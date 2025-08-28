深圳前海酒店10間｜海景房＋近壹方城＋露天泳池　人均$157晚

深圳前海位於深圳寶安區，附近有前海壹方城、HOP天地等等，還有很多地標建築，例如歡樂港灣摩天輪、前海石公園，加上坐擁前海灣無敵海景，近年吸引不少港人到訪！今次《香港01》旅遊頻道「好食玩飛」就幫大家整理了位於前海的熱門酒店！人均最平$157晚起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

前海酒店推介【1】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HK$409起（特大雙人床單房公寓）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

深圳前海JEN酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook｜Agoda

前海酒店推介【2】深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）剛於2024年2月正式開幕！酒店位於寶安區，鄰近壹方城購物中心、歡樂港灣、深圳西鄉商業步行街等景點，來往深圳灣口岸亦僅需約18分鐘車程，港人北上超方便！酒店提供353間客房及套房，面積由430呎至2,152呎不等，非常寬敞舒適。房內均配備音響設備、浴缸、大面積落地玻璃窗、辦公桌等。酒店另設有有24小時開放的健身室、室外泳池、桑拿等設施。

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

房價：人均HK$452起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區新安街道海濱社區興業路1159號

交通：寶安地鐵站車程7分鐘

深圳前海華僑城艾美酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

前海酒店推介【3】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）

地址：深圳市寶安區興業路1088號

交通：寶安站步行7分鐘

深圳前海華僑城瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

前海酒店推介【4】深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）於2023年開幕，坐落在南山區前海深港合作區核心商務地段。酒店提供300間客房及套房，坐擁灣區一線海景和前海商務區綠景，配備奢華雲石浴室及浴缸、智能房間控制系統、音響、免費迷你吧等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、4間餐廳、酒吧等設施。

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

房價：人均HK$1,087起（豪華大床房『繁華都市景觀』）

地址：深圳南山區聽海大道5001號

交通：桂灣站步行8分鐘

深圳康萊德酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

前海酒店推介【5】深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）位於地標建築恆明珠國際金融中心內，鄰近多個購物中心，距離深圳灣口岸車城約20分鐘。酒店於2023年開幕，共有148間語音智能客房，配備人體工學床墊、免費迷你吧、兒童用品等。酒店亦設有餐廳、自助美甲區、遊戲區、放空對影區等精彩的娛樂活動空間，非常適合家庭旅客！

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$224起（療愈舒適大床房；小童可能會被收取額外費用）

地址：深圳寶安區建安一路9號恆明珠國際金融中心西座

交通：新安公園站步行9分鐘

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

前海酒店推介【6】深圳前海寶安中心CitiGO RESERVE歡閣臻選酒店（CitiGO RESERVE Hotel Shenzhen Qianhai Bao'an Center）

深圳前海寶安中心CitiGO RESERVE歡閣臻選酒店（CitiGO RESERVE Hotel Shenzhen Qianhai Bao'an Center）屬於華住集團旗下酒店。酒店位於寶安中心地帶，鄰近前海HOP天地和壹方城購物中心，食玩買都非常方便。酒店擁有304間客房，房間均以星級酒店裝潢，簡約舒適，面積由194呎起，最大可達485呎。不少住客都大讚酒店早餐選擇豐富，而且有超長用餐時間（上午7時至中午12時），即使想睡晚一點都沒問題！晚上更會提供免費宵夜。

深圳前海寶安中心CitiGO RESERVE歡閣臻選酒店（CitiGO RESERVE Hotel Shenzhen Qianhai Bao'an Center）

房價：人均HK$233起（歡逸雙床房）

地址：深圳寶安區興華一路19號前海HOP天地1樓

交通：地鐵寶華站步行約4分鐘；寶安中心步行約10分鐘

深圳前海寶安中心CitiGO RESERVE歡閣臻選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

前海酒店推介【7】深圳前海華僑城JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an）萬豪國際集團旗下酒店，酒店坐擁前海灣景，部份客房可以從窗戶看到灣區之光摩天輪。酒店擁有463間客房，擁有可以看到城景或灣景的落地玻璃窗！面積非常寬敞，由最小的462呎大床房到2702呎，也有主題親子房及兩房一廳的家庭房，適合一家大細入住！酒店的休閒設施就有室內外泳池、水療中心及健身中心。而酒店被Trip.com評為「深圳豪華酒店第12名」，大部份住客反映酒店服務良好。

深圳前海華僑城JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$465起（豪華城景大床房）

地址：深圳寶安區寶興路8號

交通：地鐵寶華站步行約10分鐘；寶安站步行約13分鐘

深圳前海寶安中心CitiGO RESERVE歡閣臻選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

前海酒店推介【8】深圳前海寶安中心亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Qianhai Baoan Center）

深圳前海寶安中心亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Qianhai Baoan Center）在2021年開業，客房設施新淨，提供126間客房，由於屬於商務型酒店，客房比較簡約，由237呎起至473呎不等，當中面積最大的就是達473呎的親子大床房，房間內更貼心提供小帳篷予小孩休息，而且17歲以下小童不加床位可以免費入住，價格相當實惠。

深圳前海寶安中心亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Qianhai Baoan Center）

房價：人均HK$213起（雅緻房）

地址：深圳寶安區新安街道海富社區46區創業一路1089號

交通：地鐵翻身站步行約2分鐘

深圳前海寶安中心亞朵酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜ Trip.com｜Klook

前海酒店推介【9】維也納國際酒店（深圳前海歡樂港灣店）（Vienna International Hotel Shenzhen Qianhai Happy Bay）

維也納國際酒店（深圳前海歡樂港灣店）（Vienna International Hotel Shenzhen Qianhai Happy Bay）屬錦江酒店集團旗下。酒店地理位置極佳，鄰近壹方城、大千裏購物商場，方便購物、玩樂，同時亦鄰近歡樂港灣摩天輪，部份客房可以看到摩天輪美景。海景套房有落地窗，可以看到前海灣漂亮海景。酒店有267間客房，房間主打歐式建築風格，設有親子大床房，適合家庭入住。

維也納國際酒店（深圳前海歡樂港灣店）（Vienna International Hotel Shenzhen Qianhai Happy Bay）

房價：人均HK$HK$157起（標準大床房）

地址：深圳寶安區西鄉興業路8號

交通：地鐵坪洲站步行約18分鐘

維也納國際酒店（深圳前海歡樂港灣店）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜ Trip.com｜Klook

前海酒店推介【10】深圳南山前海亞朵S酒店（ShenZhen NanShan QianHai ATOUR S Hotel）

深圳南山前海亞朵S酒店（ShenZhen NanShan QianHai ATOUR S Hotel）屬中國亞朵酒店集團旗下酒店，不少住客都衝著品牌入住。酒店鄰近地鐵站，而且附近有Walmart，無論是想外出，還是想在酒店附近逛街、吃喝，都非常方便！酒店提供206間客房，雖然已開業一段時間，但大多數住客都反映設施乾淨、整潔，晚上更會為為入住客人提供免費自助夜粥宵夜。

+ 1

深圳南山前海亞朵S酒店（ShenZhen NanShan QianHai ATOUR S Hotel）

房價：人均HK$HK$245起（雅緻大床房）

地址：深圳南山區前海路1428號南崗商務大廈

交通：地鐵大新站步行約8分鐘

深圳南山前海亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店