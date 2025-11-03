深圳日本料理10推介｜海膽專門店+炭香燒鳥店　一間$10串燒CP值高

深圳日本料理推介｜深圳美食｜深圳除了有火鍋、中菜館等餐廳外，其實也有不少高質日本菜進駐各大深圳商場。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理10間在深圳必吃的日本料理餐廳，當中不乏居酒屋、鐵板燒、刺身等種類，位置更遍佈羅湖、福田、南山等地區，想知更多詳情就要留意下文！



深圳日本料理推介【1】一魚居酒屋⸺鵝肝入口即化／鄰近深圳灣口岸

一魚居酒屋位於深圳海岸城，地點鄰近深圳灣口岸，非常就腳！居酒屋分為上下兩層，裝修富有溫馨的日系家庭式小店風格，放有各式各樣的生活小擺設。食物方面，餐廳主打厚切肉類，推介菜式包括蘋果鵝肝飯、鰻魚塔、招牌一魚卷等。餐廳名物蘋果鵝肝飯，鵝肝入口即化，配搭蘋果片中和油膩感，味道非常有層次！

地址：文心五路海岸城大廈東座一樓128舖

交通：11號線後海站D1出口



深圳日本料理推介【2】炙柒Sekinana·日料鐵板燒⸺人均約¥150吃鵝肝、海膽、和牛

炙柒Sekinana·日料鐵板燒就在皇庭廣場內，從福田口岸便可直達。餐廳主打高端日本料理，環境優雅舒適，適合與三五知己聚餐，兩個人的話，人均約¥150就吃到鵝肝、海膽、和牛等等，CP值非常高。必點菜式包括炙燒鵝肝壽司、刺身拼盤、醬燒牛舌飯。刺身拼盤有三文魚、藍鰭吞拿魚、甜蝦、真鯛、魷魚、北極貝、小竹英、鮑魚等多種魚類，值得一試！

地址：深圳福田區福田中心區福華三路118號皇庭廣場B1層37/1號舖

交通：地鐵1/4號線會展中心站C出口



深圳日本料理推介【3】蘭壽司割烹·日本料理⸺現宰藍鰭吞拿魚／Omakase¥298有交易

蘭壽司割烹·日本料理主打藍鰭吞拿魚刺身，可觀賞廚師現場切割吞拿魚時，細膩的刀工。而吞拿魚亦可選擇大腹、中腹及赤身的部位，壽司全由資深的師傅現場握製，而最便宜的Omakase僅¥298就有交易，性價比超高！除了招牌藍鰭吞拿魚外，餐廳還有七彩魚生飯、刺身拼盤、鐵板牛舌等提供。

地址：海德一道2223-1號海岸明珠商舖29號

交通：地鐵9號線南山書城地鐵站B出口



深圳日本料理推介【4】鳥鵬燒鳥居酒屋⸺爆汁提燈／炭香燒鳥串燒

鳥鵬燒鳥居酒屋主推用炭火烤製的燒鳥串燒，雞肉肉質鮮嫩多汁，且充滿濃濃炭香味。餐廳環境偏向日本小型居酒屋的格局，非常適合來一杯冰凍的啤酒，一邊品嘗惹味肉串，一邊小酌。另外，居酒屋的提燈、雞肉棒、白雞肝均是熱門菜式，其中提燈更是一口爆汁，蛋黃相當絲滑香醇， 值得一試！

地址：福田區福田中心區福華三路118號皇庭廣場G層25A號舖

交通：地鐵1/4號線會展中心站C出口



深圳日本料理推介【5】SOKO SOKO⸺海膽雪糕、鵝肝飯必試、生日有專區

SOKO SOKO位於壹方天地，主打一系列鐵板燒、炸物、壽司、燒物等，是深圳稍有名氣的日式料理餐廳。熱門菜式有鵝肝飯、將炸粉包裹三文魚、甜甜脆脆的「擊破焦糖」、海膽雪糕，以及鰻魚玉子燒等。值得一提，餐廳有專門為生日壽星設置的佈景和特色三文魚生日蛋糕，是生日慶祝的不錯選擇！

地址：深圳市龍華區龍華大道3639號壹方天地D區L2-035號

交通：地鐵4號線龍華站A出口



深圳日本料理推介【6】和牛食堂⸺七龍珠鵝肝和牛飯超足料

和牛食堂位於福田區福民地鐵站附近，地點相當方便。餐廳的定位就像一間上班族的深夜食堂，店鋪氛圍帶西式的浪漫風格，環境十分舒適。餐廳熱門菜式包括七龍珠鵝肝和牛飯、十七龍珠甜蝦三文魚、鵝肝蛋包飯等。七龍珠鵝肝和牛飯是餐廳的得意之作，七顆蛋黃光是賣相便十分吸睛，配搭豐腴的鵝肝入口即溶，喜歡吃蛋黃的，還可將蛋液包裹鵝肝一同進食，口感更加有層次。如果怕熱量太高，建議和2-3個朋友一同分享！

地址：海濱廣場福星閣一樓4號吉龍三街（金麗港茶餐廳旁邊）／

交通：地鐵10號線福民地鐵站J2出口



深圳日本料理推介【7】膽道·海膽專門店⸺大眾點評「福田區日本料理榜第一名」／一次過品嘗9種海膽

膽道·海膽專門店是目前大眾點評的「福田區日本料理榜第一名」，主打各式各樣的新鮮海膽料理，包括海膽刺身拼盤、海膽茶碗蒸、海膽牛舌煲、海膽竹筒飯、海膽迷你漢堡等，可一次過品嘗到9種不同的海膽料理，絕對是海膽控的天堂！

地址：福華三路福田星河COCOPARK購物廣場3層北區010號舖

交通：地鐵1號線購物公園站出口



深圳日本料理推介【8】哥哥の深夜食堂⸺$10-20一串串燒／設吧台觀賞廚師手藝

哥哥の深夜食堂有多間分店，其中以皇庭廣場店最鄰近福田口岸，餐廳主打多款串燒、壽司、刺身、拉麵等，串燒價格大概在$10-20一串，性價比相當高。推介菜式包括牛舌、鵝肝壽司、京蔥雞肉、牛丼飯等。值得一提，餐廳設有吧台，可一邊觀賞廚師手藝一邊品嘗美食。

地址：福華三號118號皇庭國商購物廣場L2層27號商舖（哥哥の深夜食堂）東門

交通：地鐵1號／4號線會展中心站C出口



深圳日本料理推介【9】渡來料亭⸺和式庭園打卡點／吃氣氛之選

渡來料亭位於福田區，餐廳環境寧靜優雅，而且裝修充滿和式庭園氣氛，有長長的迎賓走廊、木造小橋等，處處都有打卡點，可說是吃氣氛之選。除了餐廳的環境外，其菜式賣相亦十分精緻。熱門菜式包括照燒安格斯牛小排、生烤鰻魚飯、鰻魚卷等，是聚會的不錯選擇。

地址：深圳市福田區金田路現代國際大廈4樓

交通：地鐵1號／4號線會展中心站A1出口



深圳日本料理推介【10】嵐山庭日本料理⸺日式庭院風格／必試黑松露鮑魚釜飯、黑豚西京燒

嵐山庭日本料理是一間十分具有日式庭院風格的餐廳，走進餐廳會有一瞬間走進京都的錯覺，打卡一流！餐廳的美食包括黑豚西京燒、醬配鐵板青辛醬海蝦，以及黑松露鮑魚釜飯，其中黑豚肉油脂豐富，肥瘦相間，配上甜而不膩的醬汁，味道相當有層次！另外黑松露鮑魚釜飯更是配料十足，而鮮嫩的鮑魚融入每一顆米飯之中，每一口都鮮美可口，充滿幸福感！

地址：福華一路華安保險大廈5樓

交通：地鐵1號／4號線購物公園站H出口



