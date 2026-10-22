深圳美食｜等位1小時！福田人氣韓餐必食熔岩排骨鍋芝士超級拉絲

不用飛韓國，深圳也能吃到：三重熔岩排骨鍋、百香果酸湯牛肉、火山芝士雞蛋糕。



等位1小時，就衝這5大招牌菜

1. 至尊三重熔岩排骨鍋

鎮店頭牌菜，超級拉絲芝士×伊比利亞黑豬肋排

至尊三重熔岩排骨鍋，是鎮店之寶。排骨選的是伊比利亞黑豬，慢火烤制，排骨外皮微焦，內裏鎖着豐沛的肉汁，輕輕一撕就能骨肉分離。

上桌加熱後，排骨在芝士裏滾上一圈，拉出長長的絲，裹得嚴嚴實實。芝士的軟糯中和了肉的嚼勁，鹹甜平衡。

2. 百香果酸湯牛肉

紅酸湯與韓料的化學反應

作為店裏的推薦菜，把貴州地道的紅酸湯玩出了新花樣。

加入新鮮百香果，果香的清甜巧妙地中和了發酵酸湯的厚重，讓整鍋湯底變得輕盈又鮮亮。現切牛肉在翻滾的湯汁裏燙上幾秒，吸飽了酸辣的湯汁，肉質滑嫩紮實。

3. 火山芝士雞蛋糕

現點現做，上桌趁熱吃

火山芝士雞蛋糕剛上桌時，就像個金燦燦的小土丘，頂着厚厚一層芝士。勺子輕輕舀起，滿是雲朵般的空氣感。每一口都能吃到嫩滑的蛋液和濃郁奶香的交織，像是在吃鹹鮮味的舒芙蕾。

4. 牛油果薯仔泥

門店銷量擔當，雪糕口感

薯仔泥被處理得像雪糕一樣細膩，完全沒有顆粒感，入口即化。澆上牛油果醬汁，再擺上新鮮牛油果，吃起來清甜而不膩。

5. 每桌必點，雪冰系列

車釐子雪冰/士多啤梨牛乳雪冰/無花果牛乳雪冰

吃完主食，總要點些甜點收尾，雪冰系列就像把季節的顏色裝進了碗裏。每一份雪冰都堆得像小山一樣，果肉鋪得紮紮實實。

車釐子雪冰顆顆飽滿的果肉酸甜多汁，士多啤梨牛乳雪冰則是新鮮士多啤梨配上濃郁煉乳，無花果牛乳雪冰則多了幾分雅緻，無花果的甜味與奶冰結合，口感温潤又高級。

這些經典韓料都能吃到了

1. 韓式辣雞爪

軟糯入味的開胃前菜

誰能拒絕這份裹滿紅亮醬汁的韓式辣雞爪，雞爪燜煮的軟爛，輕輕一吮就能骨肉分離，滿口都是糯嘰嘰感，鹹鮮辣甜平衡的剛剛好。

2. 濟州島雲朵年糕

必點創意菜

創意感十足的一道菜，濟州島雲朵年糕，年糕條Q彈有嚼勁，均勻的掛住了醇厚的韓式辣醬。整體口感層次很豐富，值得一試。

3. 魷魚五花肉

韓式料理中的經典菜

韓料中的經典組合，肥瘦相間的五花肉搭配脆爽的魷魚，在秘製辣醬的調和下完美融合，五花肉的油脂香包裹着魷魚的鮮甜，吃起來既有嚼勁又不失油潤。

4. 鰻魚火雞麵

蒲燒鰻魚×經典火雞麵

極具創意的火雞麵，厚切的蒲燒鰻魚是靈魂。鰻魚細膩肥美，濃郁的醬汁滲進麵條裏，中和了火雞麵的燥辣。

5. 炭烤火山雪花牛肋條

帶有炭烤的原始香氣

炭烤雪花牛肋條，咬下去的瞬間，滿是濃郁的牛肉原香味。不需要過多調味的原始肉感，肉食愛好者不要錯過。

6. 黑松露炸雞

融合黑松露的香氣的韓式脆皮炸雞

炸雞被炸得金黃酥脆，亮點是搭配的黑松露醬，濃郁的菌菇香與油炸香氣的結合，吃過一次就難忘。

首次開進福田，落地CoCo Park

要在深圳吃韓餐，這家店一定有姓名。福田第一家店，開到了COCO Park，不用跨區跑，下班就能吃上了。

店裏走的是現代簡約風，滿眼的原木色和綠植，既有韓劇裏的温馨感，又自帶一種鬆弛。在這裏大口吃肉、聊天，太適合小聚了。

MUJINY木槿鈺創意韓餐

點評人均：￥109

營業時間：11:30-22:00

福田星河COCO Park店地址：福田區福華三路268號星河COCOPARK購物廣場一期負一樓中庭B1S-046（星聚會KTV旁）

南山海岸城店地址：南山區粵海街道文心五路33號海岸城廣場一層182號（海岸城購物中心7號門）

寶安大仟里店地址：寶安區西鄉街道寶安大仟里商場3樓L379-380（三樓星巴克旁）

布吉萬象匯店地址：龍崗區-翔鴿路2號布吉萬象匯2樓L210（正對商場3號門內,百鴿籠地鐵站C出口）

大運天地店地址：龍崗區-黃閣中路大運天地北區5棟NL104

惠州店：惠州市惠城區江北街道惠州大道11號佳兆業廣場4樓01號L404-406

