海冰雪世界

地址：深圳市深圳市寶安區沙井南環路

交通：深圳地鐵會展城站D出口



深圳前海好去處【2】歡樂港灣摩天輪——40層樓高飽覽前海灣美景

國內最高、世界第四大的摩天輪「灣區之光」高128米，最高點相等於40層樓高。（楊雙如攝）

第二站來了歡樂港灣乘搭國內最高、世界第四大的摩天輪「灣區之光」，摩天輪高128米，最高點相等於40層樓高，一眼飽覽前海灣美景，更設28個轎廂，每個轎廂可以容納25人，空間十分寬闊，可以盡情打卡！

記者即場購票，索價每人¥150，摩天輪順時針轉一圈半小時左右，推薦大家可在日落時段前往，一邊看著夕陽西下，一邊欣賞波光粼粼的海面和車水馬龍的高速大橋，整個畫面浪漫又難忘！同時，歡樂港灣內也有休閒的沿海步道和大片草地，亦會不定時舉辦市集，絕對是周末的放鬆勝地。

「灣區之光」摩天輪

地址：深圳市寶安區寶興路濱海文化公園

交通：深圳地鐵5號線臨海站B2出口



深圳前海好去處【3】灣區之眼——新開幕深圳最大書城

新開幕的深圳最大書城「灣區之眼」建築面積約13.1萬平方米。（楊雙如攝）

去完灣區之光，又怎可以錯過新開幕的深圳最大書城「灣區之眼」呢？路程距離摩天輪僅需10分鐘，如果選擇搭地鐵，僅一站之隔，大家可於寶華站落車。灣區之眼整個建築面積約13.1萬平方米，分為南區和北區，其中南區就有巨型書城，現代感的裝潢，270度落地大玻璃，加上近10萬款文學作品及精選好書，無論打卡、看書還是工作都適合！

記者在書店收銀台旁邊發掘了一個充滿儀式感的書口印刷服務，¥8可以在書口邊印上喜歡的文字或者圖案，不知道大家會印甚麼樣的字呢？

除了大型書城，南區還有一個民俗館，限時舉辦不同藝術文化展覽，還有一個鏡像裝置，展出「灣區之眼」，是社交媒體上充滿標誌性的打卡位。整個區域也不乏連鎖食店，例如陝西手工麵店老碗會、客家菜山河拾味·客家小館、野人先生冰淇淋、燒鳥居酒屋、奈雪的茶等。輕鬆花上半天！

灣區之眼

地址：深圳市寶安區海天路

交通：深圳地鐵5號線寶華站A1岀口



深圳前海好去處【4】太子灣K11 ECOAST——蛇口人氣商場

K11 ECOAST於今年4月開幕，佔地達22.85萬平方米，連地庫有10層。記者於開幕不久曾到場直擊開業狀況，今次再到訪時，發現有不少轉變，例如項目加入了更多食店，例如北館地下的市集已經換成服裝店，南館也有更多食店和品牌，例如兩層高的MUJI、Adidas、脆鯇魚火鍋蓋店及鐵板燒等。另外，聖誕節期間，商場推出一系列慶祝活動，包括海濱光影大道、飄雪水晶球、海濱冬日市集、聖誕老人巡遊等，感受歡樂聖誕氣氛！

深圳太子灣K11 ECOAST

地址：深圳市南山區太子灣路56號

交通：深圳地鐵12號線太子灣站B1或C出口／上環搭船至深圳蛇口，每日5班船／環島中港通巴士直達，每日2班車



深圳前海景點【5】蛇口郵輪母港——乘船30分鐘回港

從K11南館西門出來，就是蛇口郵輪母港，為港人提供便利交通方法，每天提供4班船往來上環，全程僅需大約45分鐘就可回港，另外也有船上夜宴活動，¥168可享自助晚餐、魔法秀並巡遊太子灣飽覽夜景。

蛇口郵輪母港

地址：深圳市南山區海運路1號

交通：深圳地鐵12號線太子灣站A或D2出口



深圳前海景點【6】浪潮步道——輕鬆踏單車感受海風

K11 ECOAST對出沿海有一條「浪潮步道」，路線以后海中心河公園為起點，途徑深圳歌劇院、燈塔紀念台地、蛇口港灣、海上文化藝術中心等，最後以K11 ECOAST作終點，全程7.5公里，整條路線都是面海且景色優美，路徑都頗為寬闊和平坦，適合一家大小或新手來休閒活動。

記者亦實試了即場租單車，提提大家，在微信上租用滴滴單車，需要內地身份證實名登記，所以找美團單車才可租用，收費則是11分鐘左右¥1.5。

深圳太子灣濱海岸綫公園（浪潮步道）

地址：深圳市南山區居海路與𣿬海路交叉口東

交通：深圳地鐵12號線太子灣站B1或C出口



最後提一提，前海國際是位於香港中環的「前海管理局」服務窗口公司，負責前海在港的招商引才、政策推介、政務服務等，有興趣可瀏覽此Facebook專頁或掃描以下QR code了解詳情。

前海國際（「前海管理局」服務窗口公司）

地址：香港中環花園道1號中銀大廈63樓A室

電子郵箱：info@qianhai.com.hk

電話：(852) 3462 9800



前海國際（「前海管理局」服務窗口公司）QR code

