福田美食推介11大｜會展中心/車公廟站　高分餐廳攻略　韓燒+甜品

福田美食街｜福田口岸附近美食｜福田不僅是深圳的商業地帶，更是美食的匯聚地！有抹茶梳乎厘、焦糖蒲撻、烤鴨、韓式燒肉、日式燒肉等，福田的美食選擇應有盡有！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了11間福田必吃餐廳，立即收看以下的美食地圖啦！



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福田美食2026｜【1】Opalm 亞洲大飯店 —— 一站式亞洲風味集合店／泰式甜品

福田新晉網紅亞洲料理店，主打東南亞、台式加日式融合菜，環境走復古街頭風，木質桌椅，暗調燈光超適合打卡。該店的招牌台式鹹牛肉蛋三文治，曼谷打拋肉焦香好下飯，拌流心蛋超過癮。

Opalm亞洲大飯店

地址：福田區皇庭廣場L層（福田首店）

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站C口步行約400米



福田美食2026｜【2】壽司本色・中華壽司傳承者 —— 一啖mini飯／巨型山椒鰻魚壽司

壽司本色・中華壽司傳承者是福田車公廟人氣壽司店，主打「一人食板前」，開放式廚房現點現做，氛圍自在又有儀式感。該店的招牌甜蝦飯上，鋪滿甜蝦，拌飯超級滿足；山椒鰻魚壽司外皮酥脆、鰻魚厚實，山椒香辣提味，口感層次豐富。另有酥皮大腸頭壽司、和牛一口飯等創意款日式料理。

壽司本色・中華壽司傳承者

地址：福田區沙頭街道泰然四路泰然科技園213棟109

交通：深圳地鐵9號線下沙站C口步行約500米



福田美食2026｜【3】順順甜發・潮汕甜湯・手作炒冰 —— 鹼水粽珍珠紅糖冰／芒果炒冰

順順甜發是福田人氣潮汕甜品店，主打傳統甜湯與手作炒冰，店内裝修滿滿潮汕街坊氛圍。招牌鹼水粽珍珠紅糖冰，柿子牛奶冰都很值得一試。另外有鴨母捻、清心丸等潮汕傳統甜湯，價格親民，是港人北上消暑必試甜品店。

順順甜發・潮汕甜湯・手作炒冰

地址：福田區梅林街道中康南8號雕塑家園105铺

交通：深圳地鐵4/9號線蓮花北站A1口步行約430米



福田美食2026｜【4】張廚房韓料（APARK 店）—— 韓式炸雞天花板／芝士部隊鍋

張廚房韓料是福田韓國菜人氣王，讓你一秒置身首爾街邊小店。招牌韓式炸雞被譽為「深圳炸雞天花板」，外皮酥脆到掉渣，肉質爆汁，蜂蜜蒜香、甜辣、芝士粉三種口味必試；芝士部隊鍋用料超足，另有火辣雞爪、韓式拌飯特色韓國菜，小菜免費續加，性價比超高。

張廚房韓料（APARK 店）

地址：福田區梅麗路9號APARK深圳數字藝術公園D

交通：深圳地鐵9號線下梅林站A口步行約390米



福田美食2026｜【5】東洞・烤肉小館 —— 韓式燒烤／東洞豬肉拼盤

東洞・烤肉小館這間韓式烤肉店，主打傳統韓式燒烤和創意料理，以高品質肉品、獨特醬料和時尚裝修風格吸引眾多食客。在2023年還登上大眾點評「深圳必吃榜」！店家的烤肉形式主要是單點，例如東洞豬肉拼盤（¥138）、牛肋條（¥78）、牛肉石鍋拌飯（¥48）。

東洞・烤肉小館

地址：福田區深業上城3樓小鎮南區T3081

交通：深圳地鐵10號線冬瓜岭站步行約670米



福田美食2026｜【6】悸動糖水 —— 焦糖蒲撻／楊枝甘露

「悸動糖水」是一間極具人氣的港式糖水甜品店，深受年輕人和糖水愛好者的喜愛！曾連續2年獲大眾點評的「福田區必吃糖水店」，既有經典港式糖水，例如楊枝甘露、雙皮奶，也有創意甜品，例如芋泥麻薯碗、抹茶爆漿蛋糕甚至港人最愛的焦糖蒲撻。悸動楊枝甘露是長期高人氣款式，楊枝甘露內有滿滿的芒果泥搭配西柚果粒，西米煮得非常Q彈，椰奶香氣十足！

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悸動糖水

地址：福田區世紀匯商業廣場1層122A-2

交通：深圳地鐵1號線華強路站步行約70米



福田美食2026｜【7】大無燒肉 —— 30厘米牛舌／澳洲M9+和牛

「大無燒肉」是福田區的高端日式燒肉品牌，以頂級和牛、精緻切割技術和獨特的日式燒肉體驗而聞名。餐廳提供澳洲M9+、日本A5和牛，部位還非常齊全，例如牛小排、三角肉、牛舌芯等。而招牌菜有大無幻切和牛牛舌（¥368），整條牛舌都是厚切，長度達30厘米，還有師傅現場表演切割！店員建議點蘸檸檬汁或玫瑰鹽一同品嚐，突出牛舌的鮮甜！

大無燒肉

地址：福田區福華路卓悅中心東區L2層L245號舖

交通：深圳地鐵10號線崗廈北站9號岀口步行約180米



福田美食2026｜【8】Tyoogee（深圳首店）—— 南法風情 Brunch／草莓提拉米蘇

Tyoogee是新晉網紅南法風餐廳，落戶平安金融中心一樓，主打創意早午餐與精緻甜品，魚籽迷你多式，鋪滿三種魚籽，一口爆珠；芝士焗豬扒飯豬扒酥脆、芝士濃郁，值得一試草莓提拉米蘇，新鮮草莓點綴，顏值與味道雙在線。另有傣味焗黑虎蝦、碳烤雪花牛扒等，食物品質穩定。

Tyoogee（深圳首店）

地址：福田區福田街道益田路5033號平安金融中心一樓 NLG05B

交通：深圳地鐵1/3號線購物公園站C口步行約300米



福田美食2026｜【9】美野商店・日式茶餐廳—原芳野商店 —— ¥38奶油咖哩烏冬

美野商店・日式茶餐廳，前身為「芳野商店」，是一間日式餐廳，菜單涵蓋刺身、丼飯、日式小食、港式飲品等。有些菜式還加入特別元素，例如日式醬油溏心蛋撈丁、明太子西多士等，碰撞出獨特風味！餐廳裝修有復古昭和風的格調，彷彿置身於東京街頭的喫茶店一樣。而招牌菜有奶油咖哩烏冬（¥38），烏冬麵彈牙、有嚼勁，鹹甜交織，不會重口味！

美野商店・日式茶餐廳—原芳野商店

地址：福田區福華三路與金田路交𣿬處卓悅INTOWN一層L122-L123

交通：深圳地鐵10號線崗廈站D岀口步行約580米



福田美食2026｜【10】一樂の食堂 —— 照燒鰻魚taco／三文魚taco

一樂の食堂主打日式料理，嚴選日本進口海鮮，例如藍鰭金槍魚、北海道海膽等，部分菜餚還會搭配自製醬汁，有特調柚子醋、味噌醬等。餐廳在2023年還入圍大眾點評「黑珍珠餐廳指南」。大眾點評上的雙人套餐價錢為¥188，包括照燒鰻魚taco、三文魚taco、炙燒焦糖蟹柳taco、天婦羅、奶油咖哩烏冬、流心牛油果三文魚丼等，超豐盛！

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一樂の食堂

地址：福田區福華路OneAvenue卓悅中心東區B1層B1102號舖

交通：深圳地鐵1號線崗廈站步行約150米



福田美食2026｜【11】何止料理 —— 玉子燒／骰子牛肉飯

「何止料理」是一間日式融合料理餐廳，以創意日料為主打，結合西式烹飪手法，打造出獨特菜色。餐廳的食物擺盤非常精緻，深受年輕食客喜愛！餐廳的招牌日式料理有玉子燒（¥22），外層微焦，內裡嫩滑如布丁，蛋香還非常濃郁！烹煮時加入牛奶提升滑嫩度，比傳統玉子燒更厚實！還有骰子牛肉飯（¥28），日式照燒醬帶點微甜，搭配蒜片和溫泉蛋，香氣濃郁！至於牛肉粒外皮帶點焦香，超惹味！

何止料理

地址：福田區福華一路深圳國際商會大廈121-118號

交通：深圳地鐵福田站1號岀口步行約300米



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