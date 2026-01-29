南山美食｜韓國人氣炸雞bbq登陸萬象城　12口味任選雙拼+辣炒年糕

韓國TOP1的炸雞bb.q，開來深圳了。



全球6000+店，4大爆款：

黃金炸雞、芝士亮亮炸雞、裹醬炸雞、白洋葱炸雞。



熱乎乎的經典韓系料理：

芝士辣炒雞肉火雞麵、弘大辣雞爪鍋、羅傑年糕。



首店開在深圳灣萬象城2期，新店在懷德萬象匯。

韓國火了30年的國民級炸雞 華南首店開了

韓國國民級炸雞bbq開來深圳了！創立於1995年的它，在韓國火了30年，在本土有2000多家門店，在全世界有6000多家門店，是不少人去韓國旅遊必吃的炸雞。來到深圳灣幾個月就俘獲了一大批韓劇迷的胃。

黃金橄欖油炸雞，現點現炸，不復炸

「黃金食用期」：燙手、多汁、脆皮完整

主打「黃金橄欖油炸雞」，bbq的炸雞麵粉加入了30多種天然香料搭配秘方裹粉工藝，以100%特級初榨橄欖油油炸，酥脆的同時香氣更有層次。菜單上有12種口味的炸雞，醬汁都來自bbq的獨家配方。每份都是現點現裹漿現裹粉，不復炸，確保每一盤炸雞上桌時都處於「黃金食用期」：燙手、多汁、脆皮完整。

只用淨重1kg的雞，165℃，13分鐘出鍋：全球6000+店的炸雞秘籍

每份炸雞都取自屠宰後重1kg的雞，吃着肉質才夠飽滿、夠多汁。165°C油温，下鍋炸13分鐘，即刻出爐。

12大爆款口味炸雞

1. 黃金炸雞

不愧是bbq的第一招牌，外殼金黃酥脆，咬下去咔嚓一聲，肉汁隨着熱氣爆出來。

橄欖油的香氣很温柔，出餐前還會瀝掉部分油，吃着不會厚重油膩，反而襯得雞肉更鮮嫩。外皮自帶細密鱗片效果，拍照極其上鏡。

2. 芝士亮亮炸雞

推薦芝士控嘗試這款炸雞，熱騰騰的雞翅表面均勻裹滿奶酪粉，奶香濃郁又帶一點鹹香，比普通的韓式炸雞更重口，大口吃超過癮。

3. BBQ裹醬炸雞

醬汁黨第一次來可以試試這款。炸衣非常薄，醬汁裡加了蘋果泥和胡蘿蔔，甜中帶一點果酸，炸雞皮被這層薄醬包裹得正好，外軟裏脆肉多汁，放久了醬汁也不會變粘。

4. 白洋葱酥皮炸雞

剛出爐的酥皮炸雞，鋪上大量晶瑩剔透新鮮白洋葱絲，上桌自己淋上bbq秘製白洋葱醬，簡單拌勻，讓炸雞更濕潤，甜絲絲的白洋葱正好解膩。

5. KING爆辣炸雞

嗜辣星人必試款，爆辣醬厚厚裹住每一塊雞腿，入口先是韓式辣醬的甜辣前調，幾秒後辣勁直直衝上來。雞肉依然多汁，辣得過癮。

6. 蜂蜜蒜香炸雞

醬油系的琥珀色炸雞，蒜汁+清香怡人的槐樹蜂蜜調配的醬汁一層一層地刷在脆皮上，蜂蜜的甜味在温度作用下微微焦糖化，鹹甜交織，屬於老少咸宜的安全口味。

7. 其他口味炸雞，可雙拼▼▼▼

經典韓餐系列

1. 芝士辣炒雞肉火雞麵

韓劇同款料理，韓國爆辣火雞麵+辣醬炒雞肉+大量的馬蘇里拉芝士，鐵鍋上桌加熱，店員會幫忙炒勻。

看着融化的芝士蓋在勁辣的麵上，微微拉絲的狀態，口水忍不住分泌，辣中帶香、奶香濃郁。用火雞麵裹着炸雞一起吃，是現在很流行的吃法。

2. 弘大辣雞爪鍋

首爾弘大夜市的街頭煙火氣都在這一鍋裏了。紅彤彤的湯汁持續咕嘟着，雞爪早就燉得軟糯入味，膠質感滿滿。鍋底還藏着吸飽滿精華湯汁的Q彈寬粉、粉絲和豆芽。

3. 羅傑年糕

羅傑年糕是在辣炒年糕的醬汁裡加了奶油和帕瑪森芝士，濃烈的芝士香氣隨着熱氣飄來，每根年糕都掛着奶汁，非常有嚼勁。會吃的朋友還可以用炸雞蘸着湯汁吃！不放過每一滴精華。

4. 泡菜炒飯

很難出錯的韓式經典款主食，炒得粒粒分明的米飯，在鐵板上滋滋作響，頂部的蛋液慢慢與米粒融合，拌勻後每口都裹着酸辣泡菜，芝香濃郁。千萬不要放過鍋底的微焦鍋巴哦。

5. 芝士豬肋排

甜辣醬醃製的肋排燉得酥軟，一抿脱骨，鍋中間的馬蘇里拉芝士，加熱後形成誘人的芝士瀑布。推薦吃法是裹着芝士入口，又罪惡又滿足。

6. 漢南洞培根辣奶油飯

在奶油飯的基礎上，配上焦脆的煙肉和一顆生食蛋黃，戳破蛋黃讓蛋液包裹每一粒米，口感順滑濃郁，有點兒韓式意大利燴飯的感覺。

7. 焦糖吐司

厚切吐司表面被烤出一層晶瑩硬脆的焦糖殼，用叉子輕敲，有清脆的響聲。最地道的吃法是搭配一球香草雪糕，冷熱交替碰撞，綿軟的吐司+冰涼的奶味在嘴巴里太有存在感了。

8. 芝士球

金黃微脆芝士小球，一咬開後綿軟拉絲，淡淡的鹹香芝士內餡，適合作為解饞小點心。

深圳灣萬象城2期、懷德萬象匯雙店齊開

bbq在全世界擁有6000+門店，華南首店開進深圳灣萬象城二期c區。位於開放式街區的轉角處，店面不算很大，但暖黃燈光、舒服的桌椅、牆上貼了不少經典韓劇名場面，給人一種輕鬆親切氣息，挺有韓國街邊小店「小而美」的感覺，適合三五好友分食幾盤炸雞、喝點小酒聊到夜幕降臨。

深圳第2家門店，落於懷德萬象匯

位於懷德萬象匯B館，寶安的朋友們不用跑南山也能吃上。

今日份罪惡已下肚~

bb·q VILLAGE經典韓餐

營業時間：11:00-15:00、17:00-21:30



深圳灣萬象城店

地址：南山區深圳灣萬象城二期C區二樓連廊L234

交通：地鐵2/11/13號線後海站k2出口



懷德萬象匯店

地址：寶安區福永大道懷德萬象匯B館LG05號

交通：地鐵12號線懷德站B1出口

