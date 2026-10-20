深圳人氣名古屋拉麵不加一滴湯！米芝蓮星廚特製粗麵口感爽滑Q彈

歌志軒名古屋拉麵，一碗源自名古屋的無湯拌麵，讓深圳人整整排了7年隊。



一碗米芝蓮星廚製麵，席捲拉麵界的「名古屋頂流」

7年80+家店，「拉麵界」榜一常駐選手

創立於2005年的「歌志軒」，從一個名古屋的小小門店，憑藉一碗無湯拌麵，18年落地80+家門店遍佈世界。

2016年進駐深圳以來，「歌志軒」的特製拉麵＆秘製醬汁更是席捲「拉麵界」，圈粉無數！

米芝蓮星廚特製粗麵，匠心品鑑

成為「世界級」拉麵頂流的秘訣，就是這碗經過60多次反覆試驗的歌志軒油拉麵。而這碗麵背後，竟還有「高人指點」——特邀拉麵界第1位米芝蓮星廚、兩度摘星、多次蟬聯日本拉麵比賽冠軍的森住康二先生研發製麵。

「歌志軒」特製粗拉麵，提取日照超3000小時的小麥中、7%的麥芯精華研磨製作，做出來的拉麵比普通拉麵更黃、更粗，超13%的蛋白質含量，成就了拉麵更加爽滑Q彈的口感。

煮麵時間精準控制在4分鐘，撈起後迅速抖去熱水；時間上近乎嚴苛的講究，充分釋放出麵條的筋道。與秘製調味並行的獨門絕佳口感，是俘獲食客的一大原因，也是「歌志軒」拉麵的美味所在。

一碗走心暖胃的拉麵，讓「歌志軒」每次上新都受到「拉麵星人」們的追捧和打卡！

這些熟客必點吃一次就愛上的「名古屋風味」

1. 招牌經典：歌志軒秘汁拉麵

當家招牌「歌志軒秘汁拌麵」，不加1滴湯汁卻鮮香濃郁；搭配「2層瘦夾1層肥」的黃金比例豚肉，香而不膩。

按老規矩淋上兩圈辣油和黃金醋，充分拌勻後，靈魂醬汁調味滲透到每一根勁道的粗麵上，鮮味在舌尖層層綻開！（最佳賞味期是8分鐘哦，大口大口嘎嘎炫就對啦～）

2. 人氣必點：火焰肉盛秘汁拉麵

「火焰肉盛秘汁拉麵」作為「歌志軒」兩款帶辣味的拉麵之一，收穫了無數老粉的青睞。

火焰肉沫散發着濃烈的肉香和點到為止的辛辣；輕輕戳破温泉蛋，蛋液包裹着的拉麵更加順滑鮮香，猛嗦一口無比滿足！（另一款辣味拉麵——「地獄火雞拌麵」也超上頭哦~）

3. 拉麵伴侶：老饕摯愛的美味小吃

炸的外皮酥脆的名古屋雞翅，內裏的肉汁水飽滿，鮮嫩不柴；鹽酥雞米花配香脆可口，蘸上沙拉醬簡直絕配；肉香十足的一口腸，咬下就爆汁，一口一個超滿足！

4. 清爽解膩：鴨屎香檸檬茶

吃拉麵點上一杯鴨屎香檸檬茶，清爽解膩超過癮！

吃拉麵點上一杯鴨屎香檸檬茶，清爽解膩超過癮！（ShenzhenTIME提供）

茶香和檸檬香氣在杯中完美融合，一點點微澀口感後獨特的回甘，很是上頭！一口透心涼！

「歌志軒」簡約輕奢格調的美學空間

木質風的輕奢空間，享受純粹賞味的拉麵moment；煙火氣滿滿的美學空間，四溢的香氣中洗去一身疲憊。

工作之餘，約上三五好友來「歌志軒」，在熱騰騰的麵香中收穫滿足和治癒。

温泉蛋plus拉麵的組合，永遠吃不膩~

歌志軒領展中心店

店鋪地址：深圳市福田區福華一路3號領展中心城UG層地鐵B口出手扶梯

（地鐵1／4號線會展中心站B口步行190米）

營業時間：11:00 -21:30

聯繫電話：0755-23987451

歌志軒深圳羅湖KKMall店

店鋪地址：深圳市羅湖區深南東路5016號蔡屋圍京基金融中心裙樓三樓（地鐵1號線，2號線大劇院站B口）

營業時間：11:00 -21:30

聯繫電話：0755-82493235

歌志軒深圳福田cocopark店

店鋪地址：深圳市福田區福華三路268號北區負一樓B1S-133（地鐵1號線，3號線購物公園站E口）

營業時間：11:00 -21:30

聯繫電話：0755-83206527



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